El recinto mexicano encabeza la lista The World’s 100 Best Museums 2026/27, elaborada por Worth a Journey, que reúne instituciones culturales de 37 países. Otros dos museos mexicanos también consiguieron un lugar en la clasificación.

El Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, fue reconocido como el mejor museo del mundo al ocupar el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026/27, una clasificación internacional publicada por la plataforma especializada Worth a Journey.

Con esta distinción, el recinto mexicano se colocó por encima de instituciones de gran prestigio internacional, como el Museo del Prado, en Madrid, que obtuvo el segundo puesto, y el Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca, que se ubicó en la tercera posición. El top cinco lo completan el Museo Estatal del Hermitage, en Rusia, y el Kunsthistorisches Museum, en Austria.

El listado contempla 100 instituciones de 37 países y reconoce la relevancia de espacios dedicados al arte, la historia, la arqueología, la ciencia y la tecnología. De acuerdo con la publicación, el museo capitalino destaca por la amplitud de sus colecciones, su valor arquitectónico y su contribución a la preservación y difusión de las culturas mexicanas.

México coloca tres museos entre los mejores del mundo

El reconocimiento no fue exclusivo del Museo Nacional de Antropología. México consiguió incluir otros dos recintos en la clasificación internacional: el Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, Coahuila, que alcanzó el lugar 78, y el Museo Amparo, en Puebla, que se posicionó en el sitio 82.

De esta manera, el país sumó tres representantes entre los 100 mejores museos del planeta y se colocó en el undécimo lugar por número de instituciones incluidas entre las 37 naciones participantes.

El resultado también posiciona al Museo Nacional de Antropología como el recinto mejor clasificado de Norteamérica, una región que cuenta con 22 instituciones dentro de la selección.

Las razones detrás del reconocimiento

Inaugurado el 17 de septiembre de 1964, el Museo Nacional de Antropología fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y concebido como un espacio para investigar, conservar, exhibir y difundir el patrimonio arqueológico y etnográfico de México.

Su edificio cuenta con más de 45 mil metros cuadrados de construcción y 16 salas de exposición permanente, distribuidas entre colecciones arqueológicas y etnográficas que permiten recorrer distintas etapas de la historia nacional y conocer la diversidad cultural de los pueblos originarios.

Entre sus piezas más representativas se encuentran la Piedra del Sol, la monumental escultura de Coatlicue y las colecciones de las culturas mexica, maya y olmeca, además de numerosos objetos que dan cuenta del desarrollo de las antiguas civilizaciones mesoamericanas.

El recorrido también incluye expresiones culturales de comunidades indígenas contemporáneas. Su acervo etnográfico reúne alrededor de seis mil piezas relacionadas con la diversidad de los 68 grupos etnolingüísticos de México.

A este patrimonio se suma su emblemático patio central, donde destaca la fuente monumental conocida como El Paraguas, uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles del recinto.

Un museo que recibe millones de visitantes

La importancia del Museo Nacional de Antropología también se refleja en su afluencia. Durante 2025 recibió más de cinco millones de visitantes, cifra que lo convirtió en el museo más concurrido del país durante ese periodo.

Además de sus espacios de exhibición, alberga la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y distintos acervos documentales fundamentales para la investigación y preservación de la memoria histórica, entre ellos la Colección de Códices y el Archivo Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Secretaría de Cultura y el INAH destacaron que este reconocimiento internacional representa un homenaje al patrimonio cultural mexicano y al trabajo de investigadores, especialistas y trabajadores dedicados a estudiar, conservar y compartir la historia del país.

La distinción de Worth a Journey se suma a otros reconocimientos internacionales obtenidos por el recinto, como el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, otorgado por su contribución a la protección y preservación del patrimonio antropológico.

A poco más de seis décadas de su inauguración, el Museo Nacional de Antropología reafirma así su relevancia como uno de los principales espacios culturales de México y como una referencia internacional para conocer la historia de las civilizaciones y la diversidad de los pueblos que conforman el país.