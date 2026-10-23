La Ciudad de México comienza a transformarse con la llegada del Día de Muertos. Altares, flores de cempasúchil, aromas tradicionales y expresiones artísticas toman distintos rincones de la capital, creando una atmósfera única que cada año atrae tanto a viajeros como a locales.

En medio de esta temporada, Mondrian Mexico City Condesa propone su propia interpretación de la celebración, combinando arte, gastronomía y experiencias creativas en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

Ubicado en el corazón de la Condesa, el hotel prepara una agenda especial para quienes buscan acercarse a las tradiciones mexicanas desde una perspectiva contemporánea.

Una ofrenda que se construye entre recuerdos

Uno de los puntos centrales de la celebración estará en The Flower Shop, el café y concept store del hotel. Durante la temporada, este espacio albergará una ofrenda colectiva que irá creciendo con las historias y recuerdos de quienes la visiten.

La dinámica invita a huéspedes y visitantes a dejar una nota dedicada a un ser querido o compartir algún recuerdo en el altar. De esta manera, la instalación se convierte en un espacio vivo que celebra la memoria y los vínculos que permanecen más allá del tiempo.

La experiencia también tendrá un componente creativo. Los días 9 y 23 de octubre, The Flower Shop realizará ediciones especiales de Canvas Night, en las que los participantes podrán crear su propia interpretación de una calavera, uno de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos.

El sabor de la temporada

La celebración también llega a la mesa con una propuesta gastronómica diseñada para esta época del año.

The Flower Shop incorporará durante tiempo limitado bebidas inspiradas en sabores tradicionales, entre ellas Cold Brew Ofrenda, Café de Olla Cappuccino y Pan de Muerto Latte.

El clásico pan de muerto también tendrá distintas interpretaciones. Además de la versión tradicional, los visitantes podrán encontrar combinaciones como queso de cabra con guayaba, chocolate con avellana y cajeta, ideales para acompañar una pausa durante un recorrido por la Condesa.

Arte que también puedes llevar a casa

La propuesta de Mondrian Mexico City Condesa se extenderá al arte con una colaboración especial que será presentada próximamente.

La instalación podrá admirarse en el lobby del hotel del 15 de octubre al 15 de noviembre. Además, las piezas estarán disponibles para quienes deseen adquirirlas y serán entregadas con certificado de autenticidad.

Así, la experiencia de Día de Muertos en Mondrian busca ir más allá de una celebración estacional: propone descubrir algunos de los símbolos, sabores y expresiones creativas de México desde una mirada actual.

Para los viajeros que visiten la capital durante estas fechas, la Condesa se convierte nuevamente en un punto estratégico desde el cual explorar la ciudad y sus múltiples formas de celebrar una tradición que continúa evolucionando sin perder su esencia.