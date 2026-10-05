Para celebrar una década de Berger Private Experience, la manufactura suiza presenta el Globetrotter Steel Mexico Edition, un reloj creado exclusivamente para el mercado mexicano y limitado a cinco ejemplares.

Hay relojes que miden el tiempo y otros que cuentan historias. El nuevo Globetrotter Steel Mexico Edition, de Arnold & Son, pertenece a la segunda categoría: sobre su carátula, el mundo se convierte en escenario y México adquiere un protagonismo especial.

Creado para conmemorar el décimo aniversario de Berger Private Experience, este guardatiempo representa una colaboración entre Arnold & Son y Berger que encuentra en México su destino. La edición está limitada a únicamente cinco ejemplares, lo que convierte a cada pieza en un objeto pensado especialmente para coleccionistas.

La diferencia más evidente aparece cuando cae la noche: el territorio mexicano, representado sobre el mapamundi de la carátula, se ilumina en Super-LumiNova verde.

México aparece cuando cae la noche

El detalle luminiscente no es un elemento meramente decorativo. En esta edición, México se convierte en el punto de referencia de un reloj concebido precisamente para hablar del mundo y de quienes lo recorren.

La carátula combina madreperla con un degradado en tonos azules, aplicaciones tridimensionales de oro de 18 quilates rodiado y elementos luminiscentes. El mapa adquiere profundidad y volumen bajo el característico puente arqueado de acero que atraviesa el hemisferio norte.

Al caer la luz, el contraste cambia: mientras los continentes permanecen integrados en la composición, México emerge en verde, acompañado por las agujas de horas y minutos, también tratadas con Super-LumiNova. Es un guiño discreto, pero contundente, al país para el que fue concebida esta edición.

Un puente entre la historia y la alta relojería

El diseño del Globetrotter tiene además una conexión directa con la historia de Arnold & Son.

La manufactura toma como inspiración el legado de John Arnold, reconocido relojero británico del siglo XVIII cuyos cronómetros marinos fueron utilizados para la navegación y el cálculo de la longitud.

Esa relación con los viajes y la precisión encuentra una interpretación contemporánea en el Globetrotter: un mapa del mundo que ocupa la carátula y un puente que literalmente lo atraviesa.

El gran arco de acero es uno de los rasgos distintivos de la colección. Su construcción combina superficies satinadas y caladas con biseles pulidos a mano, creando un elemento arquitectónico que aporta volumen a la composición.

Un mundo en 45 milímetros

Con una caja de 45 milímetros de diámetro, el Globetrotter Steel ofrece una superficie amplia para apreciar el nivel de detalle del mapamundi.

América, Europa, Asia y África aparecen representados sobre la carátula, mientras el anillo de 24 horas permite leer la hora mundial. La composición se completa con el cristal de zafiro abombado que protege la esfera y permite apreciar la construcción tridimensional del reloj.

El movimiento tampoco queda relegado a un segundo plano.

La mecánica detrás del mapa

En el interior trabaja el calibre automático A&S6022, desarrollado y fabricado por Arnold & Son en su manufactura de La Chaux-de-Fonds, Suiza.

El movimiento ofrece una reserva de marcha de 45 horas y una frecuencia de 4 Hz. Su decoración incluye una platina perlada, puentes con Côtes de Genève radiales, ruedas satinadas y tornillos biselados y pulidos a mano.

A través del fondo de cristal de zafiro también puede apreciarse la masa oscilante esqueletizada, decorada con un motivo Clous de Paris.

La estética del mecanismo sigue así la misma lógica del exterior: cada elemento tiene una función, pero también está pensado para ser contemplado.

Cinco piezas para México

El carácter exclusivo de esta edición queda definido también por un detalle que no está a la vista inmediatamente: el fondo de la caja lleva grabada la leyenda “BERGER PRIVATE EXPERIENCE – 10TH ANNIVERSARY”, como referencia al aniversario que dio origen a esta creación.

Los cinco ejemplares estarán disponibles exclusivamente a través de Berger en México y se entregan en un estuche Prestige acompañado por una funda de viaje de piel, una lupa y un paño Selvyt.

Para completar la experiencia, Arnold & Son ofrece dos alternativas de correa de piel de caimán cosida a mano: una azul con interior rosa frambuesa y otra verde con forro rojo. Ambas incorporan un cierre desplegable de acero inoxidable.

Un homenaje a México desde la alta relojería

Más allá de sus especificaciones, el Globetrotter Steel Mexico Edition plantea una idea sencilla: tomar una complicación relojera relacionada con el mundo y darle un destino específico.

El resultado es una pieza en la que la tradición de la relojería suiza se encuentra con un detalle creado exclusivamente para México. Un mapa mundial, un movimiento manufactura y una silueta que aparece iluminada en verde cuando llega la noche.

Cinco ejemplares, un destino y una manera muy particular de llevar a México en la muñeca.

Globetrotter Steel Mexico Edition

Arnold & Son x Berger

Edición limitada: 5 piezas

Disponible exclusivamente en México a través de Berger

Precio de venta al público: 32,900 USD