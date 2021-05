Si aún no decides cómo festejarás a tu mamá este próximo Día de las Madres, aquí te sugerimos algunas experiencias foodie que definitivamente la halagarán y se sentirá muy consentida.

Qué mejor que empezar por un agasajo culinario, ya sea llevándola a algún restaurante exótico de esos de los que todo mundo está hablando últimamente, o algunos de los más exquisitos y tradicionales para sorprenderla con un almuerzo o cena inolvidable y muy sibarita…

Ya sea que el antojo los dirija a probar algo de la selección de cocinas asiáticas de las que en la Ciudad de México hay muy buenos exponentes, o hacia los clásicos de la cocina nacional en su mejor expresión, la idea es consentir a mamá en familia ya que siempre se disfruta mejor así.

Galanga Thai House por ejemplo, es un templo del sabor tailandés y su terraza abierta ambientada como del sudeste asiático es una delicia para sentirse protegidos y seguros todos. Sus platos son realmente excepcionales con el inigualable acento thai.

Kin thai-viet, es otra magnífica opción de cocina vietnamita tan buena como en Saigón, hasta donde mamá y tú se sentirán transportados de inmediato con su ambiente y típicos platillos de calle, de manera casual pero no menos sugestiva.

Biang Biang y sus noodles chinos son famosos porque la nueva propuesta del chef Daniel Ovadía se apega mucho a la autenticidad, trayendo una pasta más ancha y más larga que es totalmente diferente a lo ya visto en tallarines asiáticos y además se pueden combinar con un sinfín de ingredientes que no te

puedes imaginar.

Si mamá prefiere no salir de casa, entonces es momento para que se relaje y se deje mimar con la propuesta para llevar de Pin-Tó Thai to go, que tu podrás ir a buscar o pedir en delivery.

En El Tajín se están cocinando muchas sorpresas para este Día de las Madres, ya que la chef Ana Arroyo ha diseñado un menú apetitoso para llevar si así lo desean mamá y tú, que incluyen paquetes con mole tradicional, pipián, pancuhos, sopa de lima y cochinita, así como picadas norteñas, barbacoa, arrachera y frijoles charros.

Su terraza al aire libre que asoma a un jardín es el lugar para disfrutar un almuerzo con mucho Amor a la Mexicana.

Por último, Nicos de toda la vida, es un templo de la cocina tradicional mexicana, sin lugar a dudas su cocina nos representa muy bien ante el mundo como lo demuestra su sitio número treinta y tantos en Los Latam 50 Best.

Mamá quedará fascinada con el privilegio de probar esta sensacional cocina. Y en términos de disfrute máximo, mamá se sentirá honrada de brindar con burbujas ese día dedicado a ella con las etiquetas de Chandon Rosé, Délice y Brut, que estarán presentes en mimosas desde el desayuno y solas o en

originales cocteles a la hora del almuerzo en 5 de los restaurantes más trendy de la ciudad como Mandolina, Maison Kayser, Fairchild 1869, El Japonez en Polanco y Loma Linda en las Lomas de Chapultepec.

La celebración no sería completa sin los pasteles y postres de Cardin Pastelería que son simplemente los mejores, muchas sorpresas dulces estarán a la mano este 10 de mayo allí, Corre a escoger una selección de pastelillos como a mamá le gustan.