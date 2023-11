Vive un gran espectáculo navideño en Rodeo Drive

En una fusión de glamour y espíritu navideño, Beverly Hills se prepara para deslumbrar a locales y visitantes con su esperada celebración anual de iluminación navideña en Rodeo Drive.

El jueves 16 de noviembre de 5 a 8 p.m., la icónica calle de moda se convertirá en el escenario de un espectáculo mágico bajo el tema «Up, Up & Away Holiday!». El evento contará con la actuación especial de la talentosa actriz y cantante Sheryl Lee Ralph, reconocida por su papel en Abbott Elementary y su inolvidable interpretación en el Super Bowl LVII.

Este año, la decoración temática transformará Rodeo Drive en un sueño festivo, con globos aerostáticos y regalos navideños envueltos en plata, azul, rojo y blanco adornando el camellón de la calle.

Miles de personas se reunirán para ser los primeros en maravillarse con las luces navideñas, en un evento que ha pasado a ser una tradición esperada en Beverly Hills.

La noche estará llena de entretenimiento para todos los gustos. Desde actuaciones teatrales inspiradas en Love Actually hasta la resonante voz de Madison Taylor Baez, ganadora del timbre dorado en America’s Got Talent. Además, la presencia del Coro de Hombres Gay de Los Ángeles, The Maccabeats, y la sensación de la danza de Bollywood Nazara garantizan una experiencia diversa y emocionante para todos.

El alcalde de Beverly Hills, Dr. Gold, señaló la importancia de la celebración como una oportunidad para unirse y reconocer la fortuna de la comunidad. La revelación del tema «Up Up and Away Holiday!» promete una experiencia mágica que refleje esperanzas y sueños para todos.

La cuenta regresiva culminará con la iluminación de la decoración central de Rodeo Drive, seguida de la llegada de Papá Noel en un camión de bomberos, acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales que deslumbrará el cielo nocturno.

Pero las festividades no terminan ahí. Beverly Hills continuará celebrando la temporada navideña hasta el 1 de enero de 2024, con impresionantes instalaciones como los «Glowing Gardens» en Beverly Cañon Gardens y el espectáculo de proyección «Unwrap the Magic» en la icónica Torre del Ayuntamiento.

Incluso el histórico tranvía «Jolly Trolley» llevará a los visitantes a disfrutar del espectáculo de proyección, convirtiendo cada noche en una experiencia inolvidable.