Entre aguas turquesa, suites con terrazas privadas y una propuesta gastronómica de siete restaurantes, Impression Isla Mujeres inicia una nueva etapa dentro de una de las colecciones más exclusivas de Hyatt, sin perder la esencia de refugio íntimo que lo distingue.

En el extremo sur de Isla Mujeres, donde el Caribe mexicano despliega algunos de sus paisajes más cautivadores, existe un refugio pensado para quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano sin renunciar al lujo. Se trata de Impression Isla Mujeres, el resort solo para adultos que ahora se integra a The Unbound Collection by Hyatt, una selección internacional de hoteles independientes reconocidos por su personalidad, diseño y propuestas de hospitalidad singulares.

La incorporación marca un nuevo capítulo para esta propiedad de 123 suites, inaugurada en 2023, que ha encontrado en Punta Sur el escenario ideal para una experiencia donde la privacidad, el bienestar y la conexión con el entorno natural son protagonistas.

Con vistas privilegiadas al mar Caribe, el resort destaca por su arquitectura integrada al paisaje y una estética que combina materiales naturales, texturas orgánicas y una sofisticada paleta contemporánea. Cada suite cuenta con terraza privada, muchas de ellas con panorámicas al océano, además de servicio personalizado de mayordomo. Algunas incorporan tinas de inmersión de inspiración maya, un guiño a la herencia cultural de la isla.

Uno de sus grandes atractivos es precisamente su ubicación. Punta Sur conserva una atmósfera más serena y natural, lejos de las zonas de mayor movimiento turístico. El entorno, además, se encuentra naturalmente protegido de las corrientes de sargazo, lo que favorece el disfrute de sus playas durante buena parte del año.

Una experiencia gastronómica para recorrer el mundo

El lujo también se descubre a través de la mesa. Impression Isla Mujeres reúne siete restaurantes con propuestas que transitan entre la cocina italiana, panasiática, mexicana y mediterránea, además de especialidades a la parrilla. Mariscos frescos, cortes de carne, tacos, pizzas al horno de leña y preparaciones teppanyaki forman parte de una oferta diseñada para disfrutar sin prisas.

A esta experiencia se suman cinco bares y lounges, donde el día puede comenzar con un café, continuar con una bebida junto a la piscina y terminar con cocteles mientras cae la tarde sobre el Caribe.

Para quienes buscan dedicar tiempo al bienestar, PURE Spa by Impression ofrece tratamientos faciales y corporales, masajes, hidroterapia, hammam y un Floatarium. Las instalaciones también cuentan con espacios renovados para el movimiento y la relajación, entre ellos cabañas de bienestar, hamacas para yoga y equipo TRX.

Arte, cultura y conciencia marina

Más allá de sus instalaciones, el carácter de Impression Isla Mujeres está estrechamente ligado a su entorno. La propiedad integra aportaciones creativas de artistas y diseñadores como César López Negrete, Javier Uma y Wyland, cuyas intervenciones establecen un diálogo entre el arte, la arquitectura y la riqueza natural de la región.

Esta conexión también se extiende a la conservación de los ecosistemas marinos. Desde su apertura, el resort mantiene una colaboración con Saving Our Sharks Foundation, organización dedicada a la protección de los tiburones y al desarrollo de alternativas económicas para las comunidades pesqueras locales.

Como parte de esta alianza, una porción de los ingresos de las habitaciones se destina a apoyar sus iniciativas, además de promover experiencias para los huéspedes, como actividades de esnórquel y marcaje de tiburones.

Un nuevo destino dentro de una colección internacional

La llegada de Impression Isla Mujeres coincide con el décimo aniversario de The Unbound Collection by Hyatt, una marca que reúne propiedades con identidad propia y propuestas que privilegian las historias detrás de cada destino. Su filosofía apuesta por hoteles que se alejan de los conceptos convencionales para ofrecer experiencias vinculadas con la cultura, la arquitectura y el carácter de cada lugar.

Pese a esta nueva integración, el resort conservará su esencia y continuará operando bajo el concepto solo para adultos y todo incluido, con los beneficios de Endless Privileges®, además de sus servicios y experiencias habituales.

Reconocido con la distinción AAA Five Diamond en 2026 y nombrado por Luxury Travel Advisor como uno de los hoteles más instagrameables del mundo en 2024 y 2025, Impression Isla Mujeres consolida su presencia en el mapa del turismo de lujo internacional.

Una invitación a descubrir otra faceta del Caribe mexicano: más íntima, contemplativa y sofisticada, donde el paisaje, la gastronomía y la hospitalidad se encuentran para convertir cada estancia en una experiencia memorable.