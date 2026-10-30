Desde el Valle de Guadalupe hasta las mesas donde el vino se convierte en protagonista, Gran Ricardo representa una apuesta por el terruño, la precisión enológica y la evolución de la vitivinicultura mexicana. Más de tres décadas después de su primera añada, la etiqueta de Monte Xanic continúa construyendo su historia desde Baja California.

Hay vinos que cuentan la historia de una región y otros que contribuyen a cambiar la manera en que se percibe. Gran Ricardo pertenece a esta segunda categoría. Nacido en 1994, cuando el segmento ultra premium todavía no tenía un lugar definido en México, este tinto de Monte Xanic surgió con una idea ambiciosa: demostrar que Baja California tenía las condiciones para elaborar vinos capaces de dialogar con las grandes etiquetas internacionales.

Más de 30 años después, aquella apuesta sigue vigente. El pasado 23 de octubre, la bodega reunió a periodistas y líderes de opinión en el restaurante Prendes Molière, en Ciudad de México, para recorrer la historia, el origen y la evolución de Gran Ricardo. La experiencia, guiada por Óscar Gaona, enólogo de la casa, combinó una cata con una propuesta gastronómica pensada para acompañar las características del vino, en el marco del inicio de las celebraciones por el 40 aniversario de Monte Xanic.

La ocasión también permitió volver a una de las ideas centrales de la etiqueta: el carácter excepcional de un territorio que, a 32 grados de latitud norte, encuentra en la interacción entre el clima, el suelo y la influencia del Pacífico las condiciones para desarrollar una identidad propia.

Baja California, una coordenada privilegiada

En el universo del vino, el origen es mucho más que un dato en la etiqueta. La latitud, la altitud, la composición del suelo y las variaciones de temperatura determinan buena parte de la personalidad de cada botella. Burdeos, Rioja y Napa Valley han construido su prestigio a partir de una relación profunda con sus respectivos territorios. En México, el Valle de Guadalupe forma parte de esa conversación.

Ubicado en Baja California, el valle comparte con algunas de las regiones vitivinícolas más reconocidas del mundo condiciones climáticas favorables para el cultivo de variedades como Cabernet Sauvignon y Merlot. La influencia marina, los veranos cálidos y las noches frescas contribuyen al desarrollo de uvas con concentración, estructura y equilibrio.

En el caso de Gran Ricardo, la identidad del vino también se construye a partir de la combinación de dos territorios separados por aproximadamente 40 kilómetros. El Valle de Guadalupe, con viñedos situados entre los 300 y 350 metros sobre el nivel del mar, aporta estructura, intensidad y profundidad. Por su parte, el Valle de Ojos Negros, a cerca de 800 metros de altitud, ofrece condiciones más frescas que favorecen una maduración pausada, la conservación de la acidez y una expresión aromática más precisa.

La combinación de ambos valles permite desarrollar un ensamble que busca equilibrar potencia y elegancia. Una lectura del paisaje que comienza en el viñedo y continúa en cada decisión tomada durante la elaboración.

El tiempo y la precisión detrás de cada botella

La historia de Gran Ricardo está ligada a la visión de los cinco fundadores de Monte Xanic, quienes en 1987 apostaron por construir una bodega capaz de elevar el perfil del vino mexicano. Entre ellos, Ricardo Hojel impulsó la idea de crear una etiqueta de alta gama que representara el potencial de Baja California. Cuando el proyecto se materializó en 1994, el vino adoptó su nombre y conservó, hasta hoy, su firma manuscrita en la etiqueta.

Desde entonces, la elaboración de Gran Ricardo se ha apoyado en una selección cuidadosa de uvas, vendimia manual y un trabajo específico en los viñedos destinados a esta etiqueta. La filosofía enológica privilegia la intervención precisa y el seguimiento de cada parcela, con el objetivo de respetar las características de la fruta y del lugar donde se cultiva.

La añada 2023 está integrada por Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc y Malbec. El ensamble pasa por distintas etapas de maceración y fermentación, antes de reposar durante 18 meses en barricas nuevas de roble francés. Al final del proceso, cada botella recibe una cápsula de cera colocada a mano, un detalle que subraya el componente artesanal de su presentación.

La tecnología también forma parte de esta búsqueda. Monte Xanic utiliza WineXRay, un sistema de espectrofotometría ultravioleta que permite analizar los compuestos fenólicos de la uva y del vino. Estos componentes influyen en el color, la textura, la estructura y la capacidad de envejecimiento, por lo que su medición ayuda a tomar decisiones más precisas durante la elaboración.

El resultado de la añada 2023 se expresa en un color rubí intenso y una combinación aromática de frutas negras y azules, como cereza negra, grosella, zarzamora y arándano, acompañadas por notas florales, herbales y matices de vainilla y cacao procedentes de su crianza. En boca, el vino busca equilibrio entre cuerpo, taninos maduros y una acidez fresca.

De acuerdo con la bodega, esta añada puede disfrutarse desde ahora y cuenta con potencial de guarda superior a 25 años, una característica que la sitúa también en el terreno de los vinos pensados para evolucionar con el tiempo.

Una etiqueta que contribuyó a transformar el mercado

Cuando Gran Ricardo apareció en 1994, el vino de alta gama en México todavía tenía un mercado limitado. Su desarrollo coincidió con la evolución de una cultura del vino cada vez más interesada en conocer el origen, las variedades, los procesos de elaboración y las posibilidades de guarda de cada etiqueta.

Según los estudios más recientes de ISCAM citados por Monte Xanic, Gran Ricardo mantiene una participación superior al 40% del segmento de vino ultra premium en México, integrado por etiquetas nacionales e importadas con precios superiores a los 1,500 pesos. La cifra da cuenta de la posición comercial que ha alcanzado el vino dentro de una categoría que contribuyó a impulsar.

Su trayectoria también se refleja en las evaluaciones especializadas. La bodega reporta que Gran Ricardo obtuvo 94 puntos en distintas ediciones de la Guía Peñín, entre ellas las correspondientes a 2024, 2025 y 2026, además de reconocimientos internacionales para otras añadas.

Más allá de las cifras, su historia forma parte de una transformación más amplia: la consolidación de Baja California como una de las regiones fundamentales para comprender el presente del vino mexicano.

Cuando el vino se encuentra con el arte

La identidad de Gran Ricardo también se ha extendido hacia otros territorios creativos. Desde 2019, la etiqueta ha desarrollado ediciones especiales en colaboración con artistas mexicanos, con la intención de establecer un diálogo entre la vitivinicultura y el arte contemporáneo.

La serie incluye colaboraciones con Livia Corona, Jorge Méndez Blake, Sofía Táboas, Pablo Vargas Lugo, Magali Lara y Eduardo Terrazas, cuya participación correspondió a la edición de 2025. Cada proyecto suma una perspectiva visual distinta a la botella y amplía su significado como objeto cultural, sin perder de vista el vino que contiene.

Esta relación con el arte refleja una manera de entender el lujo que no depende exclusivamente de la exclusividad o del precio, sino también del tiempo, el conocimiento y la historia que acompañan a un producto. En ese sentido, Gran Ricardo se sitúa en un punto de encuentro entre la tradición vitivinícola, el diseño y la creación contemporánea.

Una experiencia para disfrutar sin prisa

Para apreciar Gran Ricardo 2023, Monte Xanic recomienda servirlo alrededor de los 18 °C y decantarlo entre 30 y 60 minutos antes de beberlo. Una copa amplia, de tipo Burdeos, permite que sus aromas se expresen gradualmente y que el vino muestre su estructura.

En la mesa, su perfil acompaña cortes de carne como tomahawk y porterhouse, rack de cordero, preparaciones a la parrilla o de cocción prolongada, así como quesos azules y de larga maduración. También puede formar parte de una experiencia gastronómica en la que los ingredientes, las técnicas de preparación y el ritmo del servicio tengan tanto protagonismo como la botella.

La recomendación, en cualquier caso, es dedicarle tiempo: observar su evolución en la copa, reconocer sus matices y descubrir cómo cambia a medida que entra en contacto con el aire.

El futuro del vino mexicano también se cultiva en el viñedo

Fundada en 1987, Monte Xanic ha acompañado la evolución de la vitivinicultura mexicana desde Baja California. Su trabajo actual también incorpora iniciativas de sustentabilidad relacionadas con el consumo de agua, el manejo del suelo y la reducción de emisiones y materiales.

Entre las acciones reportadas por la bodega se encuentran la incorporación de composta, los cultivos de cobertura en sus viñedos y la reducción del peso de las botellas de algunas de sus líneas. Asimismo, ha colaborado con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en la construcción de bordos de infiltración orientados a favorecer la recarga del acuífero.

Son esfuerzos relevantes en una región donde la disponibilidad de agua representa uno de los grandes desafíos para la actividad agrícola y el desarrollo de las comunidades.

A más de tres décadas de su primera añada, Gran Ricardo continúa articulando una visión en la que el territorio, la técnica y la cultura se encuentran. Su historia comenzó con la convicción de que México podía producir un vino de alta gama y hoy forma parte de una conversación más amplia sobre el lugar de Baja California en el panorama internacional.

Porque, en última instancia, el carácter de un gran vino no se construye únicamente en la barrica o en la botella. También nace de un paisaje, de las decisiones que se toman en el viñedo y de la paciencia necesaria para permitir que cada añada encuentre su propia expresión.