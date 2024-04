¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones para persistir en llevar sus proyectos a la pantalla grande? Soy bastante nuevo en este sector y no estoy seguro de ser la persona adecuada para este consejo. El cine no es como aprobar un examen de abogado o de médico. En cine hay grandes escuelas pero como la mayoría de la gente que trabaja en cine intenta encontrar a tu manera porque se trata de mucha práctica, conocer a las personas adecuadas y acumular experiencias. Lo bueno es que actulmente, puedes tener tus propias experiencias por tu cuenta con el auge de la creatividad en Internet y una simple teléfono inteligente que le brinda la oportunidad de filmar y editar su contenido. No hay límites para crear, no hay excusas e intenta crear todo lo que puedas para encontrar la manera de encontrar a las personas adecuadas.

¿Cómo fue el recibimiento en la premier en México?

Nos fue muy bien, fuimos a Guadalajara a Cinemex, ambas salas estaban agotadas y el público muy entusiasmado.

¿Cuándo podremos ver tu futuro proyecto?

Ahora todo se reduce a escribir. Como sabrás, desde la primera línea en papel hasta el primer fotograma en pantalla se necesitan entre dos y tres años. Me tomaré mi tiempo para trabajar en dos proyectos deseados que significan mucho para mí. Busaré concentrarme, encontrar la visión y las ideas. Lo que aprendí en experiencias anteriores es que una vez que entras en el proceso, es demasiado tarde para cambiar tu visión inicial. En lo que me centraré es en mi idea inicial y saber qué dirección tendré que seguir. Estar seguro del ángulo, ese será esencial para transmitir mi mensaje.

¿Cuánto tiempo necesitaste para pasar del contenido a la pantalla grande?

El cine es bastante caro y encontrar la productora adecuada y convertir tus ideas en una película, en lo personal me llevó entre dos y tres años.

¿Cómo te gustaría ser recordado en el futuro?

Me gustaría ser considerado honesto y como alguien que trata de enfrentar las dificultades. Com alguien que eligió temas sensatos y no sólo hacer el trabajo por hacerlo, sino ejecutarlo correctamente. Porque al final, lo que importa es el amor que le das a la gente.