Una cena de cuatro tiempos, champagne, música en vivo y las tradicionales doce uvas forman parte de The Final Chapter, una experiencia para recibir el 2027 en uno de los espacios gastronómicos de Hotel Volga.

La última noche del año merece algo más que una cena cualquiera. Para quienes buscan despedir el 2026 alrededor de una buena mesa, con champagne y un ambiente especial, Hotel Volga prepara The Final Chapter, una celebración de Año Nuevo que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre en Elora Restaurant, en la Ciudad de México.

La propuesta gira en torno a uno de los rituales más esperados de la temporada: reunirse, brindar por lo vivido y compartir los primeros momentos de un nuevo año. A partir de las 20:00 horas, los invitados podrán disfrutar de una velada que combina gastronomía, música en vivo y algunos de los detalles clásicos de esta fecha, como las doce uvas de medianoche.

Un menú pensado para una noche especial

La experiencia comienza con un amuse-bouche y continúa con una cena de cuatro tiempos en la que los ingredientes de temporada y las combinaciones de sabores marcan el ritmo de la velada.

Entre los primeros platos destaca un panipuri de atún con aderezo oriental, seguido de una tarta de verduras con queso brie y reducción de balsámico. Después llegará uno de los momentos centrales del menú: ravioles de queso ricotta con nuez, acompañados de salsa de sidra de manzana, parmesano y aceite de albahaca genovesa.

Para el plato fuerte, los comensales podrán elegir entre tres opciones. La primera es una lubina blanca con alubias, muselina de espinacas, espuma de ajo negro y jitomate confitado. También habrá filete de res con salsa de hongo porcini, papa en dos texturas y cebollas cambray glaseadas con vino tinto, así como suprema de pollo con salsa macha de arándanos, frutos del huerto y jocoque.

El toque dulce llegará con un mil hojas de manzana, crema de vainilla y helado de yogurt griego, un cierre que acompaña el espíritu festivo de la noche.

Champagne, música y las doce uvas para recibir el 2027

Más allá del menú, The Final Chapter apuesta por esos pequeños rituales que hacen especial la celebración de Año Nuevo. La experiencia incluirá champagne, música en vivo y las tradicionales doce uvas a medianoche, para acompañar el brindis y los deseos que marcan el comienzo de un nuevo ciclo.

La intención es disfrutar la última noche del calendario sin prisas, alrededor de la mesa y en compañía de amigos, pareja o familia. Una alternativa para quienes prefieren recibir el año nuevo con una experiencia gastronómica en lugar de una celebración convencional.

¿Cuánto cuesta la cena de Año Nuevo en Hotel Volga?

The Final Chapter se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2026, a partir de las 20:00 horas , en Elora Restaurant, dentro de Hotel Volga.

El precio es de $1,800 pesos por persona , con IVA incluido más 15% de servicio. Debido a que el cupo es limitado, se recomienda reservar con anticipación.

Lugar: Elora Restaurant, Hotel Volga.

Elora Restaurant, Hotel Volga. Fecha: 31 de diciembre de 2026.

31 de diciembre de 2026. Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. Precio: $1,800 MXN por persona, más 15% de servicio.

$1,800 MXN por persona, más 15% de servicio. Reservaciones: 56 1006 3827.

56 1006 3827. Correo: nye@namronhospitality.com .

Una última cena, un brindis y doce deseos: así propone Hotel Volga darle la bienvenida al 2027.