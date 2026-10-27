Un clásico de inspiración náutica cambia de escala y se convierte en una pieza de diseño donde el color, la silueta y los detalles toman el protagonismo.

Hay piezas que sobreviven al paso del tiempo precisamente porque permiten ser reinterpretadas. El boat shoe es una de ellas y, para su segunda colaboración, Timberland y Jacquemus decidieron llevarlo hacia un territorio más artístico, depurado y contemporáneo.

El resultado es una silueta que conserva el ADN funcional del clásico, pero adquiere una presencia completamente distinta. Líneas más marcadas, una construcción más definida y detalles cuidadosamente trabajados convierten al zapato en mucho más que un complemento: en una pieza pensada para ocupar el centro de un look.

Un clásico con nueva identidad

La colaboración encuentra uno de sus mayores puntos de expresión en el color. El protagonista de esta edición es el Lagoon Blue, un azul inspirado en la estética vibrante del movimiento Memphis y en la imagen de los veranos junto al mar.

La elección cromática conecta el imaginario fresco y mediterráneo asociado con Jacquemus con el carácter outdoor que forma parte del universo de Timberland. El resultado es una silueta reconocible, pero con una personalidad renovada.

El diseño como protagonista

Cada elemento del boat shoe fue revisado para construir una propuesta con mayor presencia visual. El perfil, la estructura de la suela, el sistema de cordones y los acabados adquieren una nueva dimensión y dejan de ser simples recursos funcionales para convertirse en parte esencial de la estética.

La propuesta está confeccionada en piel Timberland de primera calidad, con forro de piel, plantilla de tres cuartos forrada y cordones elaborados con PET 100 % reciclado. La construcción se completa con una entresuela y suela de goma, además de un herrete con la marca de ambas firmas.

Una pieza para construir el look

Más allá de sus materiales, lo interesante está en la manera en que la colaboración modifica la percepción de una silueta conocida.

Jacquemus aporta una mirada gráfica y minimalista que enfatiza las proporciones y convierte los elementos funcionales del boat shoe —desde los cordones hasta la suela— en recursos de diseño.

El resultado es deliberadamente llamativo sin perder la esencia de un zapato pensado para acompañar el movimiento. Puede convertirse en el punto de color de un estilismo de líneas limpias o convivir con propuestas más atrevidas, funcionando como esa pieza inesperada que transforma un look aparentemente sencillo.

El encuentro de dos universos

Esta segunda colaboración entre Timberland y Jacquemus parte de una afinidad alrededor del diseño, pero también de dos maneras distintas de entender la moda.

Timberland aporta la herencia, los materiales y la funcionalidad que han definido sus clásicos, mientras Jacquemus introduce una perspectiva artística y contemporánea que juega con el color, las proporciones y la simplicidad.

El resultado es un nuevo capítulo para el boat shoe: náutico en su origen, francés en su interpretación y contemporáneo en su expresión.

Edición limitada en México

La colección Timberland® x Jacquemus, de edición limitada, estará disponible a partir de septiembre de 2026 en timberland.com.mx y boutiques seleccionadas en México, para quienes buscan incorporar a su guardarropa una pieza donde el diseño sea, literalmente, el protagonista.