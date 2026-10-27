Tres chefs, dos encuentros gastronómicos y una misma pasión por las raíces mexicanas. La Riviera Maya será el escenario de una celebración culinaria que une tradición, territorio y creatividad contemporánea.

La memoria también se sirve en la mesa. Vive en el aroma del maíz, en las técnicas que atraviesan generaciones y en esos sabores capaces de evocar un lugar, una historia o una tradición. Bajo esta premisa, Fairmont Mayakoba celebrará el Día de Muertos con dos experiencias gastronómicas que reunirán al chef mexicano Roberto Alcocer con Cristian Schwuger y Esteban Lluis, en un encuentro donde la cocina se convierte en una forma de honrar la identidad de México.

Los días 29 y 31 de octubre, el resort de la Riviera Maya abrirá sus espacios a una propuesta que trasciende la experiencia culinaria convencional para explorar las múltiples formas de interpretar la gastronomía mexicana. El programa contempla una master class en El Pueblito de Mayakoba y una cena colaborativa a seis manos en Tauro, dos citas que prometen acercar a los comensales a la visión, las técnicas y la sensibilidad de tres cocineros con trayectorias distintas.

Una mirada contemporánea a las raíces de México

Originario de Ciudad de México y criado en Ensenada, Baja California, Roberto Alcocer ha construido una propuesta culinaria en la que el producto, el territorio y la técnica son protagonistas. Su cocina parte de la riqueza gastronómica del país para reinterpretarla desde una perspectiva contemporánea, sin perder de vista los ingredientes y conocimientos que definen sus raíces.

Al frente de Valle, su restaurante en Oceanside, California, el chef desarrolla un menú degustación que recorre distintas regiones de México y establece un diálogo con los productos locales de California. El maíz, la nixtamalización y las técnicas tradicionales forman parte de un lenguaje culinario que reivindica la profundidad de la cocina mexicana más allá de sus fronteras.

Esta filosofía llegará a Fairmont Mayakoba el 29 de octubre, cuando Alcocer comparta una master class en El Pueblito junto a Cristian Schwuger, sous chef del resort, y Esteban Lluis, chef de Damiana, en el Valle de Guadalupe. La sesión ofrecerá un espacio para descubrir procesos, conversar sobre ingredientes y conocer las distintas perspectivas que dan forma a sus cocinas.

Más que una demostración técnica, el encuentro plantea una conversación sobre el origen de los productos, el valor del conocimiento culinario y la manera en que cada cocinero transforma su experiencia en una expresión propia.

Tres chefs, una cena a seis manos

La celebración continuará el 31 de octubre en Tauro, restaurante de Fairmont Mayakoba, con una cena especial en la que los tres chefs unirán su talento para crear un menú concebido desde el diálogo entre sus respectivas propuestas.

La experiencia pondrá en el centro la riqueza de los ingredientes mexicanos y la diversidad de interpretaciones que surgen cuando distintas trayectorias convergen alrededor de una misma mesa. La visión de Alcocer, marcada por el encuentro entre las raíces de México y la sensibilidad contemporánea; la experiencia de Schwuger en la propuesta gastronómica del resort, y el trabajo de Lluis en el Valle de Guadalupe darán forma a una velada que celebra la cocina como un ejercicio de colaboración y descubrimiento.

En un destino donde la hospitalidad, el entorno natural y la gastronomía forman parte esencial de la experiencia de viaje, esta cena invita a detenerse en algo más profundo que el acto de comer: reconocer la cultura que habita detrás de cada ingrediente y las historias que permanecen vivas a través de los sabores.

El sabor de una tradición que permanece

El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más significativas de México. En sus altares, aromas y ofrendas, la comida ocupa un lugar fundamental como símbolo de afecto, recuerdo y continuidad. Llevar esta celebración a la mesa de un resort como Fairmont Mayakoba permite explorar esa relación desde la gastronomía, con una propuesta que conecta la tradición con nuevas formas de expresión culinaria.

La participación de Roberto Alcocer suma, además, una perspectiva transfronteriza: la de un chef que ha llevado la cocina mexicana a California sin renunciar a los sabores, las técnicas y la identidad que definen su origen.

Entre una clase magistral y una cena concebida a seis manos, Fairmont Mayakoba propone celebrar la cultura mexicana desde uno de sus espacios más íntimos y universales: la mesa. Una invitación a descubrir cómo la memoria se transforma en sabor y cómo, a través de la cocina, las tradiciones encuentran nuevas maneras de perdurar.

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