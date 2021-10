Texto de Emilio Farfan

Gran experiencia culinaria se vivió el pasado 15 de septiembre durante la Noche Mexicana ofrecida en el restaurante Mezcal del Hotel Montage Los Cabos.

Los hermanos Rivera Río, Rodrigo al frente de la cocina, Daniel de la repostería y Patricio de los vinos y salón, procedentes desde su feudo Koli de Monterrey fueron invitados por Odín Rocha el chef ejecutivo del afamado Mezcal, que hoy por hoy me atrevo a decir que está entre las mejores propuestas de fine dining mexicano contemporáneo de todo el país.

Entre los 4, sorprendieron con una muestra de talento culinario a través del menú

especial y muy mexicano con sabores del tout Mexique que dejaron con la boca abierta a los comensales presentes.

De aplauso, estuvieron por ejemplo el Meteorito que se convirtió en el clásico ‘atropellado’ regio, maridado con un coctel de mezcal y Ancho Reyes, licor de maíz y cítricos; el kampachi con fermentado de xoconostle, habanero y yuzu; el asado de camarón; la tetela con minillas de lobina y el lechón con mole neolonés y acuyo, todos en armonía perfecta con grandes caldos de la vinícola Tres Raíces. Gran ambiente y un buen pretexto para compartir las Fiestas Patrias por todo lo alto.

La nogada de Liz

De pasada por la escena capitalina de los sabores, la chef poblana Liz Galicia tomó la cocina del restaurante Fónico de la Roma durante un par de días, para traer a sus mesas el chile en nogada más tradicional, que sí va capeado (les guste o no les guste), por cierto.

De la mano de Loco Tequila halagó a numerosos comensales con su receta tan apegada a la legítima y original de las monjas agustinas, dando por resultado una de las nogadas más finas y bien logradas que uno encuentra en Puebla.

Una combinación ideal entre este tequila calidad Premium y las delicias de sazón de la chef invitada, sin duda alguna. Alberto Navarro estuvo a cargo de resaltar las propiedades y notas del Loco Blanco y Puro Corazón, que se colocaron como el pairing más idóneo con este singular platillo tradicional.

Con sabor poblano

Y hablando de Puebla, no te puedes perder el menú especial que ofrece el chef Ángel Vázquez desde sus feudos Intro y Augurio de esa ciudad y que está disponible hasta el 15 de octubre.

Te lo recomendamos mucho a ti que te consideras un foodie de corazón y que sabes que los sabores más tradicionales y ese acento tan peculiar de Cantina como la de los principales Palacios de Hierro de la ciudad, son garantía asegurada. Te sugerimos los huauzontles capeados con mole pasilla; unas chanclas poblanas para chuparte los dedos; las croquetas de plátano macho; el filete de res con chipotle quemado y el

lechón confitado con pipián verde.

Tacos sibaritas

Por su parte la ya popular taquería La Popular del grupo Carolo anotó un eslabón más a su cadena con la apertura de su sucursal en el complejo Carso Palmas en las Lomas.

Y sí efectivamente es un spot de tacos de postín con el detalle y orgullo de un entorno de lujo, pero con unas propuestas de sabor realmente para presumir y a precios que no podrás creer.

Ve a probarlos de inmediato y aprovecha su barra con los drinks ingeniosos que prepara su head mixologist. Una variedad de especialidades incluso norteñas vas a encontrar ahí y que no te las vas a acabar, como las cachetadas sonorenses con todo y su tortilla de harina sobaquera, las costras con rib eye, los tacos de carnitas de

lechón, las gorditas de lechón con chicharrón prensado y hasta frijoles maneados.

Estilo siciliano

En pleno corazón de la Santa María la Ribera, el restaurante María 138 parece

ser un rinconcito arrancado de la propia isla de Sicilia, ubicado en una casona

de época que evoca ese aire melancólico y romántico de la bella Italia de

antaño.

Una cocina tradicional y honesta en sabores y estilo desarrolla Antonietta Di Pasquale a la cabeza de los fogones, para llenarlo a uno de halagos al paladar, sin rodeos y sin escatimar en ingrediente ni producto.

Especialmente recomendamos sus desayunos que son abundantes y originales,

dejando a un lado los platillos de siempre, de esos que encuentras en todos

lados.

Allí son apetitosos, golosos y muy satisfactorios sus fritatas, sus paninis de pavo y pera al vino tinto, el pan brioche con huevos poché y mortadela. Un sinfín de sorpresas más que valen la pena que vayas descubriendo por ti

mismo.

Best of the Best

No es ningún secreto que el mixólogo francés Mica Rousseau elevó al bar Fifty Mills del Four Seasons Mexico City para ser catalogado entre los 50 Fifty Best Latam.

Con la apertura reciente de su nuevo y propio feudo en impecable casona rescatada en la Roma con estilo exterior Art Noveau e interiores en Art Deco, se propone incluso a llevar a su Casa Prunes al estrellato, sin lugar a duda. Para empezar, su propuesta de cocina, aunque algo corta en oferta, es muy acertada en sabores y texturas con el acento francés por delante, desde luego.

La barra te ofrece un menú de coctelería de autor insospechada que reviven creaciones y combinaciones que convierten a la experiencia de beberte un drink, en una plena satisfacción.

Viñedos de Oregon

En terreno de bebidas, desde los fértiles valles vinícolas de los estados de Oregon y su vecino Washington en Estados Unidos, llegaron a dar testimonio de sus magníficos caldos las principales bodegas de esa región ubicada al norte del Pacífico norteamericano, durante el Grand Tasting que por segunda ocasión organiza en México el Oregon Wine Board.

Participaron profesionales de la industria y distribuidores probando 20 viñedos y 72 etiquetas por parte de Oregon y 7 bodegas de Washington con sus 38 etiquetas.

Éxito rotundo y gran aceptación por parte de posibles distribuidores de estos grandes y sorprendentes vinos.

Scotch y arte

The Macallan con sus single malts une toda su tradición destiladora a colaborar con las manifestaciones artísticas más destacadas en nuestro país y muy en petit comité organizó una exhibición breve del trabajo foto pictórico del artista Miguel Milló en su privadísimo sperakeasy experience room, ubicado dentro de un hotel de Polanco.

Una charla one on one con el artista explicando los detalles de su obra tendiente a romper clichés y estándares de la imagen del arte mexicano ante el mundo, compartió Miguel ante el pequeño grupo de convidados.

Posteriormente, invitaron a comparar las notas de los whiskies de la casa Macallan con 12 y 15 años de paciente destilación y reposo conjuntamente con una degustación de quesos y embutidos europeos en el no menos famoso Au Pied de Cochon.

Amor por México

En homenaje al origen, al terreno y a los procuradores del cultivo del café de

Veracruz sirvió de inspiración a la iniciativa Nespresso Ama México cuya campaña fue presentada en el rooftop del flamante hotel Circulo Mexicano del Centro Histórico capitalino con interesante sesión de experiencias interactivas

sobre el arte de cultivar y reconocer el trabajo de los caficultores mexicanos.

Como era de esperarse, los mixólogos de la casa crearon una serie de cocteles

con el café y aromas puros del café veracruzano para celebrar el momento.