Una colección hotelera donde el diseño, la hospitalidad personalizada y las experiencias con identidad propia confirman que el verdadero lujo está en los detalles.

En un momento en el que el concepto de lujo evoluciona y los viajeros buscan experiencias cada vez más auténticas, Pug Seal celebra una década de trayectoria con un reconocimiento que confirma su lugar dentro de la hotelería de alto nivel: sus tres propiedades cuentan con Llaves Michelin, distinción que obtuvieron en 2024 y que fue reafirmada en octubre de 2025.

Pug Seal Allan Poe y Pug Seal Anatole France, ubicados en Polanco, Ciudad de México, así como Pug Seal Oaxaca, en el corazón del centro histórico de esta ciudad, forman parte de la selección de la Guía Michelin 2025. Un logro que convierte a la firma en la única colección hotelera mexicana con tres propiedades reconocidas y que representa el 100 % de su oferta hotelera.

Más allá de las distinciones, este reconocimiento pone en perspectiva una filosofía de hospitalidad que ha encontrado su propia definición del lujo: una combinación de sensibilidad estética, privacidad, calidez y experiencias que conectan al huésped con el lugar que visita.

El lujo está en los detalles

Para Pug Seal, la sofisticación no necesariamente se encuentra en la ostentación, sino en aquellos elementos que transforman una estancia en una experiencia memorable. Desde disfrutar un café por la mañana cuyo origen está en una comunidad de Veracruz, hasta descubrir piezas de arte que generan emociones, cada detalle forma parte de una narrativa cuidadosamente construida.

La propuesta también se distingue por una atención cercana y personalizada, en la que el equipo de cada propiedad busca que los huéspedes se sientan como en casa. La privacidad y el silencio conviven con espacios de gran personalidad, donde el diseño no es un elemento decorativo aislado, sino parte esencial de la experiencia.

Esta visión responde a una nueva manera de entender la hospitalidad de lujo: menos enfocada en demostrar y más interesada en hacer sentir. Un concepto en el que las personas son el centro y la atención genuina se convierte en uno de los mayores distintivos.

Tres propiedades, una misma identidad

Cada una de las propiedades de Pug Seal tiene una personalidad propia, determinada por su ubicación y su entorno, pero todas comparten una misma filosofía de diseño y servicio.

En Polanco, Pug Seal Allan Poe y Pug Seal Anatole France ofrecen una experiencia urbana que combina intimidad, arquitectura y una atmósfera residencial en uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana.

Por su parte, Pug Seal Oaxaca traslada esta esencia al corazón de una de las ciudades con mayor riqueza cultural y patrimonial del país. Su ubicación en el centro histórico permite acercarse a la arquitectura, el arte, la gastronomía y las tradiciones oaxaqueñas desde una perspectiva de hospitalidad boutique.

La diversidad de escenarios demuestra que el sello no depende de reproducir un mismo formato, sino de interpretar cada destino y convertirlo en parte de la experiencia.

Diez años de una visión propia de hospitalidad

Detrás del proyecto están los emprendedores José Manuel Quintana y Sergio Celis, quienes hace una década apostaron por desarrollar algo más que una colección de hoteles. Su intención fue construir un sello con identidad, una filosofía de servicio y una operación capaz de sostener una experiencia consistente sin perder la personalidad de cada propiedad.

En un panorama internacional marcado por la expansión del turismo masivo y la creciente homogeneización de las propuestas de lujo, Pug Seal encontró una oportunidad para diferenciarse mediante una hospitalidad más íntima, estética y emocional.

Hoy, diez años después, las tres Llaves Michelin representan una confirmación de ese camino y de la solidez del modelo que sus fundadores comenzaron a desarrollar.

Nuevos destinos para el viajero contemporáneo

Con una década de experiencia y un concepto consolidado, Pug Seal mira hacia adelante con nuevos proyectos de expansión. Su siguiente capítulo contempla tanto el crecimiento en destinos urbanos como el desarrollo de propiedades con vistas al mar, además de una propuesta de experiencias integrales que permitirá ampliar el universo de la marca.

La intención es llevar su filosofía a nuevas geografías sin perder aquello que la distingue: una hospitalidad que privilegia la conexión emocional, el diseño y la atención personalizada.

En definitiva, Pug Seal representa una manera muy particular de entender el lujo mexicano contemporáneo. Tres propiedades, tres Llaves Michelin y diez años de trayectoria respaldan una propuesta que demuestra que la verdadera exclusividad no siempre está en lo extraordinario, sino en la capacidad de hacer que cada huésped viva algo auténtico, personal y difícil de olvidar.