El actor mexicano asistió a la sexta edición de la gala en Los Ángeles con un Villeret Ultraplate de oro rojo de 18 quilates, una pieza que combina elegancia clásica, diamantes y excelencia mecánica suiza.

El talento mexicano y la alta relojería suiza coincidieron en una de las citas más destacadas del calendario cultural de Los Ángeles. El pasado sábado 17 de octubre, Diego Calva asistió a la sexta edición de la Academy Museum Gala con una pieza de Blancpain, la histórica manufactura suiza que desde 1735 ha construido un legado basado en la precisión, la innovación y el trabajo artesanal.

Para la ocasión, el actor eligió el Villeret Ultraplate de 29 milímetros, referencia 6104 2930 55A, un reloj que interpreta la elegancia atemporal desde una estética refinada y contemporánea.

Oro rojo y diamantes: una declaración de elegancia

La pieza destaca por su caja de oro rojo de 18 quilates y una esfera negra engastada con 84 diamantes, con un peso total de 0.72 quilates. El contraste entre los tonos profundos de la carátula, el brillo de las piedras preciosas y la calidez del metal crea una composición sofisticada que refleja el carácter distintivo de la colección Villeret.

De proporciones estilizadas y líneas depuradas, el reloj demuestra cómo la alta relojería puede convertirse en un elemento esencial del estilo masculino. Su diseño equilibra la discreción de la elegancia clásica con detalles luminosos que aportan personalidad sin renunciar a la sobriedad.

La excelencia mecánica de Blancpain

Más allá de su atractivo estético, el Villeret Ultraplate incorpora el calibre automático 913, desarrollado por Blancpain, con una reserva de marcha de 40 horas. Su perfil delgado y la correa de piel de aligátor completan una creación en la que los materiales, la ingeniería y el cuidado artesanal ocupan un lugar central.

Cada elemento responde a la filosofía relojera de la Maison, que concibe sus piezas como expresiones de conocimiento técnico y sensibilidad estética. El resultado es un reloj que trasciende las tendencias y encuentra su identidad en la precisión de sus proporciones y la calidad de su manufactura.

Blancpain: una tradición que trasciende el tiempo

Fundada en 1735, Blancpain mantiene una visión de la relojería en la que la tradición y la innovación conviven como parte de una misma herencia. Bajo su filosofía «La innovación es nuestra tradición», la firma continúa desarrollando creaciones que privilegian la mecánica, la excelencia artesanal y una estética concebida para perdurar.

La elección de Diego Calva para la Academy Museum Gala pone de manifiesto el vínculo entre la alta relojería y el estilo contemporáneo. Con el Villeret Ultraplate, el actor mexicano llevó a la alfombra de uno de los encuentros culturales más relevantes de Los Ángeles una pieza que celebra el lujo desde la precisión, los materiales excepcionales y la elegancia sin excesos.