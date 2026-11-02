Mariscos, bacalao, cochinillo y chuletillas de cordero protagonizan una edición que celebra la versatilidad de la cocina española con recetas especiales, ingredientes seleccionados y un toque contemporáneo.

En la gastronomía, algunos ingredientes tienen la capacidad de reinventarse sin perder su esencia. El arroz es uno de ellos: puede ser el centro de una receta tradicional, convertirse en una preparación de textura cremosa o adquirir una capa crujiente que concentra todo su sabor. Esta versatilidad inspira el Festival de Arroces 2026 de Grupo Castellano, una experiencia culinaria que reúne distintas miradas sobre uno de los grandes clásicos de la cocina española.

Del 1 de noviembre al 1 de diciembre, Torre de Castilla, Centro Castellano y Vega incorporarán a sus cartas una selección especial de arroces concebidos por chefs invitados y por el equipo gastronómico del grupo. El resultado es un recorrido que combina referencias regionales de España, productos del mar, carnes y técnicas que aportan nuevas texturas a recetas reconocibles.

La edición de este año cuenta con la participación de Rodrigo Reyes, de El Trujal; Cesc Durán, de Gaudir; Bittor Sierra, de Zagala, y Santiago Palacio, de SP Catering. Cada uno aporta una propuesta propia, en un encuentro que pone en el centro el intercambio entre cocineros y la reinterpretación de la tradición.

Cuatro propuestas para descubrir nuevos matices

El recorrido comienza con el arroz meloso de mariscos de Rodrigo Reyes, preparado con arroz de Calasparra, calamar, camarón y mejillones. Su textura y la combinación de ingredientes marinos evocan la cocina de la costa española.

La propuesta de Cesc Durán, en cambio, juega con contrastes de sabor y textura. Su arroz negro con alcachofas y chipirones a la andaluza combina un sofrito de ajo, cebolla y calamar con tinta de calamar, mientras que los chipirones fritos en harina de garbanzo y la ralladura de limón Eureka aportan un contrapunto crujiente y fresco.

Bittor Sierra se inspira en la tradición valenciana con un arroz meloso empedrado de bacalao y garbanzos, una receta que destaca por su combinación de ingredientes y su carácter reconfortante.

La cuarta creación invitada corre a cargo de Santiago Palacio, quien apuesta por sabores más intensos con un arroz de short rib, hongos y pimientos de Padrón, acompañado de un sofrito de tomate, cebolla y ajo.

Más que presentar una única interpretación del arroz, estas recetas muestran cómo la elección del producto, el punto de cocción y la técnica pueden cambiar por completo la experiencia en la mesa.

El sello de Grupo Castellano: del socarrat al cochinillo

La selección se complementa con cuatro creaciones de los chefs del grupo, que exploran distintas posibilidades del ingrediente.

Mauricio López, chef ejecutivo de Grupo Castellano, propone un socarrat de camarón azul de Sinaloa y pulpo a la brasa con alioli. La preparación incorpora productos del mar y pone el acento en el contraste entre el arroz tostado y las texturas de los mariscos.

En Vega, Marco Tenorio presenta un arroz cremoso de cuatro quesos, jamón ibérico y pistaches. La receta toma como referencia el risotto, pero añade una fina capa de socarrat que aporta un componente crujiente y profundiza el sabor.

Para quienes prefieren las carnes, Alejandro Pille, de Torre de Castilla, prepara un arroz con cochinillo confitado, hinojo rostizado y puré de orejones. La combinación reúne notas tostadas, matices vegetales y un toque dulce que acompaña la intensidad del cochinillo.

Bernardo Riquelme, de Centro Castellano Centro Histórico, cierra la selección salada con una paella al Josper de chuletillas de cordero, pisto manchego y huevo frito, una propuesta que recupera sabores asociados con la cocina tradicional española.

El postre también forma parte del recorrido

La experiencia continúa con dos opciones dulces. Mauricio López firma una pavlova de nata, cajeta y fresa, que combina la ligereza del merengue con la cremosidad de la nata y el dulzor de la cajeta.

Por su parte, Baské se suma con una tarta vasca de chocolate, una versión que amplía la oferta de postres del festival. También estará disponible la clásica tarta de queso de la marca dentro de la carta habitual de los restaurantes.

El encuentro entre los chefs es uno de los ejes de la iniciativa. Durante la presentación, Cesc Durán destacó el valor de compartir conocimientos y técnicas con otros cocineros: «Estoy feliz de compartir con grandes maestros. Siempre miramos mucho lo que hacen todos y nos sentimos orgullosos de compartir, en este caso, cocina».

Una cita para los amantes de la gastronomía

El Festival de Arroces 2026 estará disponible durante un mes en tres espacios de Grupo Castellano, cada uno con su propia personalidad, pero unidos por una misma referencia culinaria: la cocina española.

La propuesta ofrece una oportunidad para explorar diferentes estilos de preparación en una sola temporada, desde arroces melosos y recetas de inspiración valenciana hasta versiones con carnes, quesos y mariscos mexicanos.

Dónde y cuándo:

Torre de Castilla: Esopo 31, Polanco. Instagram: @torredecastillamx

Esopo 31, Polanco. Instagram: @torredecastillamx Centro Castellano: República de Uruguay 16 y 18, Centro Histórico. Instagram: @ccastellanomx

República de Uruguay 16 y 18, Centro Histórico. Instagram: @ccastellanomx Vega: avenida Revolución 1465, Campestre. Instagram: @vega.cdm

Fechas: del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2026.