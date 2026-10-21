De las calles de Boston que vieron nacer a Edgar Allan Poe a los paisajes de Maine que inspiraron a Stephen King, este recorrido propone descubrir algunos de los escenarios reales detrás de las historias más inquietantes de Estados Unidos.

Hay lugares que parecen haber sido creados para contar historias de miedo. En otoño, cuando los bosques de Nueva Inglaterra se tiñen de rojo, naranja y dorado y la luz comienza a desaparecer antes de tiempo, ciudades como Salem, Boston y pequeños pueblos de Maine adquieren una atmósfera particularmente cinematográfica.

Pero detrás de las leyendas hay destinos reales. Casas históricas, cementerios, bosques, antiguas calles y paisajes que inspiraron a algunos de los grandes nombres de la literatura estadounidense.

Este octubre, un viaje por Nueva Inglaterra puede convertirse así en una ruta literaria y cultural que conecta a Edgar Allan Poe, los juicios de Salem, Stephen King y Washington Irving. Y 2026 ofrece una razón adicional para emprenderla: Salem celebra sus 400 años con una edición especial de su famosa programación de Halloween.

Más que buscar casas embrujadas, la propuesta es recorrer los lugares donde la historia, la literatura y el imaginario estadounidense aprendieron a convivir con lo sobrenatural.

Boston: una primera parada con Edgar Allan Poe

Antes de que Salem se convirtiera en sinónimo de brujería y de que Maine quedara asociado para siempre con el universo de Stephen King, Boston ya formaba parte de la historia de uno de los grandes maestros de la literatura gótica.

Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y fue precisamente en esta ciudad donde apareció su primer libro, Tamerlane and Other Poems, publicado de manera anónima en 1827 bajo la firma “A Bostonian”.

La presencia de Poe en la ciudad puede descubrirse de una manera inesperada en Poe Returning to Boston, una escultura de tamaño natural creada por la artista Stefanie Rocknak. La obra representa al escritor caminando con una maleta, algunos papeles escapando de ella y un cuervo como acompañante.

La pieza funciona como una puerta de entrada a la historia literaria de Boston sin necesidad de convertir la ciudad en un escenario de terror.

El recorrido puede comenzar entre las calles históricas de Beacon Hill, continuar por algunos de los espacios culturales del centro y detenerse en los antiguos cementerios de la ciudad. La conexión con Poe aparece casi como una sorpresa en medio de una ciudad que durante el día mantiene una elegante vida urbana y que, con la llegada del otoño, ofrece otra de las grandes experiencias de Nueva Inglaterra: caminar entre arquitectura histórica y follaje otoñal.

Salem: la ciudad donde la historia se convirtió en leyenda

Pocos destinos estadounidenses están tan asociados con Halloween como Salem. Sin embargo, antes de los disfraces, los desfiles y las experiencias nocturnas, está una historia mucho más compleja.

En 1692, los juicios por brujería llevaron a decenas de personas a ser acusadas y provocaron la muerte de 20 de ellas. Aquel episodio histórico terminó convirtiéndose, siglos después, en el punto de partida de una identidad turística que hoy alcanza su máxima expresión durante octubre.

Cada año, Salem Haunted Happenings convierte la ciudad en uno de los grandes escenarios de Halloween en Estados Unidos. La celebración incluye desfiles, espectáculos, mercados, actividades nocturnas y eventos que se extienden durante prácticamente todo el mes.

En 2026, la celebración adquiere una dimensión especial porque Salem conmemora su 400 aniversario.

La programación comenzó el 1 de octubre con el tradicional Grand Parade y continuará durante todo el mes. Entre los eventos destacados están Salem Night Faire, que ocupa los terrenos arbolados de Pioneer Village; Witch Hats on the Wharf, que el 17 de octubre buscará establecer un récord mundial; y una celebración especial la noche de Halloween, cuando 400 drones iluminarán el cielo para conmemorar los cuatro siglos de historia de la ciudad.

La experiencia de Salem está precisamente en recorrer sus dos identidades: acercarse primero al episodio histórico que dio origen a su fama y después dejarse llevar por la versión contemporánea, teatral y festiva que cada octubre convierte sus calles en uno de los destinos de Halloween más reconocibles del país.

Maine: el universo de Stephen King fuera de las páginas

Desde Salem, la ruta puede continuar hacia el norte hasta Maine, donde el paisaje cambia y el viaje adquiere un tono diferente.

Aquí no se trata tanto de una leyenda histórica como de entrar en el territorio de uno de los escritores contemporáneos que más ha utilizado el paisaje de Nueva Inglaterra para construir sus historias.

Stephen King convirtió Maine en parte fundamental de su universo literario. Y aunque Derry, el pueblo donde transcurre It, no existe como tal, su inspiración puede rastrearse en Bangor.

La ciudad permite descubrir algunos de los lugares que ayudaron a alimentar la imaginación del escritor. Entre ellos se encuentra su antigua casa victoriana en West Broadway, actualmente propiedad de la Stephen and Tabitha King Foundation, reconocible por una peculiar reja decorada con murciélagos, arañas y criaturas aladas.

Otros lugares de Bangor también encuentran paralelos en las historias de King, entre ellos Thomas Hill Standpipe y los canales de Kenduskeag Stream.

Para los seguidores del escritor, existen además recorridos especializados que conectan distintos puntos relacionados con su vida, sus novelas y sus adaptaciones cinematográficas.

Pero no hace falta ser un fanático del terror para disfrutar Bangor. El encanto está también en recorrer una ciudad real de Maine, observar su arquitectura y descubrir cómo un paisaje cotidiano puede transformarse cuando se conoce la ficción que ayudó a inspirar.

Mount Hope Cemetery: otoño entre historia y ficción

Una parada especialmente interesante es Mount Hope Cemetery.

Fundado en 1836, el cementerio es uno de los paisajes históricos de Bangor y, durante el otoño, sus árboles y senderos ofrecen una de esas escenas que parecen pertenecer a una película.

Para los seguidores de King, además, existe una conexión adicional: algunas escenas de la adaptación cinematográfica de Pet Sematary fueron filmadas aquí.

Es precisamente esa mezcla entre historia, paisaje y cultura popular la que hace que Bangor funcione dentro de una ruta de este tipo. No es un parque temático ni un destino construido artificialmente alrededor del terror; es una ciudad que adquiere una dimensión diferente cuando se observa a través de la literatura.

Sleepy Hollow: donde la leyenda cobra vida

Para cerrar el recorrido, la ruta puede regresar hacia el sur y continuar hasta el Hudson Valley de Nueva York.

Aquí aparece uno de los relatos más famosos de la literatura estadounidense: The Legend of Sleepy Hollow, publicado por Washington Irving en 1820.

El escritor convirtió este paisaje junto al río Hudson en el escenario de la historia de Ichabod Crane y el misterioso Jinete sin Cabeza. Más de dos siglos después, la leyenda continúa formando parte de la identidad de Sleepy Hollow.

Una de las visitas esenciales es Washington Irving’s Sunnyside, la antigua residencia del escritor en la cercana Irvington. La casa permite conocer de cerca la vida de Irving y la relación que mantuvo con el paisaje que inspiró parte de su obra.

Durante octubre, la experiencia se vuelve todavía más inmersiva. Del 2 al 31 de octubre de 2026, Irving’s Legend regresa a Sunnyside después del anochecer con una puesta en escena al aire libre que combina narración, música y, por supuesto, la aparición del Jinete sin Cabeza.

Para completar la experiencia otoñal, la región ofrece también The Great Jack O’Lantern Blaze, donde más de 7,000 calabazas talladas e iluminadas transforman los terrenos de Van Cortlandt Manor en un espectáculo nocturno.

Un viaje donde el otoño es parte del itinerario

Lo más atractivo de esta ruta no es necesariamente el miedo.

Es la posibilidad de viajar por una parte de Estados Unidos donde literatura, historia y paisaje están profundamente conectados. Boston aporta la figura de Poe; Salem, uno de los episodios más complejos de la historia colonial estadounidense; Maine, el universo de Stephen King; y Sleepy Hollow, una leyenda que continúa formando parte de la cultura popular más de 200 años después de haber sido escrita.

Además, octubre convierte el trayecto en una experiencia particularmente atractiva para quienes disfrutan del turismo de temporada. Las carreteras rodeadas de árboles, las pequeñas localidades, las casas históricas, los cementerios y los bosques adquieren una estética propia mientras el follaje cambia de color.

El resultado es un viaje que puede disfrutarse desde distintos ángulos: para los amantes de la literatura, es una oportunidad de conocer los escenarios detrás de algunas de las historias más famosas de Estados Unidos; para quienes buscan experiencias diferentes, una ruta de otoño con actividades nocturnas y celebraciones de Halloween; y para quienes simplemente quieren descubrir Nueva Inglaterra en una de sus épocas más fotogénicas, una invitación a recorrerla cuando el paisaje parece salido de una novela.

Porque, al final, los lugares que inspiraron estas historias son tan interesantes como las historias mismas. Y durante octubre, cuando cae la tarde un poco antes y el follaje convierte las carreteras en un espectáculo natural, resulta fácil entender por qué tantos escritores encontraron en esta parte de Estados Unidos el escenario perfecto para imaginar lo extraordinario.