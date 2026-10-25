El resort celebrará el 1 y 2 de noviembre con The Sacred Path of Souls, un programa que integra tradiciones mayas, ceremonias, música y experiencias de conexión consciente para honrar la memoria y celebrar la vida.

Una celebración para reconectar con las raíces de México

Entre la selva y el mar Caribe, en la Riviera Maya, el Día de Muertos adquiere una dimensión especial en Palmaïa – The House of AïA. El resort prepara The Sacred Path of Souls, una experiencia de dos días que invita a sus huéspedes a acercarse a una de las tradiciones más representativas de México a través del arte, los rituales y la reflexión.

Los días 1 y 2 de noviembre, esta propuesta reunirá actividades inspiradas en la memoria de quienes nos precedieron, con una programación que combina expresiones culturales, música, altares, catrinas y prácticas de bienestar. La intención es ofrecer una forma de vivir estas fechas desde el respeto por la tradición y el reconocimiento de los vínculos que permanecen a través de las generaciones.

Rituales, arte y tradiciones mayas

La programación comenzará el 1 de noviembre con actividades como la Narrativa de la Creación Maya, el Mural Colectivo de Catrina, la Ceremonia de Día de Muertos y la meditación El Camino Sagrado de las Almas. Estas experiencias proponen distintas maneras de explorar la memoria, la identidad cultural y el significado de honrar a quienes ya no están.

El 2 de noviembre, las actividades continuarán con un Concierto Meditativo, el Atelier de Catrina y el Desfile Ritual de Día de Muertos. La jornada culminará con la Noche de las Catrinas, un encuentro nocturno que reunirá música, arte y expresión colectiva.

A través de esta combinación de propuestas, The Sacred Path of Souls busca crear un recorrido en el que las manifestaciones artísticas y culturales convivan con momentos de introspección, en un entorno natural que invita a hacer una pausa y conectar con el presente.

El bienestar como una forma de vivir la tradición

En Palmaïa – The House of AïA, la experiencia de viaje gira en torno a una visión holística del bienestar, que integra gastronomía enfocada en la salud, música y sonido, actividades de expresión personal, terapias corporales y sesiones de spa.

Bajo esta filosofía, la celebración de Día de Muertos se incorpora a una propuesta de hospitalidad consciente que va más allá del descanso. Los rituales y las actividades culturales se convierten en una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, las relaciones personales y las historias que forman parte de nuestra identidad.

La propuesta también permite descubrir cómo una estancia de bienestar puede vincularse con las tradiciones del destino, ofreciendo una perspectiva distinta para quienes buscan experiencias de viaje que conecten con la cultura local.

Una escapada para vivir el Día de Muertos de otra manera

Con The Sacred Path of Souls, Palmaïa suma una celebración especial a su oferta de experiencias en la Riviera Maya. La iniciativa invita a los viajeros a vivir el Día de Muertos desde una mirada que combina cultura, arte y bienestar, en un escenario donde la selva y el mar forman parte de la experiencia.

El resort, reconocido con Dos Llaves MICHELIN, cuenta con 234 habitaciones y desarrolla un concepto de hospitalidad centrado en el bienestar integral y la conexión con el entorno.

Para quienes planean una escapada durante los primeros días de noviembre, esta celebración ofrece una oportunidad para acercarse a las tradiciones mexicanas desde una experiencia inmersiva que pone en el centro la memoria, el respeto y la celebración de la vida.

Dos días, una tradición que trasciende generaciones y una invitación a recordar desde el corazón.