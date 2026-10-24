La tradición mexicana se encuentra con el diseño contemporáneo en una colección que reinterpreta la estética del traje de charro a través de una de las siluetas más icónicas de PUMA.

El Día de Muertos es una de las celebraciones que mejor representa la identidad de México. Sus colores, símbolos y tradiciones han trascendido generaciones y, ahora, encuentran una nueva manera de expresarse a través de la moda.

Para esta temporada, PUMA presenta una colección inspirada en la indumentaria de charro, tomando como punto de partida sus bordados, detalles ornamentales y riqueza artesanal para reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea.

La propuesta parte de conceptos como el orgullo, la identidad y la tradición, pero los lleva a un universo urbano en el que las raíces mexicanas dialogan con el lenguaje característico de la firma.

El Suede se viste de México

Entre las piezas protagonistas destaca el PUMA Suede, una de las siluetas más reconocibles de la marca, que para esta colección incorpora bordados inspirados en los detalles artesanales del traje de charro.

La combinación de tonos negro y crema se complementa con acentos de color, mientras que su mediasuela de acabado vintage conserva la estética atemporal que ha convertido al modelo en un referente dentro de la cultura sneaker.

La inspiración también se extiende a las prendas de la colección, donde los tejidos jacquard, las aplicaciones bordadas y los motivos florales adquieren protagonismo. El resultado es una propuesta que encuentra equilibrio entre herencia y modernidad.

Más que reproducir elementos tradicionales, PUMA apuesta por reinterpretarlos y llevarlos a un nuevo contexto, demostrando cómo la moda puede convertirse en una forma de mantener vivas las expresiones culturales.

Tradición que evoluciona

En México, el Día de Muertos representa una manera única de mantener presente la memoria. Es una celebración en la que pasado y presente conviven, y donde las tradiciones encuentran nuevas formas de permanecer.

Con esta colección, PUMA retoma precisamente esa idea: celebrar aquello que forma parte de nuestra identidad y permitir que evolucione con las nuevas generaciones.

Así, el traje de charro deja de ser únicamente una referencia histórica para convertirse en inspiración de una propuesta contemporánea que conecta artesanía, identidad mexicana y cultura urbana.

La colección de Día de Muertos de PUMA ya forma parte de las propuestas de temporada de la firma, invitando a llevar la tradición mexicana desde una perspectiva actual y personal.