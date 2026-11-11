Desde la historia centenaria del Salón Tenampa hasta los restaurantes que definen la escena culinaria nacional y la trayectoria del chef Carlos Gaytán, tres publicaciones mexicanas competirán en uno de los reconocimientos editoriales más importantes del mundo gastronómico.

La gastronomía mexicana continúa conquistando escenarios internacionales, y esta vez lo hace a través de sus historias, personajes y tradiciones. Culinaria Mexicana suma tres nominaciones en los Gourmand Awards 2027, uno de los reconocimientos más importantes dedicados a los libros de cocina, bebidas y cultura gastronómica a nivel mundial.

Las publicaciones seleccionadas son Tenampa, Voz y Sabor de México, Guía México Gastronómico, Los 250 Restaurantes 2026 y Raíces, del chef Carlos Gaytán. Tres proyectos editoriales que, desde distintas perspectivas, muestran la riqueza de la cocina nacional y el talento de quienes mantienen viva su evolución.

Fundados en 1995 por Édouard Cointreau, los Gourmand World Cookbook Awards reconocen cada año a autores, editoriales y profesionales que contribuyen a preservar y difundir la cultura gastronómica. En esta edición, Culinaria Mexicana destaca con obras que celebran tanto la memoria culinaria como las nuevas expresiones de la cocina mexicana.

Un siglo de historia alrededor de la mesa: Tenampa, Voz y Sabor de México

Finalista en la categoría Latin American, Tenampa, Voz y Sabor de México rinde homenaje a uno de los espacios más emblemáticos de la vida cultural de la capital: el Salón Tenampa, ubicado en Plaza Garibaldi, que celebra sus primeros 100 años de historia.

A través de nueve capítulos, el libro construye un recorrido por la memoria de este recinto, reuniendo fotografías, recetas, anécdotas y testimonios de quienes han formado parte de su historia. La publicación también recupera las voces de Adriana Díaz e Ibáñez y Fernanda Aguilera, madre e hija que actualmente mantienen vivo el legado familiar, además de figuras de la música mexicana como Natalia Jiménez y Aída Cuevas.

La gastronomía ocupa un lugar especial en esta celebración. Chefs como Aquiles Chávez, Pepe Salinas, Atala Olmos, Gerardo Vázquez Lugo y Lula Martín del Campo participan con recetas inspiradas en la identidad y trayectoria del salón.

Liderado por Claudio Poblete, con dirección editorial de Dulce Villaseñor, fotografía de Fernando Gómez Carbajal y diseño de Marcela Morales, el proyecto convierte un siglo de encuentros, música y tradición en un testimonio de la cultura popular mexicana.

Los 250 restaurantes que ponen a México en el mapa gastronómico

La segunda nominación corresponde a Guía México Gastronómico, Los 250 Restaurantes 2026, finalista en la categoría Food Tourism – Other Languages, Books.

Con 12 ediciones, esta publicación se ha convertido en una referencia para descubrir los restaurantes que dan forma a la escena gastronómica del país. Creada por Culinaria Mexicana en colaboración con S. Pellegrino y Nespresso, reúne una selección nacional elaborada por un Consejo Editorial de Votantes integrado por más de 70 periodistas gastronómicos, sommeliers, directores editoriales y especialistas de la industria.

Uno de sus grandes atractivos es precisamente su mirada más allá de las grandes capitales. Más del 60% de los restaurantes incluidos se encuentran fuera de la Ciudad de México, una característica que permite descubrir propuestas culinarias en distintas regiones y reconocer el talento que impulsa el turismo gastronómico en el país.

Con más de 100 mil ejemplares distribuidos cada año, la guía también celebra a los profesionales que contribuyen al desarrollo de la industria mediante más de 20 premios especiales. Entre ellos destaca la Medalla Ricardo Muñoz Zurita / Culinaria Mexicana, que reconoce las aportaciones a la promoción de la cocina nacional, la educación culinaria y la producción editorial gastronómica.

Carlos Gaytán comparte su historia en Raíces

La tercera publicación nominada es Raíces, del chef Carlos Gaytán, finalista en la categoría Special Awards América Latina. El libro propone un acercamiento personal a la vida del primer chef mexicano en obtener una Estrella Michelin en el extranjero, a través de los momentos, personas y experiencias que marcaron su camino.

Más que un recetario, Raíces es una mirada a la historia de Gaytán: desde su infancia en Guerrero y sus primeros aprendizajes en la cocina hasta su consolidación como uno de los nombres mexicanos con presencia en la gastronomía internacional.

La publicación también reconoce la influencia de su familia, especialmente de su madre, doña Teté, quien le transmitió el valor de los ingredientes, las tradiciones y la cocina como parte de la identidad. A estos recuerdos se suman conversaciones con algunos de sus amigos y colegas, a quienes llama cariñosamente los “Papudos”. Entre ellos figuran Alejandro Ruiz, Atzin Santos, Gaby Ruiz, Fernando Martínez Zavala, Jesús Escalera, Mikel Alonso y Rodrigo Rivera Río.

Con dirección editorial de Claudio Poblete y Dulce Villaseñor, fotografía de Ignacio Urquiza y dirección de arte de Marcela Morales, el libro reúne recetas, recuerdos y reflexiones que muestran cómo la memoria, la creatividad y la resiliencia pueden convertirse en los ingredientes de una trayectoria extraordinaria.

México, una historia gastronómica que merece ser contada

Las tres nominaciones de Culinaria Mexicana representan distintas maneras de acercarse a la gastronomía: preservar los espacios que forman parte de la memoria colectiva, descubrir los restaurantes que definen el panorama culinario actual y conocer las historias personales de quienes han llevado el nombre de México a otros escenarios.

Más allá de los reconocimientos, estas publicaciones ponen en valor el trabajo editorial como una herramienta para documentar, compartir y mantener vivas las tradiciones gastronómicas del país. Una celebración del talento mexicano que demuestra que su riqueza no solo se encuentra en los ingredientes y las recetas, sino también en las personas, los lugares y las historias que hacen de su cocina una de las más reconocidas del mundo.