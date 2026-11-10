En entrevista exclusiva para Glits, José Luis Muñoz, Director Ejecutivo de Sustentabilidad en Banorte, comparte cómo el sector financiero puede convertirse en un agente de transformación frente a los desafíos climáticos. Durante la participación de Banorte en México por el Clima 2026, el directivo reflexiona sobre el financiamiento verde, la inversión responsable y la importancia de construir una economía más resiliente.

La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto complementario para convertirse en un factor estratégico en las decisiones empresariales y financieras. En un escenario marcado por los desafíos climáticos, la transición energética y la necesidad de construir modelos económicos más resilientes, la banca tiene ante sí una responsabilidad que va más allá de la movilización de recursos: impulsar proyectos capaces de generar beneficios ambientales, sociales y económicos.

Esta transformación fue uno de los temas presentes en México por el Clima 2026, encuentro en el que participó Banorte y que reunió distintas perspectivas del sector público, empresas, instituciones financieras y sociedad para dialogar sobre los retos ambientales y las oportunidades de acción frente al cambio climático.

En entrevista exclusiva para Glits, José Luis Muñoz, Director Ejecutivo de Sustentabilidad en Banorte, explica cómo la institución ha incorporado los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a su estrategia de negocio, así como el papel que desempeña el financiamiento sostenible en la construcción de un modelo económico de largo plazo.

“En Banorte estamos convencidos de que las empresas que consideran factores ASG en su estrategia, están mejor preparadas para enfrentar retos y aprovechar oportunidades relacionadas con el clima, la naturaleza y la sociedad en la que operan”, señala Muñoz.

Desde su perspectiva, integrar estos criterios no solo responde a una responsabilidad ambiental y social, también representa una oportunidad para fortalecer la competitividad empresarial. A través del acompañamiento financiero, Banorte busca ayudar a sus clientes a identificar proyectos que hagan más sostenibles sus operaciones.

“Crecer el financiamiento sustentable es un ganar ganar para nuestros clientes y para Banorte”, afirma.

El papel de la banca en la transformación sostenible

La transición hacia una economía baja en carbono requiere inversiones de largo plazo, infraestructura y una mayor participación del capital privado. En este proceso, las instituciones financieras desempeñan un papel determinante al decidir hacia dónde se dirigen los recursos y qué proyectos reciben respaldo.

Para Muñoz, la banca tiene la responsabilidad de impulsar iniciativas que generen beneficios ambientales y sociales, mediante criterios que permitan evaluar su impacto y viabilidad.

“El papel de la banca es fundamental. Como instituciones financieras, tenemos la responsabilidad de asignar recursos a proyectos que tengan impacto ambiental y/o social positivo”, explica.

En el caso de Banorte, esta labor se apoya en marcos internos y en la Taxonomía Sostenible de México, herramientas que permiten identificar de manera estandarizada y documentada los proyectos que pueden clasificarse como verdes o sostenibles.

El objetivo es que el financiamiento contribuya a mejorar las operaciones de las empresas, fortalecer su capacidad de adaptación y favorecer su rentabilidad en el largo plazo.

Financiar las oportunidades de México

Uno de los grandes retos para acelerar la transformación económica consiste en movilizar capital hacia proyectos de infraestructura y desarrollo capaces de generar beneficios duraderos.

En este sentido, Muñoz identifica oportunidades importantes en los proyectos anunciados por el Gobierno de México a través del Plan México, particularmente aquellos relacionados con la generación de energía a partir de fuentes renovables y el fortalecimiento de la infraestructura de transporte.

“Todos estos proyectos requieren de participación del sector privado, y en Banorte tenemos gran interés en participar en el financiamiento de estos proyectos que fortalecen a México”, comenta.

La participación de la banca será especialmente relevante para convertir los objetivos de desarrollo en proyectos viables y financiables, capaces de responder tanto a las necesidades económicas como a los compromisos ambientales del país.

Esta visión también está relacionada con la experiencia que Banorte ha acumulado desde 2009 en iniciativas nacionales e internacionales de sostenibilidad. A lo largo de estos años, uno de los aprendizajes más importantes ha sido reconocer que la identificación de riesgos socioambientales también fortalece la salud financiera de las empresas.

“Identificar riesgos socio-ambientales en nuestra cartera de crédito nos brinda múltiples beneficios: ayuda a tener una cartera de crédito más sana, ayuda a poder identificar junto con nuestros clientes proyectos u oportunidades de financiamiento que los hace a ellos más resilientes ante riesgos sociales y/o ambientales”, señala el directivo.

En otras palabras, la sostenibilidad también funciona como una herramienta de gestión de riesgos y creación de valor: empresas mejor preparadas pueden tener un desempeño más sólido y un perfil crediticio más favorable.

Medir para transformar

Más allá de los indicadores financieros tradicionales, evaluar la sostenibilidad de una inversión requiere observar diferentes variables relacionadas con su impacto ambiental y social.

Entre ellas destacan el consumo de agua y energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, la brecha salarial y la equidad de género dentro de las organizaciones.

De acuerdo con Muñoz, estos indicadores permiten monitorear el desempeño de los proyectos y las operaciones empresariales, además de constituir elementos para determinar si un financiamiento puede ser considerado sostenible.

Sin embargo, para que esta información tenga un impacto real en las decisiones de inversión, México necesita continuar avanzando en materia regulatoria y en la divulgación de indicadores de sostenibilidad por parte de empresas de todos los tamaños y sectores.

“Se debe seguir impulsando a las empresas de todos tamaños y todas las industrias a que reporten sus indicadores de sostenibilidad”, apunta.

El directivo considera que contar con información más amplia y transparente permitirá a las instituciones financieras asesorar mejor a sus clientes e identificar oportunidades para mejorar sus operaciones en el mediano y largo plazo. También destaca el avance que existe en Europa en materia de divulgación, relacionado con un mayor desarrollo del financiamiento sostenible.

Una agenda que requiere colaboración

La participación de Banorte en México por el Clima 2026 también pone de manifiesto la importancia de construir una agenda común entre instituciones financieras, empresas, gobiernos y sociedad.

Los efectos del cambio climático representan un desafío transversal que afecta a numerosas industrias. Por ello, preparar a las empresas para identificar sus vulnerabilidades, implementar medidas de mitigación y adaptarse a nuevos escenarios resulta fundamental para garantizar la continuidad de sus operaciones.

En este contexto, Muñoz considera que la colaboración entre distintos actores es indispensable para acelerar el flujo de recursos hacia proyectos con impacto positivo.

“Creo que estamos en un momento en el que empieza a existir mayor colaboración entre distintos actores públicos y privados para lograr un mayor flujo de recursos hacia proyectos sostenibles”, comparte.

Entre los participantes de este ecosistema identifica a reguladores, entidades gubernamentales, bancos, aseguradoras, instituciones multilaterales, banca de desarrollo y Afores. Cada uno desempeña una función relevante para que las iniciativas puedan concretarse y alcanzar la escala necesaria.

“Todos ellos son piezas fundamentales para lograr proyectos viables, bancables, de gran impacto y que contribuyan a que el país tenga un desarrollo sustentable de largo plazo”, concluye.

La conversación con José Luis Muñoz deja una reflexión central: la sostenibilidad necesita traducirse en decisiones concretas, inversiones y proyectos capaces de transformar la manera en que se desarrolla la economía. Para Banorte, el desafío está en impulsar un modelo en el que la rentabilidad, la responsabilidad ambiental y el bienestar social no sean objetivos separados, sino parte de una misma visión de futuro para México.