El hotel de la colonia Cuauhtémoc reunirá una colección de cascos de Talavera, un altar de Día de Muertos y una propuesta gastronómica especial para vivir el Gran Premio de la Ciudad de México desde una perspectiva cultural y sofisticada.

La emoción de la Fórmula 1 también puede vivirse a través del arte, el diseño y la gastronomía. Con esa premisa, Hotel Volga presenta A Journey Beyond Speed, una experiencia que celebrará el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 con una propuesta que conecta el automovilismo con algunas de las expresiones más representativas de la cultura mexicana.

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 1 de noviembre, a la 1:30 p. m., en este hotel ubicado en la colonia Cuauhtémoc, a unos pasos de Paseo de la Reforma. La jornada combinará la transmisión de la carrera con una colección de cascos escultóricos de Talavera, una instalación dedicada al Día de Muertos y una propuesta gastronómica especial.

Concebido por JSa Taller de Arquitectura, Volga ha construido una identidad propia a partir de su arquitectura brutalista, el arte contemporáneo y una oferta de hospitalidad que integra gastronomía, música y diseño. En esta ocasión, el hotel traslada esa visión al universo de la Fórmula 1 para ofrecer una manera distinta de acercarse a uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la capital.

Diez cascos de Talavera que reinterpretan la Fórmula 1

Uno de los principales atractivos de A Journey Beyond Speed será la colección de diez cascos escultóricos creados por Uriarte Talavera, cada uno inspirado en una de las escuderías de la Fórmula 1. Las piezas, presentadas originalmente en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2024, reúnen el concepto creativo de distintos artistas con el conocimiento técnico de los maestros artesanos de esta histórica casa poblana.

El resultado es un diálogo entre la velocidad y la tradición cerámica, en el que los cascos se convierten en piezas artísticas que exploran distintas referencias de la cultura mexicana. Elaboradas con técnicas y pigmentos tradicionales de la Talavera, las obras abordan temas como la memoria, el paso del tiempo, el riesgo y la relación entre la vida y la muerte.

Entre las creaciones destacan Flores Voladoras, de Lance Wyman, y Pan de Muerto, de Jorge Cejudo, dos propuestas que incorporan elementos de la iconografía nacional a un objeto estrechamente vinculado con el automovilismo.

La colección también pone en perspectiva el valor de los saberes artesanales en el diseño contemporáneo. Tanto la Talavera poblana como la celebración del Día de Muertos forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la UNESCO, un legado que encuentra nuevas formas de expresión a través de esta colaboración.

Día de Muertos: una tradición que se integra al diseño

La experiencia se complementará con un altar de Día de Muertos instalado en distintos espacios de Hotel Volga. La intervención incorporará elementos de esta celebración mexicana al entorno arquitectónico de la propiedad, creando un vínculo visual y cultural con la colección de cascos.

La propuesta coincide con una de las temporadas más emblemáticas de la Ciudad de México, cuando las tradiciones, el arte y las expresiones populares ocupan un lugar central en la vida cultural de la capital. En Volga, esta celebración se suma al ambiente del Gran Premio para reunir dos universos que, aunque distintos, comparten una dimensión simbólica: el automovilismo y su relación con el riesgo, y el Día de Muertos como una forma de celebrar la memoria y la continuidad de la vida.

Gastronomía y hospitalidad durante el Gran Premio

La transmisión de la carrera estará acompañada de una propuesta gastronómica especial, pensada para disfrutar el encuentro en un ambiente de convivencia. Los distintos espacios del hotel, entre ellos Elora, el Firepit y el bar, formarán parte de la experiencia, integrando gastronomía, arquitectura y vida social.

Más allá de seguir cada vuelta en la pista, la intención es crear un punto de encuentro para huéspedes, visitantes y amantes del automovilismo, donde la conversación alrededor de la mesa conviva con las expresiones artísticas y culturales que distinguen al hotel.

Con A Journey Beyond Speed, Hotel Volga se suma a la agenda del Gran Premio de la Ciudad de México con una propuesta que amplía la experiencia de la Fórmula 1 más allá del circuito. Arte, artesanía, gastronomía y diseño se encuentran así en un mismo espacio para celebrar la energía de la capital y la riqueza de sus tradiciones.

Cuándo: domingo 1 de noviembre de 2026, a la 1:30 p. m.

Dónde: Hotel Volga, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Más información: hotelvolga.mx · Instagram: @volga_mx