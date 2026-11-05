Mejor conocido como Atlixco de las Flores, este hermoso destino se ubica al suroeste de la ciudad de Puebla, casi al pie del volcán Popocatépetl. Su buen clima, la intensa actividad florística y comercial, así como la afluencia turística que registra, lo han convertido en un sitio favorito para visitar y disfrutar de sus variados atractivos, tradiciones y festividades locales.

Una hacienda con historia y visión contemporánea

Y allí, un cúmulo de experiencias tienen lugar en Hacienda Santo Cristo, una propiedad del siglo XVI que ha sabido realizar una acertada transición. Por un lado, encontramos un casco antiguo impecable, patios, jardines y muros de piedra; por el otro, un edificio contemporáneo que armoniza perfectamente con el entorno.

No es solo un hotel boutique atractivo para la fotografía, sino un espacio que tiene claro el concepto integral: hospitalidad, territorio y gastronomía.

Más que un hotel que ofrece todas las comodidades, Hacienda Santo Cristo propone otra forma de alojamiento prémium en Puebla. Caminar por una hacienda legendaria, comer lo que el valle produce hoy y entender que el lujo sereno no consiste en el exceso, sino en disponer del tiempo y, aún más, disfrutarlo.

Estamos hablando de una hacienda con más de cuatro siglos de historia en el Valle de Atlixco, construida durante el virreinato para funcionar como una propiedad agrícola y que actualmente se ha convertido en un hotel boutique que va mucho más allá de ser una edificación colonial.

Por un lado, cuenta con un casco antiguo magistralmente conservado, patios, jardines centenarios y muros de piedra que todavía tienen mucho que contar. Por el otro, un edificio de líneas contemporáneas que reinterpreta la arquitectura mexicana sin entrar en conflicto con lo antiguo. La convivencia entre ambos estilos funciona porque nada está colocado al azar: la experiencia está pensada para quedarse, no solo para pernoctar.

Bienestar entre tradición y naturaleza

Asimismo, el hotel ofrece Agua Viva Spa, que reafirma su apuesta por el bienestar desde una perspectiva profundamente local. Su propuesta incluye temazcales, rituales inspirados en saberes ancestrales y tratamientos diseñados para reconectar cuerpo y mente.

A unos pasos destaca un laberinto medieval que invita a detenerse y meditar. Más allá se encuentra la alberca, con camastros dentro del agua, el volcán Popocatépetl como telón de fondo y el incomparable clima de Atlixco. Se trata de esos privilegios que no se presumen, sino que se disfrutan y complementan la experiencia.

La Troje: Atlixco a través de su gastronomía

Por otra parte, a lo largo de casi una década, La Troje de Santo Cristo se ha convertido en toda una referencia en Atlixco como escenario del buen comer, dentro de una hacienda hermosa. En pocas palabras, un plan redondo.

Sin embargo, ahora ha cambiado por completo su propuesta. El restaurante insignia de Hacienda Santo Cristo presenta una nueva etapa y lo hace con lo más importante: un menú de degustación de seis tiempos que pone a Atlixco en el mapa como destino culinario, no como una escala de paso.

Al frente de los fogones se encuentra el chef Cristofher Gámez, quien cuenta con dos décadas de experiencia en la cocina y ha realizado estancias en Pujol y con Martín Berasategui, en España. Su idea es muy clara: que la técnica no opaque al producto y que Puebla sepa a la Puebla de hoy, no necesariamente a la de la nostalgia.

Producto local, técnica y creatividad

Su propuesta sigue una ruta territorial, que comienza con el aprovechamiento de productos como la trucha salmonada, los aguacates poblanos, los quelites de temporada, los quesos de Chipilo, los maíces criollos y los chiles de la región. En conjunto, conforman una despensa auténtica de productores del Valle de Atlixco. Los moles y pipianes tampoco se quedan en el homenaje: se reinterpretan. Además, el menú cambiará cada seis meses para acompañar los productos de temporada.

Entre los platillos destaca la Trucha Atlimeyaya en costra de pistache y salsa de hoja santa, que resume su filosofía: respetar el producto, intervenir con sensibilidad y construir una propuesta de gran elegancia.

Y, desde luego, está el Chile en Nogada de cada año, porque en Atlixco no se puede dejar de rendir homenaje a esta receta tradicional. Se prepara con manzanas panocheras de San Andrés Calpan, peras de Huejotzingo, nogada de queso de cabra, nuez de Castilla, leche fresca, canela y vainilla. Sin acitrón, desde luego, pero con higo cristalizado, que aporta un toque de complejidad, equilibrio y textura muy bien logrados.

Dos restaurantes, dos formas de viajar por los sabores

Hacienda Santo Cristo mantiene la gastronomía como uno de sus pilares, pero con dos propuestas diferentes: La Troje, con una cocina poblana contemporánea anclada en la memoria virreinal y el producto local; y Madre Tierra, ubicado a unos pasos dentro del mismo hotel, que ofrece sabores del Mediterráneo con guiños árabes y de Medio Oriente. Es aquí donde se aprecia el recorrido del chef por otras cocinas.

La visión de la hacienda es directa: convertirse en un lugar donde la mesa sea el destino final. Que viajes a Atlixco porque quieres comer en La Troje y te quedes porque la hacienda te invita a habitar una Puebla distinta.

Porque si La Troje es el motivo, Hacienda Santo Cristo es el contexto que hace de la experiencia algo redondo.

La Troje ha entendido eso. Por lo tanto, esta nueva etapa no representa solamente un menú renovado, sino también una oportunidad para que Atlixco se consolide en el mapa gastronómico, con una propuesta culinaria respaldada por un hotel que complementa la experiencia.

Por Emilio Farfan