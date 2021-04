Andaz Mayakoba recibió recientemente la posición número 1 en The Best Resorts in México: 2020 Readers’ Choice Awards, publicada por Condé Nast Traveler.

Algo así como ganar el Oscar de los Resorts en México, por su puesto, logrado con trabajo y dedicación que son fruto de los pilares del grupo Hyatt, quienes bajo la iniciativa Hyatt loves local, tienen preparado para este 2021, un proyecto que lpondrá en alto la riqueza que México ofrece.

Esto gracias a su Resort con una serie de eventos a través de la gastronómica y la cultural de diferentes estados llamado De México a ANDAZ.

Se trata de experiencias que estarán visibles durante tres meses en el resort, el estado que inaugura dichas experiencias en Oaxaca.

Uno de los estados más ricos en gastronomía y cultura, la experiencia De México a Andaz, Oaxaca Volumen 1 estará disponible a partir del 27 de marzo y hasta principio de junio, será inaugurada con una cena maridaje con Mezcal Amarás en el restaurante Casa Amate, preparada en mancuerna con la cocinera tradicional mixteca, Olga Cabrera del restaurante Tierra del Sol y el Chef Ejecutivo de Andaz Mayakoba Miguel Gómez.

Las bebidas principales durante estos tres mese serán el tradicional y delicioso chocolate por Pasión de Cacao y café elaborado con granos de la región, cosechados por Finca Arabia, además para los pequeños se realizará un taller de alebrijes con el maestro Angélico Jiménez, por su parte el la boutique podrás encontrar artesanías elaboradas por maestros artesanos.

Nos alegra esta fusión en la que además de visitar un lugar tan paradisíaco como lo es la Riviera, puedas acercarte a la gastronomía y cultura de otro estado al mismo tiempo, aplaudimos el esfuerzo de Andaz de la mano de la Secretaría de Turismo y al Instituto de Artesanías de Oaxaca (IAO) del Estado de Oaxaca.