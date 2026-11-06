Con 153 artistas de 11 países, estrenos mundiales y una puesta en escena que fusionó ballet, ópera, música y tecnología, Gala de Danza celebró su primera edición en Medio Oriente en uno de los escenarios culturales más impresionantes del planeta. Una noche donde el lujo estuvo en el arte, el entorno y la posibilidad de presenciar un encuentro irrepetible.

Hay escenarios que, por sí solos, hacen extraordinaria una experiencia. El Gran Museo Egipcio, con las pirámides de Giza como telón de fondo, es uno de ellos. En este entorno donde la historia de una de las civilizaciones más fascinantes del mundo permanece viva, el pasado 5 de noviembre el arte contemporáneo encontró una forma inesperada de dialogar con la antigüedad.

La novena edición de Gala de Danza, presentada por GEM Experience, convirtió este recinto en el epicentro de una celebración artística internacional. La velada reunió a 153 artistas de 11 países en una producción que combinó ballet clásico, danza contemporánea, ópera, música en vivo y espectaculares recursos visuales, en una experiencia concebida para trascender los límites de un espectáculo convencional.

La ocasión tuvo un significado especial: además de celebrar el primer aniversario del Gran Museo Egipcio, marcó el debut de Gala de Danza en Medio Oriente y el norte de África (MENA), llevando a El Cairo una propuesta cultural nacida en Los Cabos, México, que desde 2013 ha construido una identidad alrededor de la excelencia artística y los escenarios extraordinarios.

Una noche entre el patrimonio y la creación contemporánea

Bajo la dirección y visión de su fundadora, Christina Lyon, Gala de Danza ha hecho de una premisa su sello distintivo: Beautiful Artistry in an Extraordinary Place. Una filosofía que encuentra su máxima expresión cuando la arquitectura, el paisaje y el contexto cultural dejan de ser un simple telón de fondo para convertirse en parte esencial de la experiencia.

En Egipto, esta visión adquirió una dimensión particularmente evocadora. La monumentalidad del museo y la cercanía de las pirámides establecieron un diálogo entre el legado de una civilización milenaria y la naturaleza efímera de las artes escénicas.

El resultado fue una puesta en escena en la que cada disciplina aportó una dimensión distinta. La precisión del ballet, la libertad de la danza contemporánea, la intensidad de la ópera y la fuerza de la música en directo se integraron en una producción de gran escala, acompañada por proyecciones audiovisuales sobre la arquitectura del museo.

Entre los momentos más destacados estuvieron las actuaciones de Francesca Hayward y César Corrales, primeros bailarines del Royal Ballet, quienes interpretaron el célebre Balcony Pas de Deux de Romeo y Julieta, con coreografía de Kenneth MacMillan y música de Sergei Prokofiev.

También participaron Bakhtiyar Adamzhan, de Astana Opera, y Angelina Vorontsova, del Ballet Mikhailovsky, con fragmentos de La Bayadère, mientras que la compañía británica Rambert aportó su particular lenguaje de danza contemporánea.

La velada reservó espacio para la creación original con dos estrenos mundiales. El coreógrafo brasileño Juliano Nunes presentó Bolero, inspirado en la célebre composición de Maurice Ravel y ejecutado por bailarines de USC Glorya Kaufman School of Dance.

Por su parte, Josie Walsh, de BalletRED, presentó Light Up Thy Sky, una pieza que destacó por su dimensión familiar y artística: la obra incorporó letras escritas e interpretadas por su hija, Avalon Rivera, con el acompañamiento musical de su padre, el guitarrista Paul Rivera.

El espectáculo dentro del espectáculo

Parte del carácter excepcional de esta edición estuvo en la manera en que el propio espacio se integró a la producción.

Uno de los elementos más sorprendentes fue el Earth Harp, del artista William Close, un instrumento monumental cuyas cuerdas se extendieron aproximadamente 150 pies —45 metros— a través del público, convirtiendo la arquitectura y el espacio en parte de su resonancia.

La música también tuvo otros protagonistas: el pianista Ilia Papoian, el saxofonista Valentin Kovalev, quien abrió la velada con una interpretación de Vivaldi, y la soprano Alexandra Maks, que interpretó O mio babbino caro, de Puccini.

A ello se sumó el trabajo de proyección de imágenes sobre las paredes del museo, que transformó su arquitectura en un lienzo de luz y movimiento. La tecnología amplificó la experiencia visual sin restar protagonismo a los artistas, creando una atmósfera inmersiva que conectó el espectáculo con la escala monumental de su entorno.

El talento egipcio, protagonista de una noche internacional

Más allá de reunir figuras de prestigio mundial, uno de los aspectos más significativos de Gala de Danza fue su apuesta por el talento local y las nuevas generaciones.

Cien jóvenes bailarines egipcios, provenientes de distintas escuelas de El Cairo, compartieron escenario con artistas internacionales durante el segundo acto de El lago de los cisnes. A ellos se sumaron Vsevolod Maievsky, del Dutch National Ballet, en el papel del príncipe Siegfried, y Hee Seo, primera bailarina del American Ballet Theatre, como Odette.

La participación de estos jóvenes convirtió la presentación en algo más que una exhibición de excelencia técnica: fue una oportunidad de intercambio artístico y una plataforma para acercar a nuevas generaciones a una producción de alcance internacional.

Uno de los momentos más emotivos fue el regreso a Egipto del bailarín y coreógrafo Luca Abdel-Nour, integrante del Dutch National Ballet, quien volvió a la ciudad donde comenzó su trayectoria para interpretar Faith in the Unsettled junto a Yuanyuan Zhang, primera bailarina de la compañía neerlandesa.

También participaron los artistas egipcios Ali Omar El Farouk y Sabrine El Houssamy, reafirmando el propósito de integrar el talento nacional a una conversación cultural de alcance global.

La gala contó, además, con la presencia de jóvenes promesas internacionales como Sylvie Win Szyndlar, de 10 años, y Leon Sai, de 15, ambos vinculados a la Royal Ballet School.

De Los Cabos a uno de los escenarios más extraordinarios del mundo

El desembarco de Gala de Danza en Egipto representa un nuevo capítulo para una iniciativa que nació en Los Cabos, México, en 2013, y que ha apostado por llevar el talento internacional a escenarios capaces de transformar la percepción del espectáculo en vivo.

Bajo la dirección de Christina Lyon, el proyecto ha encontrado en la combinación de arte, destinos excepcionales y colaboración internacional una fórmula propia. Su llegada al Gran Museo Egipcio amplía esa visión y demuestra cómo la cultura puede convertirse también en una forma de descubrir y experimentar un destino.

En esta edición, el verdadero privilegio no estuvo únicamente en contemplar a algunos de los intérpretes más destacados del panorama internacional, sino en hacerlo en un lugar donde cada elemento tenía una historia que contar: desde las colecciones del museo hasta la arquitectura monumental y el horizonte dominado por las pirámides.

Al cierre, MagicLab iluminó el mensaje ART IS FOR ALL, una declaración que sintetizó el espíritu de la noche: el arte como lenguaje universal, capaz de conectar culturas, generaciones y geografías.

Para Egipto, fue una celebración de su patrimonio y de su talento emergente. Para Gala de Danza, una expansión de su universo creativo. Y para quienes tuvieron la oportunidad de presenciarla, una experiencia en la que la exclusividad adquirió un significado distinto: el privilegio de vivir una noche irrepetible en la que la historia, la belleza y el talento internacional compartieron el mismo escenario.