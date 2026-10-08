La casa dejó de ser únicamente el lugar donde vivimos. En los últimos años también se ha convertido en gimnasio, oficina, refugio, espacio de descanso y escenario para el bienestar.

Ahora, esa búsqueda por optimizar cada aspecto de la vida también está llegando al interiorismo. Heimtextil Trends 27/28 identifica esta transformación bajo el concepto “Home-Maxxing – The Performance of Everyday Living”, una tendencia que explora cómo la tecnología, los textiles y el diseño pueden mejorar la experiencia cotidiana.

La propuesta, desarrollada por Heimtextil en colaboración con la plataforma de diseño milanesa Alcova, parte de una contradicción muy actual: queremos espacios cada vez más eficientes, pero también necesitamos lugares que nos permitan desconectarnos.

La respuesta se divide en tres grandes tendencias: Staged Competence, Inside, Out y Hyper Presence.

Cuando la tecnología se convierte en parte de la decoración

La primera tendencia, Staged Competence, propone dejar de esconder la funcionalidad. En esta estética, los textiles y las superficies muestran abiertamente aquello que pueden hacer. Elementos técnicos, símbolos, números, gráficos y referencias a materiales de alto rendimiento pasan a formar parte de la decoración.

La idea es que la tecnología no solamente funcione, sino que también pueda reconocerse visualmente.

La paleta cromática acompaña esta inspiración: predominan los azules y verdes fríos, tonos minerales y colores pálidos, similares a los que encontramos en equipos tecnológicos o materiales destinados al alto rendimiento.

Un amarillo ácido aparece como contraste y aporta un acento vibrante.

Mostrar lo que normalmente permanece oculto

La segunda tendencia, Inside, Out, apuesta por revelar las estructuras internas de los objetos y espacios.

Tornillos, correas, costuras, cables, cierres y otros elementos que tradicionalmente permanecían ocultos se convierten ahora en protagonistas del diseño.

La estética parte de una necesidad contemporánea: hacer más comprensibles los sistemas tecnológicos que forman parte de nuestra vida.

En lugar de esconder cada componente detrás de superficies perfectamente pulidas, esta tendencia propone mostrar cómo están construidas las cosas.

Los tonos oscuros adquieren protagonismo, con carbón, grafito y referencias al acero. A ellos se suman acentos de rojo intenso y violeta, además de un verde grisáceo de apariencia más discreta.

El regreso de los sentidos

Pero mientras la tecnología avanza, también aparece una necesidad opuesta: desconectarnos de ella.

Ahí surge Hyper Presence, la tercera tendencia de Heimtextil, que coloca la experiencia sensorial en el centro.

En lugar de preguntarse únicamente qué puede hacer un material, esta corriente plantea otra cuestión: ¿cómo se siente?

Las fibras naturales, la lana, el cuero, la madera y las superficies con texturas pronunciadas adquieren protagonismo.

Incluso las señales del paso del tiempo adquieren un nuevo valor. Las arrugas, la pátina y las marcas de uso dejan de considerarse imperfecciones y comienzan a formar parte del carácter de los materiales.

Uno de los ejemplos más llamativos son los textiles tratados con cera de abeja. Al calentarse, pueden liberar aromas naturales relacionados con la miel y el propóleo, convirtiendo un material cotidiano en una experiencia multisensorial.

Colores que buscan bajar el ritmo

A diferencia de las dos primeras tendencias, dominadas por tonalidades frías y referencias tecnológicas, Hyper Presence propone una paleta mucho más cálida.

Rojo óxido, naranja quemado, ocre, rosa empolvado y blanco cálido evocan materiales como la arcilla, el fuego y los metales oxidados.

El resultado es una gama cromática pensada para generar una sensación más acogedora y serena.

Una nueva idea de lujo para el hogar

Las tendencias de Heimtextil 27/28 reflejan una transformación en la manera de entender los espacios.

El diseño ya no tiene que elegir necesariamente entre tecnología y confort. El verdadero reto está en encontrar un equilibrio entre funcionalidad, rendimiento y bienestar.

Los textiles pueden regular la luz, absorber el sonido o contribuir a filtrar el aire, pero también pueden aportar textura, calidez y una experiencia agradable al tacto.

Esta visión no se limita a las casas. También puede trasladarse a hoteles, oficinas y espacios dedicados al bienestar y la salud.

Como explica Olaf Schmidt, vicepresidente de Textiles & Textile Technologies de Messe Frankfurt, “Home-Maxxing captura dos expectativas opuestas de nuestro tiempo: el impulso hacia un rendimiento cada vez mayor y la necesidad de descanso”.

La propuesta de Heimtextil para 2027 plantea así una nueva pregunta para el interiorismo: si nuestro mundo exterior exige cada vez más, ¿puede nuestra casa convertirse en el lugar que nos ayude a bajar el ritmo?

Las tendencias Heimtextil 27/28 se presentarán en el Trend Space de la feria, que tendrá lugar del 12 al 15 de enero de 2027 en Frankfurt.