En este mes PRIDE es normal ver por todos lados la tradicional bandera de colores diseñada por el activista estadounidense Gilbert Baker, aunque existen otras tantas que le dan fuerza a un movimiento cada vez más fuerte e incluyente. En Glits te contamos cuáles son.

La bandera Lésbica fue creada por SEAN CAMPBELL en el año de 1999, lleva como color principal el morado, que es el más representativo de los movimientos feministas, el triángulo negro invertido simboliza la forma de marcar en los campos de concentración a las mujeres que no cumplían con los roles de género femeninos y por supuesto el hacha o Labrys antiguo símbolo de las sociedades matriarcales.

Monica Helms, una activista trans y veterana de la armada de Estados Unidos, creó la bandera del orgullo trans el 19 de agosto de 1999, en ella vemos el color azul y el rosa dividido por una franja de color blanco que simboliza la transición.

Hasta hace no mucho, el no sentirse atraído sexualmente por ninguna persona hombre o mujer se catalogaba como una enfermedad, pero un porcentaje muy bajo de la población es asexual y hoy han logrado legitimarse y sentirse cómodos al no sentir una necesidad sexual.

La mezcla del color azul y rosa dan como resultado el color morado, que es el que está en medio de la bandera diseñada por Michael Page para la comunidad bisexual, la cual incluso tiene choques internos de discriminación pero que poco a poco va pisando fuerte y levantando la cabeza ante los prejuicios de tener un gusto sexual por ambos géneros.