La chef brasileña conquistó la Final Regional de S.Pellegrino Young Chef Academy con “Maíz de la abuela” y representará a Latinoamérica y el Caribe en la gran final de 2027.

La nueva generación de la gastronomía latinoamericana tiene ya a su representante rumbo a Milán. Ana Flávia Batista, chef brasileña, fue elegida ganadora de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de S.Pellegrino Young Chef Academy 2026-27, tras conquistar al jurado con un plato profundamente ligado a su historia personal: “Maíz de la abuela”.

El triunfo le permitirá competir en la Gran Final de 2027, donde se encontrará con algunos de los jóvenes talentos gastronómicos más prometedores del mundo.

Más allá de la técnica y la creatividad, la propuesta de Ana Flávia destacó por la manera en que convirtió un recuerdo familiar en una experiencia culinaria. El maíz, protagonista de su infancia y de las celebraciones que compartía con su familia, se transformó en un plato que habla de memoria, territorio e identidad.

Durante la competencia, la chef estuvo acompañada por su mentora Mirela Rafaneli Peres. Ahora comenzará una nueva etapa junto al chef Luiz Filipe Souza, quien fungió como parte del jurado regional y será su mentor rumbo a la final internacional en Milán.

Una nueva generación que cocina su identidad

La Final Regional reunió en Panamá a 15 jóvenes chefs provenientes de distintos puntos de Latinoamérica y el Caribe. Durante tres días, los participantes compartieron no solo sus propuestas culinarias, sino también distintas perspectivas sobre el presente y futuro de la gastronomía de la región.

El encuentro comenzó en el Mercado San Felipe Neri, en el Casco Viejo de Panamá, donde los participantes exploraron ingredientes y sabores locales. La agenda continuó con una conversación gastronómica conducida por el gastrónomo panameño Jorge Chanis Barahona, junto a integrantes del jurado y el ganador de la edición 2022, Nelson Freitas.

El momento decisivo llegó en las cocinas de la Universidad Interamericana de Panamá, donde los jóvenes chefs presentaron sus platos insignia ante un jurado integrado por Jaime Rodríguez, Luiz Filipe Souza, Marsia Taha Mohamed, Jaime Pesaque y Alejandra Navarro.

La celebración culminó en la Ciudad de las Artes con una gala que reunió a figuras de la gastronomía regional y un menú a cuatro manos creado por Mitsuharu “Micha” Tsumura, Gabriela Sarmiento, Mario Castrellón y Cuquita Arias de Calvo.

México también estuvo presente

Entre los reconocimientos de la noche destacó el obtenido por el chef mexicano Kevin Chávez Cazarin, quien recibió el S.Pellegrino Award for Social Responsibility por su plato “Entre el mar y el traspatio”.

El reconocimiento celebra propuestas que incorporan una mirada responsable y sostenible a la gastronomía, uno de los grandes temas que atraviesan a la nueva generación de chefs.

También fueron reconocidos Diego Ramírez Mosquera, de Colombia, con el Acqua Panna Connection Gastronomy Award por “Pachamanca”, y Ana Flávia Batista, quien recibió además el Fine Dining Lovers Award por “Maíz de la abuela”.

El camino hacia Milán

Con este triunfo, Ana Flávia Batista inicia una nueva etapa dentro de S.Pellegrino Young Chef Academy. Durante los próximos meses, trabajará junto a su mentor para perfeccionar su plato insignia, profundizar en su filosofía culinaria y prepararse para representar a Brasil y a Latinoamérica y el Caribe en el escenario internacional.

Su historia demuestra que la alta cocina también puede construirse desde los recuerdos más íntimos. En este caso, un ingrediente tan arraigado a la cultura latinoamericana como el maíz se convirtió en el hilo conductor de una propuesta capaz de llevar una memoria familiar hasta uno de los escenarios gastronómicos más importantes del mundo.