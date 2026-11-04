Durante noviembre, Tori Tori, TORI, OTTO y Kumoto presentan propuestas especiales que celebran la riqueza de los mares mexicanos a través de técnicas japonesas, ingredientes de temporada y una apuesta por la pesca responsable.

La gastronomía japonesa encuentra en el producto mexicano un nuevo territorio de expresión. Del 1 al 30 de noviembre, Urban Group celebra la segunda edición de su festival gastronómico en colaboración con Pesca con Futuro y Come Pesca, una iniciativa que reúne cocina de autor, ingredientes excepcionales y un compromiso con el consumo responsable de pescados y mariscos nacionales.

En esta edición, los restaurantes Tori Tori, TORI, OTTO y Kumoto —la más reciente incorporación del grupo, ubicada en DOMO Perisur— presentan una selección de platillos de temporada en los que la precisión de las técnicas japonesas se encuentra con la diversidad de los productos del mar mexicano.

Al frente de esta propuesta está Marcelo Hisaki, chef ejecutivo de Urban Group y embajador de Pesca con Futuro, quien apuesta por dar mayor visibilidad a los productores nacionales y demostrar que la alta gastronomía también puede ser una plataforma para promover la trazabilidad, la sustentabilidad y el comercio justo.

La selección de ingredientes de este año reúne productos de cuatro proveedores mexicanos: pulpo de Orca; ostiones y huachinango de Santomar; trucha salmonada de Neminatura, proveniente de Zitácuaro; y langosta de Pesca-Pacífico. Un recorrido por distintas regiones del país que pone en valor la calidad, el origen y la versatilidad de los recursos acuáticos mexicanos.

Cuatro restaurantes, cuatro maneras de interpretar el mar

Cada restaurante imprime su propia personalidad a los ingredientes del festival. En TORI y Kumoto, la propuesta incluye langosta asada con tare, mantequilla, ensalada de hojas tiernas y aderezo de ajonjolí ($1,250), así como un dúo de langosta fresca en tartar y sashimi ($1,250). También destacan los nigiris de trucha de Zitácuaro con trufa ($210), los de huachinango de granja ($210) y la trucha de Zitácuaro asada ($650). Para completar la experiencia, los ostiones Santomar se presentan con mantequilla de algas o frescos con ponzu y tartar ($225 por tres piezas).

En Tori Tori, la atención se centra en preparaciones que respetan la tradición japonesa. Los nigiris de trucha con trufa y de huachinango Santomar con yuzu kosho ($210 cada orden de tres piezas), los ostiones frescos con ponzu y tartar ($225) y el dúo de langosta en tartar y sashimi ($1,250) son algunas de las opciones que integran el menú especial.

Por su parte, OTTO lleva la experiencia al formato omakase con un menú especial de Pesca con Futuro ($1,250). El recorrido incluye preparaciones como un cono de tartar de langosta y un nigiri de langosta sopleteado con mantequilla, en una secuencia concebida para que el ingrediente sea el verdadero protagonista.

Más que un festival gastronómico, esta segunda edición es una invitación a descubrir el valor de los productos mexicanos desde una perspectiva contemporánea, donde el origen importa tanto como la técnica y el sabor. Una experiencia que conecta a productores, chefs y comensales alrededor de una misma premisa: disfrutar del mar también implica reconocer y preservar su riqueza.

El festival estará disponible del 1 al 30 de noviembre en Tori Tori, TORI, OTTO y Kumoto.