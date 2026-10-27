Central Hoteles propone descubrir la temporada más emblemática de México desde el Centro Histórico, con tres opciones de hospedaje que permiten recorrer la Ofrenda Monumental, admirar la arquitectura de la ciudad y disfrutar sus tradiciones a pie.

Hay celebraciones que merecen vivirse sin prisas, dejando espacio para descubrir cada detalle. En la Ciudad de México, el Día de Muertos transforma las calles en un escenario de flores de cempasúchil, altares, colores y aromas que rinden homenaje a quienes ya no están. Para disfrutar esta temporada desde una perspectiva privilegiada, Central Hoteles invita a convertir el Centro Histórico en el punto de partida de una escapada donde la cultura y el descanso se encuentran.

Con tres propiedades estratégicamente ubicadas —Zócalo Central, Histórico Central y Canadá Central—, la propuesta consiste en vivir la celebración desde dentro: despertar en el corazón de la ciudad, recorrer sus plazas y ofrendas caminando y regresar al hotel para hacer una pausa antes de continuar explorando.

Zócalo Central: despertar frente al corazón de la ciudad

Hospedarse en Zócalo Central significa tener la Plaza de la Constitución a unos pasos. Durante esta temporada, la cercanía con el Zócalo permite disfrutar de la atmósfera festiva y organizar un recorrido por la Ofrenda Monumental y otros puntos de interés del primer cuadro capitalino.

La experiencia invita a comenzar el día con calma, salir a descubrir los detalles de la celebración y regresar al hotel cuando sea momento de descansar. Al caer la noche, las luces y el movimiento del Centro Histórico ofrecen una perspectiva distinta de uno de los espacios más emblemáticos de México.

Histórico Central: descubrir la ciudad a pie

Para quienes disfrutan explorar una ciudad caminando, Histórico Central ofrece una base ideal para descubrir los atractivos del Centro Histórico. Su ubicación permite acercarse a plazas, edificios históricos y calles que revelan distintas facetas de la capital mexicana.

Durante el Día de Muertos, cada paseo se convierte en una oportunidad para observar cómo las tradiciones conviven con la vida cotidiana. La propuesta es recorrer sin itinerarios demasiado rígidos, detenerse frente a los altares, descubrir rincones inesperados y hacer una pausa cuando el ritmo de la ciudad lo permita.

Canadá Central: una mirada cercana al Centro Histórico

Canadá Central completa la propuesta con una estancia que invita a explorar los alrededores desde una perspectiva más cercana. Sus calles permiten descubrir la arquitectura, las plazas y la oferta gastronómica que forman parte de la identidad del Centro Histórico.

En una temporada en la que los detalles cobran especial significado, caminar sin prisa se convierte en parte del viaje. Desde admirar las fachadas hasta detenerse a disfrutar de la cocina local, la experiencia permite conectar con la ciudad más allá de sus celebraciones principales.

Un itinerario para saborear el Día de Muertos

La mejor manera de disfrutar esta escapada es combinar los recorridos culturales con momentos de descanso y gastronomía. Un desayuno tranquilo puede ser el comienzo de una jornada dedicada a visitar la Ofrenda Monumental, recorrer los altares y descubrir los espacios históricos de la zona.

Después, una pausa para comer permite recuperar energía antes de continuar explorando las calles. Al regresar al hotel, el descanso prepara el terreno para cerrar el día con una cena y un paseo nocturno por los alrededores del Zócalo.

Más que concentrarse en visitar todos los atractivos posibles, la invitación es disfrutar la ciudad a otro ritmo, prestando atención a los colores, los aromas y las historias que hacen de esta celebración una de las expresiones culturales más representativas de México.

Una escapada para conectar con las tradiciones mexicanas

El Día de Muertos es una celebración que reúne memoria, identidad y comunidad. Vivirla desde el Centro Histórico permite apreciar cómo estas tradiciones se manifiestan en el espacio público y forman parte de la vida de la capital.

Con Zócalo Central, Histórico Central y Canadá Central, Central Hoteles propone tres alternativas para convertir la visita en una experiencia más completa, en la que el hospedaje no sea solamente un lugar para pasar la noche, sino el punto de partida para descubrir la ciudad.

Porque algunas de las mejores experiencias de viaje comienzan cuando se elige el lugar adecuado para vivirlas.