Con Novak Djokovic como socio global, Aman Group presenta una nueva marca de ultralujo que busca transformar la manera de vivir el bienestar. Su primer proyecto será ATMA Miami, un desarrollo frente al mar que combinará hotel, residencias privadas, gastronomía saludable y espacios de entrenamiento y recuperación de última generación.

El lujo está cambiando y ahora la nueva aspiración no solo es viajar a lugares extraordinarios o vivir rodeado de diseño espectacular, sino también sentirse bien, mantenerse activo y encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente. Bajo esta idea, Aman Group presenta ATMA, una nueva marca que lleva el concepto de bienestar a otro nivel y que promete convertirse en un referente para quienes buscan invertir en su salud y rendimiento personal sin renunciar a las experiencias exclusivas.

Con Novak Djokovic como socio global, ATMA nace con una filosofía que combina deporte de alto rendimiento, longevidad, nutrición, recuperación y hospitalidad de lujo. Su nombre, que en sánscrito significa «el espíritu» o «el verdadero yo», resume bastante bien la intención de esta nueva propuesta: crear espacios y experiencias que ayuden a alcanzar una versión más plena de uno mismo.

Y para su debut, la marca eligió una ciudad que parece hecha para este estilo de vida: Miami.

ATMA Miami: lujo frente a la Bahía de Biscayne

El primer proyecto de la marca estará ubicado en Brickell, uno de los distritos más dinámicos de Miami, en una espectacular ubicación frente al mar y con conexión directa al Baywalk, un paseo marítimo de cinco millas sobre Brickell Bay Drive.

El desarrollo incluirá un hotel, residencias de marca y un exclusivo club privado para miembros de ATMA, además de una marina privada que permitirá disfrutar de la bahía desde otra perspectiva.

La arquitectura estará a cargo de SHoP Architects, que imagina una torre escultural de 1,049 pies de altura, con balcones curvos, ventanales de piso a techo y jardines que integrarán el edificio con su entorno. Por su parte, Studio Paolo Ferrari será responsable de los interiores, donde las formas orgánicas, los materiales sofisticados y el diseño biomórfico buscarán crear ambientes que acompañen de manera natural el ritmo del cuerpo humano.

La idea es que cada espacio tenga un propósito: desde favorecer el descanso hasta mejorar la concentración y crear una atmósfera que acompañe los ciclos naturales del día.

Novak Djokovic lleva su filosofía de alto rendimiento al lujo

Uno de los grandes atractivos de ATMA es su alianza con Novak Djokovic, quien participará directamente en el desarrollo de los programas de bienestar, longevidad, nutrición y deportes de raqueta.

Después de años compitiendo al más alto nivel, el tenista aportará su experiencia para diseñar una propuesta que entiende el rendimiento como algo mucho más amplio que el ejercicio físico. La combinación de entrenamiento, alimentación, recuperación y bienestar mental será uno de los pilares de la marca.

Su participación también se verá reflejada en las instalaciones deportivas de ATMA Miami, pensadas tanto para quienes buscan llevar su entrenamiento al siguiente nivel como para quienes simplemente quieren incorporar más movimiento a su rutina.

Un centro de bienestar de 120,000 pies cuadrados

Si algo promete llamar la atención de este desarrollo es su impresionante oferta de bienestar. ATMA Miami contará con un spa y centro de bienestar de 120,000 pies cuadrados, concebido para convertirse en uno de los espacios más grandes de su tipo en la ciudad.

El complejo reunirá un club de deportes de raqueta con canchas interiores de tenis y pádel, además de otras disciplinas que permitirán entrenar durante todo el año con vistas a la Bahía de Biscayne.

También tendrá un gimnasio equipado con tecnología de última generación, estudios para entrenamientos de alta intensidad, sesiones privadas y grupales, laboratorios de movilidad y acondicionamiento físico, un centro de bienestar médico y diferentes espacios dedicados a la recuperación.

En otras palabras, será posible pasar de una sesión de entrenamiento a un tratamiento de recuperación sin salir del mismo lugar. Todo bajo una filosofía que busca equilibrar el esfuerzo con el descanso.

Comer bien también forma parte del lujo

La experiencia ATMA no estaría completa sin una propuesta gastronómica alineada con su filosofía. Por eso, el proyecto incluirá restaurantes y espacios culinarios enfocados en la nutrición, con menús diseñados para acompañar un estilo de vida activo y consciente.

A esto se sumarán bares con música en vivo y espacios destinados a espectáculos y eventos, porque el bienestar también tiene que ver con disfrutar, socializar y encontrar momentos para desconectarse.

La marca busca precisamente ese equilibrio entre disciplina y placer, demostrando que una vida enfocada en el rendimiento no tiene por qué dejar de lado las experiencias sociales y gastronómicas.

Residencias para vivir el bienestar todos los días

Para quienes quieran llevar este estilo de vida más allá de una estancia de hotel, ATMA Miami contará con residencias de marca que van desde una hasta cinco o más habitaciones, además de exclusivos penthouses de seis habitaciones en los niveles más altos de la torre.

Las propiedades ofrecerán vistas panorámicas de la ciudad y la bahía, junto con los estándares de servicio y privacidad que caracterizan a Aman Group.

Los residentes también tendrán acceso a instalaciones privadas que incluirán piscina, gimnasio, estudios de yoga, entrenamiento personalizado, spa termal, lounge y espacios de coworking.

Además, podrán tener prioridad para ser considerados miembros de ATMA Club, un exclusivo club privado al que se accederá únicamente por invitación. Sus integrantes disfrutarán de experiencias especiales de gastronomía, bienestar y entretenimiento, así como acceso preferencial a la marina, el spa y los espacios sociales del desarrollo.

El futuro del lujo tiene que ver con sentirse bien

Con ATMA, Aman Group abre un nuevo capítulo en su historia y apuesta por una visión del lujo que va más allá de la hospitalidad tradicional. La privacidad, el diseño y el servicio excepcional que han definido a la compañía durante casi cuatro décadas ahora se combinan con una propuesta enfocada en el rendimiento, la longevidad y el bienestar integral.

ATMA Miami será la primera expresión de este concepto, con un desarrollo a cargo de OKO Group y Oak Row Equities y una fecha de finalización prevista para 2031.

La propuesta deja algo claro: el bienestar ya no es solamente un complemento de los viajes de lujo, sino una parte fundamental del estilo de vida que muchos buscan construir. Y si a eso se suman una ubicación frente al mar, instalaciones deportivas de primer nivel y la experiencia de una leyenda del tenis como Djokovic, ATMA apunta a llevar esa idea mucho más lejos.