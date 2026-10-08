Una cena en el Jardín Escénico reunió gastronomía, agricultura regenerativa y cultura para hablar de un futuro alimentario más sostenible.

¿Qué hay detrás de un plato? Además de una receta, hay territorio, temporadas, conocimientos y manos que hacen posible que los ingredientes lleguen a la mesa. Esa fue la idea que atravesó La Mesa Que Regenera, una cena celebrada el 6 de octubre en el Jardín Escénico para inaugurar México por el Clima, en el marco de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza.

La velada propuso mirar la gastronomía desde otro ángulo: no solo como una experiencia para comer y disfrutar, sino como una forma de acercarnos a la biodiversidad, la cultura y las personas que trabajan para conservar los ecosistemas.

Del campo a la mesa

El encuentro tuvo como anfitrión a Arca Tierra, proyecto de agricultura regenerativa que trabaja en Xochimilco con productores locales y en la recuperación del sistema tradicional de chinampas. Su propuesta parte de una relación más cercana entre quienes cultivan los alimentos y quienes los consumen, al tiempo que busca reconocer el valor del trabajo campesino.

Esa conexión con el territorio también estuvo presente en la cocina. Los chefs Santiago M. Moctezuma, de Maizajo, y Joaquín Cardoso, de Loup, participaron con propuestas construidas alrededor de ingredientes locales y del respeto por su origen.

Moctezuma llevó a la mesa su trabajo alrededor del maíz criollo y las técnicas tradicionales de nixtamalización, mientras que Cardoso presentó una cocina enfocada en productos locales y procesos más conscientes.

Más que una cena, el encuentro funcionó como una conversación a través de los alimentos: ¿qué comemos?, ¿de dónde viene?, ¿quién lo cultiva? y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para cuidar los territorios que hacen posible nuestra alimentación?

Una mesa para hablar del futuro

Con la participación de The Climate Pledge, La Mesa Que Regenera reunió a cocineros, productores y personas vinculadas con la protección del territorio en torno a una misma reflexión: hablar del futuro de la alimentación también significa hablar de biodiversidad, agricultura y conservación.

La iniciativa México por el Clima busca precisamente llevar la conversación sobre cambio climático y naturaleza hacia acciones concretas, conectando a distintos sectores de la sociedad.

En este caso, el punto de encuentro fue la mesa. Porque antes de convertirse en platillo, cada alimento tiene una historia y un ecosistema detrás. Y quizá una de las formas más sencillas de comenzar a cuidar ese futuro sea volver a preguntarnos qué ponemos sobre ella.