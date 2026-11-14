Tres años de lujo, gastronomía y experiencias frente al Caribe Mexicano merecían una celebración especial. Por eso, Impression Isla Mujeres reunió a algunas de las figuras más destacadas de la cocina internacional para festejar su tercer aniversario con L’Art de la Tierra, un encuentro que combinó lo mejor de las tradiciones culinarias de México y Francia.

Del 6 al 11 de noviembre, el resort convirtió sus espacios gastronómicos en escenarios de creatividad y talento, con la participación de chefs reconocidos internacionalmente, propuestas de autor, vinos especiales y expresiones artísticas. La celebración también marcó una nueva etapa para la propiedad, tras su incorporación a The Unbound Collection by Hyatt el pasado 2 de noviembre.

Una celebración con sabor francés y mexicano

La propuesta gastronómica tuvo como inspiración los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se conmemoran en 2026. Bajo esta idea, L’Art de la Tierra buscó crear un diálogo entre ingredientes, técnicas y tradiciones de ambos países.

Entre los invitados destacaron Philippe Faure-Brac, reconocido como Mejor Sommelier del Mundo en 1992; Johanna Le Pape, campeona mundial de las Artes del Azúcar; Davy Tissot, ganador del Bocuse d’Or 2021; la chef mexicana Beatriz González y Christophe Scheller, chef ejecutivo del Hôtel du Palais en Biarritz.

A ellos se sumó Manuel Morales, chef ejecutivo de Impression Isla Mujeres, quien representó la identidad culinaria del Caribe Mexicano.

Cada uno llevó su estilo a diferentes restaurantes del resort, creando experiencias especiales en espacios como La Vista, Wildfire Grill, UNIK The Kitchen y Spezia.

Dos cenas de gala frente al Caribe

Los días 7 y 8 de noviembre tuvieron lugar los momentos más especiales del aniversario: dos cenas conmemorativas en The Tëmple, donde la alta gastronomía se mezcló con música en vivo y espectáculos artísticos.

Las veladas comenzaron con cócteles de bienvenida acompañados de ópera y continuaron con interpretaciones de boleros y clásicos franceses. La experiencia concluyó en Yacht Lounge con una sesión de piano bar, en un ambiente pensado para disfrutar de la música, la cocina y las vistas al mar.

La celebración del 7 de noviembre contó con la presencia de Delphine Borione, embajadora de Francia en México; los propietarios del resort, Jorge Macari y Bernardo Linss, así como representantes de Hyatt, Grupo Presidente y figuras del ámbito social y del entretenimiento, entre ellas Marimar Vega, Jerónimo Rodríguez y Grettell Valdez.

Un menú de cinco tiempos para recordar

Uno de los grandes atractivos fue el menú de cinco tiempos diseñado especialmente para la ocasión, en el que los sabores del mar y los ingredientes mexicanos se encontraron con técnicas de la cocina francesa.

El recorrido comenzó con un amuse-bouche de bonito con ponzu y dashi, seguido de un tiradito de pargo curado en cítricos, acompañado de leche de tigre con maracuyá y jamaica.

Después llegó una bisque de langosta infusionada con coñac, vieira ahumada y espuma de hinojo. El tercer tiempo presentó langosta con salsa civet, puré de guisantes y hierbas frescas, mientras que el plato principal fue un tournedos de pollo de corral con salsa Albufera y verduras de temporada.

Para cerrar con un toque dulce, se sirvió una pavlova de piña, estragón y vainilla, acompañada de sorbete y salsa de piña.

La experiencia también incluyó una selección de vinos de México y Francia, elegidos por Philippe Faure-Brac y Manuel Ruiz, sommelier de la propiedad. Un recorrido que permitió descubrir cómo ambas tradiciones vitivinícolas pueden complementarse en la mesa.

Tres años de lujo y una nueva etapa para Impression Isla Mujeres

Desde su apertura en mayo de 2023, Impression Isla Mujeres ha construido una propuesta enfocada en el lujo, la privacidad y las experiencias personalizadas. Ubicado en los acantilados del extremo sur de la isla, el resort cuenta con 123 suites frente al mar, cinco restaurantes de especialidad, ocho bares y distintas amenidades para disfrutar del Caribe desde otra perspectiva.

Entre sus atractivos destacan sus albercas infinity, hamacas suspendidas sobre el agua, un tobogán de cuatro niveles y un spa con circuitos de hidroterapia y tratamientos al aire libre.

Su reciente incorporación a The Unbound Collection by Hyatt representa un nuevo capítulo para la propiedad, que mantiene su identidad y el concepto Endless Privileges®, con el que ofrece servicio de mayordomo, experiencias exclusivas y una propuesta gastronómica a la carta.

Además, el resort mantiene una alianza con Saving Our Sharks Foundation, mediante la cual destina parte de los ingresos de cada estancia a iniciativas de conservación marina.

Con L’Art de la Tierra, Impression Isla Mujeres celebró mucho más que su tercer aniversario: reunió gastronomía, arte, hospitalidad y cultura en un mismo escenario, reafirmando su apuesta por ofrecer experiencias que van más allá de una estancia frente al mar.