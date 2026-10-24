El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más profundas de México, una celebración en la que la memoria se mantiene viva a través de los aromas, los sabores y los rituales que conectan generaciones. En la Riviera Maya, esta tradición encuentra una dimensión contemporánea en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret, que del 30 de octubre al 2 de noviembre celebrará su vigésimo aniversario con Guanajuato como estado invitado.

Como parte de esta edición especial, Grupo Xcaret llevará la celebración a sus propuestas de hospitalidad y gastronomía con tres experiencias culinarias que exploran distintas facetas de la identidad mexicana. La Casa de la Playa, Hotel Xcaret Arte y Hotel Xcaret México presentarán cenas exclusivas en las que la creatividad de sus chefs dialoga con los ingredientes, las técnicas y los símbolos de una de las temporadas más significativas del calendario nacional.

Más que una serie de encuentros alrededor de la mesa, las propuestas buscan convertir la gastronomía en una forma de expresión cultural, donde cada ingrediente y cada creación evocan historias, territorios y tradiciones.

La Casa de la Playa: Martha Ortiz y el arte de transformar la memoria

El 1 de noviembre, Tuch de Luna, el restaurante de La Casa de la Playa, recibirá una cena especial de Día de Muertos a cargo de la chef Martha Ortiz, quien retomará su propuesta Pintado de Negro, una experiencia gastronómica que explora la memoria y la transformación a través de los ingredientes mexicanos.

La oscuridad, la ceniza y las referencias simbólicas de la tradición se convierten en elementos centrales de una narrativa culinaria que invita a descubrir nuevas lecturas de esta celebración. Bajo la mirada creativa de Ortiz, la cocina trasciende lo sensorial para explorar la relación entre los sabores, la identidad y los recuerdos que permanecen.

En este escenario, la gastronomía se presenta como un lenguaje capaz de reinterpretar los rituales mexicanos desde una perspectiva contemporánea, sin perder de vista su profundidad cultural. Una propuesta que refleja la personalidad de La Casa de la Playa, donde la hospitalidad de lujo encuentra un punto de encuentro con el arte y la creatividad.

Hotel Xcaret Arte: una cena donde el tequila se convierte en objeto de colección

El 31 de octubre a las 18:00 horas, Xaak, restaurante de Hotel Xcaret Arte, será el escenario de una cena en colaboración con Clase Azul México, que incluirá la presentación de TRASCENDER, la edición limitada 2026 de Día de Muertos de la firma.

La pieza marca una nueva etapa en la colección de la marca dedicada a esta tradición, después de la serie Nuestros Recuerdos, desarrollada entre 2021 y 2025. Su propuesta reúne dos tequilas añejos con más de 30 meses de maduración, en procesos que incorporan barricas utilizadas para vino destinado a champán y barricas de whiskey americano.

El diseño de la licorera también forma parte de la experiencia. Elaborada en cerámica y pintada a mano, presenta una transición de azul profundo a magenta, acompañada de motivos florales, referencias al cempasúchil y detalles en oro de 24 quilates. Estos elementos evocan la memoria, la transformación y el simbolismo del viaje del alma.

La colaboración entre Xaak y Clase Azul México pone en diálogo la gastronomía de autor con la artesanía y el diseño, en una experiencia donde el tequila se presenta tanto como expresión de tradición como objeto de contemplación y colección.

Hotel Xcaret México: los sabores de Michoacán llegan a Monarca

La tercera propuesta tendrá lugar el 2 de noviembre a las 18:00 horas en Monarca, restaurante de Hotel Xcaret México. Para la ocasión, la chef Mariana Valencia presentará un menú especial de Día de Muertos inspirado en la cocina de Michoacán.

La propuesta parte de la identidad gastronómica del restaurante para reinterpretar los sabores y las referencias de una de las regiones con mayor riqueza culinaria del país. El resultado busca integrar el carácter de la cocina regional a una experiencia concebida especialmente para esta temporada.

Con esta iniciativa, Monarca se suma a la celebración desde una perspectiva que reconoce el valor de las cocinas mexicanas y su capacidad para preservar conocimientos, técnicas e historias transmitidas a través de las generaciones.

Guanajuato, protagonista de los 20 años del Festival de Vida y Muerte

Más allá de las experiencias gastronómicas, el Festival de Vida y Muerte celebrará dos décadas como un espacio dedicado a compartir la diversidad cultural de México. En esta edición, Guanajuato será el estado invitado y llevará a Xcaret una muestra de su historia, gastronomía, música, danza, artesanía y expresiones artísticas.

La programación incluirá teatro, conciertos, talleres, exposiciones, altares monumentales y actividades para toda la familia. También habrá propuestas gastronómicas que reunirán los saberes de cocineras tradicionales de Guanajuato y Quintana Roo, ampliando el recorrido por los sabores y las identidades regionales del país.

La presencia de Guanajuato refuerza el carácter cultural del encuentro y permite explorar cómo una tradición compartida adquiere matices particulares en cada comunidad, a través de sus celebraciones, sus recetas y sus manifestaciones artísticas.

Una experiencia donde el lujo dialoga con las raíces mexicanas

Las propuestas de La Casa de la Playa, Hotel Xcaret Arte y Hotel Xcaret México reflejan una tendencia en la hospitalidad de alta gama: crear experiencias que van más allá del alojamiento y la gastronomía para establecer una conexión con el patrimonio cultural del destino.

En el marco del vigésimo aniversario del Festival de Vida y Muerte, Grupo Xcaret propone una celebración en la que la alta cocina, el diseño, la artesanía y las tradiciones convergen para ofrecer distintas formas de acercarse al Día de Muertos.

Entre una cena concebida como relato sensorial, una edición de tequila convertida en pieza de colección y un menú inspirado en la cocina michoacana, la gastronomía se convierte en protagonista de una celebración que honra el pasado mientras explora nuevas formas de expresión.