Hay viajes en los que el verdadero lujo comienza cuando uno deja de mirar el reloj. Sin reservaciones que organizar, restaurantes que buscar o actividades que coordinar, la experiencia consiste simplemente en elegir cómo pasar el día: desayunar frente al mar, entregarse a un tratamiento de bienestar, descubrir nuevos sabores o dejar que la tarde avance entre cócteles y música.

Esa es la idea detrás de la nueva etapa de Waldorf Astoria Riviera Maya y Conrad Tulum Riviera Maya, que ahora incorporan una experiencia Todo Incluido pensada para una nueva generación de viajeros de lujo.

Los dos resorts, ubicados frente al Caribe mexicano, comparten destino, pero no personalidad. Waldorf Astoria apuesta por una escapada íntima y sofisticada para adultos, mientras que Conrad Tulum propone una experiencia más abierta y dinámica, diseñada para disfrutar Tulum en pareja, con amigos o en familia.

Un refugio privado frente al Caribe

A partir del 10 de enero de 2027, Waldorf Astoria Riviera Maya será exclusivamente para adultos. La apuesta es clara: convertir la estancia en una pausa del ritmo cotidiano, con el mar como escenario y un servicio que busca anticiparse a las necesidades de cada huésped.

Uno de los grandes diferenciales será el Personal Concierge, una figura dedicada a diseñar la estancia de acuerdo con los intereses de cada viajero. Desde reservar una cena o una sesión de bienestar hasta organizar una excursión o una celebración especial, la idea es que todo suceda sin necesidad de preocuparse por los detalles.

Y si hay algo que define esta nueva propuesta es precisamente eso: menos pendientes y más tiempo para disfrutar.

Las mañanas pueden comenzar con yoga frente al mar, respiración maya o sound healing. Después llegan los talleres de textiles, arcilla o artesanía con agave; una sesión de mixología; una tarde junto a la piscina o simplemente unas horas sin hacer absolutamente nada.

Por la noche, el ambiente cambia con música en vivo, encuentros al atardecer, bossa nova, sesiones de cuerdas y experiencias como Rum & Smoke.

El sabor de México también es parte del viaje

En Waldorf Astoria Riviera Maya, descubrir México también pasa por la mesa. La propuesta gastronómica recorre diferentes ingredientes, técnicas y tradiciones del país desde una mirada contemporánea. Malpeque lleva el fuego al centro de la experiencia, mientras Chaya explora el maíz y los sabores mexicanos. JA’O se acerca al universo del agave y la mixología, y Peacock Alley conserva uno de los rituales más clásicos de la hospitalidad: el té de la tarde.

Próximamente, BonbonOm sumará una experiencia alrededor del café mexicano, con degustaciones, masterclasses y cold brew.

El objetivo no es simplemente comer bien, sino convertir cada comida en otra manera de acercarse al destino.

Tulum para descubrirlo a tu manera

En Conrad Tulum Riviera Maya, la filosofía cambia. Aquí el lujo se encuentra en la posibilidad de elegir qué tipo de viajero quieres ser cada día.

Una mañana puede comenzar con bienestar; otra, con una excursión; la tarde puede transcurrir entre la piscina y la playa y terminar con una cena frente al Caribe.

La gastronomía ocupa nuevamente un lugar protagonista. Maratea apuesta por la cocina mediterránea para compartir; Ukai y Kengai llevan los sabores japoneses a la mesa, mientras Ultramar explora la coctelería inspirada en México. En los espacios de Chiringuito, la cocina costera y el fuego se convierten en parte de la experiencia.

Para quienes buscan una dosis adicional de privacidad, Ceiba Club ofrecerá una experiencia exclusiva para adultos, con acceso a espacios reservados y a Autor, restaurante de cocina mexicana contemporánea reconocido por la Guía Michelin.

Viajar también es descubrir

La experiencia de Conrad Tulum no termina en el resort. Su programación invita a conocer el destino a través de actividades relacionadas con la cultura, la naturaleza, el bienestar y la gastronomía.

Cenotes, experiencias de spa, celebraciones bajo la luna y encuentros con la cultura local forman parte de una propuesta pensada para que cada huésped encuentre su propio ritmo.

Y para las familias, MYTHOS World ofrece a los viajeros más jóvenes actividades inspiradas en la naturaleza y la cultura maya, además de experiencias nocturnas como The Stargazer.

En estancias elegibles de cuatro noches consecutivas o más, los huéspedes podrán disfrutar además de una experiencia seleccionada o una excursión por estancia, según las opciones disponibles.

El nuevo lujo es tener tiempo

Más que una tendencia hotelera, el auge del Todo Incluido de lujo responde a una nueva manera de viajar. Para muchos viajeros, el lujo ya no está únicamente en una suite espectacular o en una cena excepcional. También está en no tener que pensar en qué sigue. En poder decidir espontáneamente si el día pide una sesión de bienestar, una excursión, una copa frente al mar o unas horas de absoluta calma.

Waldorf Astoria Riviera Maya y Conrad Tulum Riviera Maya parten de esa premisa para ofrecer dos interpretaciones diferentes de una misma idea: que viajar bien significa tener la libertad de disfrutar el destino sin preocuparse por la logística.

En la Riviera Maya, el plan puede ser tan sofisticado como sencillo: despertar frente al Caribe, comer extraordinariamente bien, descubrir algo nuevo y dejar que el resto del día se escriba solo.