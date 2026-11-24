Con casi dos siglos de historia, la firma especializada en el resguardo de relojes y joyas inaugura un nuevo espacio en la Ciudad de México. Una propuesta donde diseño, tecnología y tradición se unen para proteger esas piezas que cuentan historias y merecen durar para siempre.

Hay relojes que se compran para celebrar un momento especial, joyas que pasan de generación en generación y objetos que, con el tiempo, adquieren un valor mucho más grande que el material. Para WOLF, proteger esas piezas es todo un arte y lleva haciéndolo desde 1834. Ahora, la firma llega a El Palacio de Hierro Polanco con un nuevo shop in shop que acerca su universo al público mexicano.

Inaugurado el pasado 17 de noviembre, este espacio reúne algunas de las propuestas de una marca que ha convertido el cuidado de los objetos preciados en su razón de ser. Desde joyeros y estuches de viaje hasta cajas fuertes y dispositivos especiales para relojes automáticos, WOLF demuestra que el lujo también está en conservar aquello que nos importa.

Casi 200 años protegiendo historias

Todo comenzó en Alemania, cuando Philipp Wolf I, un orfebre y platero de Hanau, empezó a fabricar cajas para presentar sus propias creaciones. Lo que inicialmente era parte de su oficio terminó convirtiéndose en una compañía familiar que, cinco generaciones después, sigue fiel a su esencia.

Actualmente liderada por Simon Wolf, la firma suma 192 años de trayectoria y mantiene una filosofía que resume perfectamente su propósito: Protect Your Legacy . Porque más allá de diseñar accesorios, su misión es preservar relojes, joyas y objetos que forman parte de historias personales.

Y es precisamente esa combinación de tradición y funcionalidad la que ha permitido a WOLF mantenerse vigente en un universo donde cada detalle cuenta.

Tecnología para cuidar hasta el último detalle

Si hay algo que distingue a WOLF es que detrás de sus diseños hay mucha investigación. La firma ha desarrollado tecnologías patentadas para ofrecer soluciones específicas al cuidado de relojes y joyas.

Uno de sus grandes avances llegó en 2009 con un sistema para sus watch winders , dispositivos que mantienen en funcionamiento los relojes automáticos. A diferencia de otras soluciones, su tecnología toma en cuenta las vueltas por día, el sentido de giro y la direccionalidad que necesita cada mecanismo.

En 2021, la marca sumó otra innovación con el sistema Lock-In Dynamic Cuff, diseñado para sujetar relojes de diferentes tamaños de muñeca dentro de sus dispositivos.

También está LusterLoc, una tecnología incorporada en sus colecciones de joyeros que ayuda a evitar que las joyas pierdan su brillo durante un periodo de hasta 35 años. Un detalle especialmente interesante para quienes buscan conservar sus piezas favoritas en las mejores condiciones posibles.

Un lujo que también piensa en el futuro

La filosofía de WOLF no se limita a proteger relojes y joyas. La firma también ha incorporado prácticas de responsabilidad ambiental y social en sus materiales y procesos, una visión que le valió obtener en 2024 el Butterfly Mark de Positive Luxury, reconocimiento que distingue a las marcas comprometidas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Una distinción que demuestra que la conversación sobre el lujo también está cambiando: hoy importa tanto la calidad de lo que compramos como la manera en que se produce.

Un nuevo espacio para descubrir WOLF en México

La llegada de WOLF a El Palacio de Hierro Polanco representa una nueva oportunidad para conocer de cerca una firma con una historia muy particular dentro del mundo de los accesorios de lujo.

Su propuesta conecta con quienes disfrutan coleccionar relojes, tienen joyas especiales o simplemente entienden que ciertos objetos merecen un cuidado extraordinario. Porque un buen reloj necesita algo más que una caja bonita para conservarse, y una joya especial merece mantenerse tan luminosa como el primer día.

Con 192 años de experiencia, cinco generaciones al frente y una filosofía centrada en preservar aquello que tiene valor, WOLF nos recuerda que el verdadero lujo no siempre consiste en adquirir algo nuevo, sino en cuidar lo que ya forma parte de nuestra historia.

WOLF 1834

Encuentra su nuevo shop in shop en El Palacio de Hierro Polanco, Ciudad de México.