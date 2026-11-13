De históricos refugios de Hollywood a elegantes hoteles con terrazas panorámicas y experiencias personalizadas, Beverly Hills reúne cinco propiedades reconocidas por la Guía MICHELIN, convirtiéndose en uno de los destinos más atractivos para disfrutar de la hospitalidad de lujo en California.

Beverly Hills tiene muchas razones para convertirse en la próxima escapada de quienes disfrutan viajar con estilo. Además de sus boutiques de lujo, restaurantes de primer nivel y emblemáticas calles rodeadas de palmeras, este destino californiano presume una oferta hotelera que acaba de llamar la atención de la industria: cinco de sus propiedades cuentan con Llaves MICHELIN, el reconocimiento que distingue a los mejores hoteles del mundo.

La distinción, creada por la Guía MICHELIN para reconocer la excelencia en hotelería, evalúa mucho más que el diseño de una propiedad. La personalidad del hotel, la calidad del servicio, la experiencia que ofrece, su relación con el precio y su conexión con el destino son algunos de los aspectos que determinan si merece una, dos o tres Llaves.

En una ciudad que concentra glamour, historia y exclusividad en apenas unos kilómetros cuadrados, estos cinco hoteles ofrecen distintas formas de vivir Beverly Hills. Desde alojamientos que forman parte de la historia de Hollywood hasta sofisticadas suites con vistas a las colinas de Los Ángeles, cada uno tiene una personalidad propia.

The Beverly Hills Hotel: el eterno Pink Palace

Hablar de Beverly Hills es pensar inevitablemente en The Beverly Hills Hotel, uno de los grandes íconos de la hotelería internacional. Conocido cariñosamente como el Pink Palace por su característica fachada rosa, abrió sus puertas en 1912, incluso antes de que existiera oficialmente la ciudad que hoy lleva su nombre.

A lo largo de más de un siglo, sus pasillos, restaurantes y exclusivos bungalows han sido escenario de encuentros memorables y algunas de las historias más conocidas de Hollywood. Su famoso Polo Lounge sigue siendo uno de los puntos de reunión favoritos, mientras que sus alojamientos ofrecen ese equilibrio entre privacidad, tradición y glamour que lo ha convertido en una leyenda.

Uno de sus espacios más exclusivos es el Bungalow Presidencial, que cuenta con jacuzzi y alberca privados. No sorprende que la Guía MICHELIN le haya otorgado Tres Llaves, su máxima distinción, colocándolo entre las experiencias hoteleras más extraordinarias.

Beverly Wilshire: una estancia de película

Si hay un hotel que conecta directamente con el imaginario cinematográfico de Hollywood es el Beverly Wilshire, Beverly Hills, A Four Seasons Hotel. Desde 1928, esta propiedad ocupa una de las esquinas más privilegiadas de la ciudad, justo donde se encuentran Wilshire Boulevard y Rodeo Drive.

Su fama internacional creció todavía más gracias a Pretty Woman , la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere que convirtió al hotel en uno de los escenarios más reconocibles del cine romántico. Para mantener vivo ese recuerdo, su restaurante THE Blvd sirve el cóctel Feeling Pretty, inspirado en la cinta.

La experiencia también pasa por la gastronomía, con CUT, el reconocido restaurante de cortes del chef Wolfgang Puck, ubicado en un espacio diseñado por el arquitecto Richard Meier. Su ubicación permite salir del hotel y encontrarse prácticamente de inmediato con las boutiques más exclusivas de Rodeo Drive.

Con Dos Llaves MICHELIN, Beverly Wilshire es una apuesta para quienes buscan una estancia donde la historia, el servicio personalizado y el estilo de vida californiano se encuentran.

L’Ermitage Beverly Hills: suites para disfrutar sin prisas

Para quienes prefieren espacios amplios y una atmósfera más reservada, L’Ermitage Beverly Hills ofrece una experiencia que gira alrededor de la privacidad y el confort.

Ubicado sobre Burton Way, a pocos pasos del Golden Triangle, el hotel destaca por contar con algunas de las habitaciones más espaciosas de Beverly Hills. Sus suites van desde aproximadamente 60 hasta 344 metros cuadrados, una característica que permite disfrutar de una estancia mucho más cercana a la experiencia de una residencia privada.

Uno de sus mayores atractivos está en la azotea, donde una alberca climatizada invita a relajarse mientras se contemplan las vistas panorámicas de Los Ángeles. La propiedad también cuenta con Dos Llaves MICHELIN, un reconocimiento a su propuesta de hospitalidad y atención al detalle.

The Maybourne Beverly Hills: elegancia europea con espíritu californiano

La tradición hotelera londinense también tiene un lugar especial en Beverly Hills gracias a The Maybourne Beverly Hills, integrante de la misma familia que reconocidos hoteles como Claridge’s, The Connaught y The Berkeley.

Su propuesta combina el encanto europeo con el estilo relajado de California. Las habitaciones y suites destacan por sus baños de mármol y terrazas privadas, mientras que su ubicación junto a Beverly Cañon Gardens permite disfrutar de uno de los rincones más agradables del Golden Triangle.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. The Terrace ofrece una propuesta de inspiración europea, mientras que The Maybourne Café es ideal para disfrutar de una comida a cualquier hora del día. Para quienes buscan un buen cóctel, Dante Beverly Hills lleva a California el espíritu del famoso bar neoyorquino.

La experiencia se completa en su alberca en la azotea, rodeada de cabañas y con vistas a las colinas de Hollywood. Sus Dos Llaves MICHELIN reconocen una estancia en la que cada espacio está pensado para disfrutar del lujo sin prisas.

The Peninsula Beverly Hills: llegar también es parte de la experiencia

En The Peninsula Beverly Hills, la hospitalidad comienza desde antes del check-in. Uno de sus sellos más distintivos es su flotilla de automóviles de lujo con chofer, disponible para trasladar a sus huéspedes y hacer que cada recorrido por la ciudad tenga un toque especial.

En su interior, la propiedad cuenta con 195 habitaciones, un spa diseñado para desconectarse del ritmo de Los Ángeles y The Roof Garden, una terraza con alberca, cabañas privadas y vistas al skyline de la ciudad.

La propuesta gastronómica también merece una visita. The Belvedere combina sabores californianos con influencias mediterráneas, mientras que The Living Room conserva una de las tradiciones más emblemáticas de la hotelería de lujo: el té de la tarde Peninsula.

Con Dos Llaves MICHELIN, este hotel destaca por una experiencia en la que el servicio personalizado y los pequeños detalles hacen toda la diferencia.

Cinco hoteles, cinco maneras de descubrir Beverly Hills

Más allá de sus reconocidas tiendas y restaurantes, Beverly Hills demuestra que también es un destino donde el hotel puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del viaje.

Una tarde junto a la alberca, un cóctel inspirado en una película de Hollywood, una experiencia privada de compras o un recorrido en automóvil con chofer son parte de las posibilidades que ofrecen estas propiedades.

Con cinco hoteles distinguidos por la Guía MICHELIN, Beverly Hills reúne distintas expresiones de la hospitalidad de lujo en un mismo destino. La elección dependerá del tipo de experiencia que cada viajero quiera vivir, pero algo es seguro: en esta ciudad, hospedarse es mucho más que encontrar un lugar para pasar la noche.