El destino de compras de lujo presenta “Un viaje entre mundos”, una experiencia cultural que reúne alta artesanía, música, gastronomía y un altar dedicado al maestro artesano Audón Punzo Ángel.

La tradición mexicana del Día de Muertos cruzará el Atlántico para instalarse en Madrid con una propuesta que combina arte, memoria y experiencias culturales. Este otoño, Las Rozas Village invita a descubrir Un viaje entre mundos, una celebración que rinde homenaje a una de las festividades más emblemáticas de México a través de instalaciones artísticas, piezas artesanales, música y sabores tradicionales.

Ubicado a unos 30 minutos de Madrid, este destino de compras al aire libre, reconocido por su selección de firmas de moda y estilo de vida, transforma sus espacios en un recorrido inspirado en la relación entre la vida, la muerte y el recuerdo. La propuesta, presentada el 14 de octubre, está comisariada culturalmente por Martha Cea, fundadora de DÓMMINA ART, iniciativa dedicada a impulsar el arte y la artesanía mexicana ante públicos internacionales.

Un recorrido entre el mundo terrenal y el espiritual

La experiencia propone un itinerario dividido en cuatro etapas simbólicas que reinterpretan algunos de los elementos más representativos del imaginario mexicano.

El recorrido comienza con La Muerte, que marca el inicio del viaje, y continúa con El Guía, representado por el xoloitzcuintle, el perro que, de acuerdo con la tradición prehispánica, acompaña a las almas en su tránsito al más allá. Después aparece El Guardián del Umbral, encarnado por el jaguar, símbolo de protección y fuerza, antes de llegar al altar, concebido como un espacio de homenaje y conexión con quienes ya no están.

Más que una ambientación temática, la propuesta busca acercar al público europeo a una tradición en la que recordar a los seres queridos es también una manera de celebrar la vida y mantener vivos los vínculos familiares.

La artesanía mexicana como protagonista

Uno de los puntos centrales de Un viaje entre mundos es el reconocimiento del trabajo de artistas y maestros artesanos que preservan técnicas transmitidas de generación en generación.

Entre las instalaciones destaca un altar dedicado a Audón Punzo Ángel, maestro artesano especializado en cobre martillado. La ofrenda reúne herramientas, creaciones y objetos personales vinculados con su trayectoria, en un homenaje a su vida y a la importancia de conservar los oficios tradicionales.

La curaduría de Martha Cea pone el acento en la diversidad del patrimonio creativo mexicano y en el valor de las comunidades que mantienen vigentes estas prácticas. La experiencia también incluye un mercado de artesanos, donde los visitantes podrán acercarse a distintas expresiones del trabajo manual y descubrir piezas que reflejan la riqueza cultural del país.

La música tendrá su propio espacio con actuaciones de mariachis, que acompañarán el recorrido y sumarán una dimensión festiva a esta celebración de las raíces mexicanas.

México también se descubre a través de sus sabores

La gastronomía completa la experiencia. Los restaurantes de Las Rozas Village se incorporan a la celebración con propuestas inspiradas en ingredientes, sabores y tradiciones culinarias de México, invitando a los visitantes a explorar otra faceta de su patrimonio cultural.

De esta manera, el arte, la artesanía, la música y la cocina se convierten en puntos de encuentro entre dos culturas, con una experiencia que busca ir más allá de la visita comercial y ofrecer una aproximación a la identidad mexicana.

Una escapada cultural cerca de Madrid

Como parte de The Bicester Collection, Las Rozas Village reúne más de 100 boutiques de firmas españolas e internacionales de moda y estilo de vida, además de restaurantes, cafeterías y espacios al aire libre. Su propuesta combina compras, gastronomía y ocio en un entorno situado cerca de la capital española.

Con Día de Muertos. Un viaje entre mundos, el destino suma una dimensión cultural a su oferta de otoño y convierte una tradición profundamente arraigada en México en una oportunidad para acercar al público internacional a sus símbolos, sus oficios y su manera de entender la memoria.

Una invitación a descubrir que, más allá de las fronteras, el arte y las tradiciones pueden convertirse en un lenguaje común para celebrar la vida y honrar a quienes permanecen presentes en nuestros recuerdos.