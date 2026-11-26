Después de tres meses de pausa, el restaurante regresa con una propuesta que combina gastronomía asiática, diseño contemporáneo y experiencias alrededor de la cultura japonesa. Su reapertura tuvo como protagonista un ronqueo de atún aleta azul premium, una celebración para los amantes del buen sushi.

Hay lugares que se convierten en parte de la rutina gastronómica de una ciudad y otros que, después de una pausa, regresan para recordarnos por qué vale la pena tenerlos en el radar. Ese es el caso de Koyi Sushi, que vuelve a abrir sus puertas en San Miguel Chapultepec para comenzar una nueva etapa dentro de la escena culinaria de la Ciudad de México.

Después de tres meses de ausencia, el restaurante ubicado en Antonio León 21 retoma actividades con una propuesta que reúne cocina asiática, diseño y una atmósfera relajada, ideal tanto para una comida casual como para una salida que se extiende entre sake, sushi y buena compañía.

Su regreso no pasó desapercibido. Para celebrar esta nueva etapa, Koyi organizó un encuentro con invitados de las escenas gastronómica y creativa, en el que la cocina japonesa fue la gran protagonista.

Un regreso con sabor a Japón

Uno de los momentos centrales de la reapertura fue un ronqueo de atún aleta azul premium, una técnica tradicional japonesa que permite apreciar la precisión y el conocimiento necesarios para trabajar este ingrediente.

El ejemplar utilizado fue de Bluefiná, proveedor de atún de pesca sostenible, elegido por chefs y restaurantes que buscan calidad en sus propuestas gastronómicas.

Durante la demostración, los asistentes pudieron conocer de cerca el proceso de aprovechamiento de las distintas partes del pescado, así como el cuidado y la destreza que requiere su preparación antes de llegar a la mesa.

La experiencia estuvo acompañada por Nami Sake y The Wan, marcas que aportaron una propuesta de bebidas fresca y desenfadada para brindar durante la celebración.

Más que una demostración culinaria, el ronqueo se convirtió en una oportunidad para acercarse a una de las tradiciones más interesantes de la cultura gastronómica japonesa.

Gastronomía y diseño en San Miguel Chapultepec

La reapertura también marca el regreso de un espacio donde la experiencia va más allá de lo que sucede en el plato. Koyi apuesta por combinar una propuesta inspirada en la gastronomía asiática con un interiorismo que forma parte de su identidad.

Su ubicación en San Miguel Chapultepec lo integra a uno de los barrios de la capital que han desarrollado una personalidad propia alrededor de la gastronomía, el diseño y los proyectos independientes.

La intención es ofrecer un lugar donde los encuentros alrededor de la mesa tengan el mismo protagonismo que la cocina, con un ambiente que invita a disfrutar sin formalidades.

Un nuevo capítulo para la escena foodie de CDMX

El regreso de Koyi Sushi suma una nueva opción para quienes disfrutan explorar la oferta gastronómica de la ciudad y descubrir espacios que combinan cocina, creatividad y experiencias.

Con esta reapertura, el restaurante retoma su lugar en San Miguel Chapultepec y apuesta por seguir construyendo una comunidad alrededor de la cultura japonesa y la gastronomía asiática.

Porque hay regresos que merecen celebrarse y, en este caso, la invitación es sencilla: volver a la barra, descubrir su propuesta y brindar por una nueva etapa.

Dónde: Koyi Sushi

Dirección: Antonio León 21, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.