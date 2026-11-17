En el universo de la alta relojería, cada detalle cuenta y Grand Seiko lo sabe muy bien. La firma japonesa presenta el nuevo Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver, una pieza que lleva la precisión y el diseño de sus relojes de buceo a otro nivel: es el modelo más compacto de esta categoría dentro de la marca y el más preciso equipado con movimiento Spring Drive.

Integrado a la colección Evolution 9, este lanzamiento combina tecnología de última generación, materiales ligeros y una estética inspirada en la naturaleza japonesa. El resultado es un reloj pensado tanto para quienes disfrutan de las aventuras bajo el agua como para los amantes de la relojería que buscan piezas donde la funcionalidad y el diseño conviven en equilibrio.

Precisión japonesa en cada segundo

Uno de los grandes protagonistas de este lanzamiento es su nuevo movimiento Spring Drive U.F.A., el Calibre 9RB1, ensamblado a mano por los especialistas del Shinshu Watch Studio, en Japón.

¿Su gran distintivo? Una precisión anual de ±20 segundos, equivalente a aproximadamente ±3 segundos al mes. Una característica que lo coloca entre las propuestas más destacadas de la firma en materia de exactitud.

Además, ofrece una reserva de marcha de 72 horas y un sistema automático. Su tecnología está diseñada para reducir las variaciones ocasionadas por factores externos como la temperatura, la humedad y la electricidad estática.

Un diseño inspirado en las aguas de Japón

La estética también tiene mucho que contar. Los nuevos modelos llegan con la emblemática esfera Ushio, palabra japonesa que significa «marea» y que rinde homenaje a las aguas que rodean el archipiélago japonés.

La colección presenta dos versiones de color: azul y verde. La primera evoca la profundidad del océano y la manera en que la luz se filtra bajo el agua, mientras que la segunda toma inspiración de la serenidad de las aguas costeras poco profundas.

Ambas incorporan un efecto degradado que resalta la textura de la esfera y aporta profundidad visual. A esto se suman los índices multifacéticos del diseño Evolution 9, con material Lumibrite para facilitar la lectura incluso en condiciones de poca iluminación.

Ligero, resistente y listo para la aventura

Otro de los detalles que hacen especial a este reloj es su tamaño. Con una caja de apenas 40.8 milímetros de diámetro, se convierte en el reloj de buceo más pequeño de Grand Seiko, una característica que favorece su comodidad y versatilidad.

Tanto la caja como el brazalete están fabricados en Titanio de Alta Intensidad, un material aproximadamente 30% más ligero que el acero inoxidable y que ofrece una excelente resistencia a los arañazos.

Pero su diseño no se queda en lo estético: cuenta con resistencia al agua de hasta 300 metros, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante y corona de rosca.

También estrena un broche extensible de seguridad con microajuste, que permite adaptar el brazalete hasta 6 milímetros en tres posiciones y añadir otros 18 milímetros mediante su sistema de extensión. Así puede ajustarse incluso sobre un traje de buceo.

Una pieza para los amantes de la alta relojería

Con este lanzamiento, Grand Seiko reafirma su apuesta por una relojería donde la innovación técnica no está peleada con la inspiración artística. El Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver reúne precisión, comodidad y resistencia en una pieza que lleva el paisaje japonés directamente a la muñeca.

Los nuevos modelos estarán disponibles en las boutiques Grand Seiko y en distribuidores autorizados seleccionados a partir de junio de 2026.

Una propuesta que demuestra que un reloj de buceo puede ir mucho más allá de medir el tiempo bajo el agua: también puede convertirse en una expresión de ingeniería, diseño y tradición japonesa.