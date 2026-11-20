De la rana René a Ciudad Gótica, los coleccionistas de Rolex han armado su propio reparto. Para reconocer a los protagonistas basta con saber dónde mirar. A veces la pista está en una sola letra.

En Goldfinger (1964), el duelo relojero más divertido ocurre entre dos personajes que difícilmente se prestarían el coche. Sean Connery lleva el Submariner que los coleccionistas llaman James Bond. Honor Blackman, en el papel de la piloto Pussy Galore, lleva un GMT-Master 6542. Los aficionados bautizaron ese reloj Pussy Galore. Dos Rolex, una película y la rara satisfacción de que ella también tenga uno con nombre propio.

La relojería suiza se toma la precisión tan en serio que resulta un alivio escuchar cómo habla la gente que la colecciona. Para Rolex, 126710BLNR es una referencia perfectamente razonable. Para quien tiene el reloj enfrente, la pregunta suele ser más sencilla: «¿Batman o Batgirl?». La respuesta está en el brazalete.

¿Qué se lleva en Ciudad Gótica?

El Batman apareció en 2013 con bisel azul y negro, caja de acero y brazalete Oyster, reconocible por sus tres filas de eslabones (116710BLNR). En 2019 llegó el 126710BLNR con brazalete Jubilee: cinco filas, con tres eslabones centrales más estrechos que atrapan la luz al mover la muñeca. De ahí salió Batgirl. En 2021, Rolex ofreció también el Oyster para esa misma referencia. Desde entonces, recitar los números de memoria ni siquiera resuelve la discusión.

Bruce Wayne, en cambio, parece haberse vestido para una junta. Su GMT-Master II de acero (126710GRNR, 2024) combina gris y negro en el bisel y se permite una pequeña indiscreción: la aguja de 24 horas es verde. Un año antes, ese mismo bisel con oro amarillo había sugerido una Guinness. La versión en acero y oro (126713GRNR) también circula como Zombie. La de oro amarillo de 18 quilates (126718GRNR), como Bumblebee. En este club, dos personas pueden darle nombres distintos al mismo reloj y ambas tener razón.

La carta de bebidas del GMT-Master

El primer pedido se sirve desde 1955. Pepsi es el GMT-Master de bisel rojo y azul, colores que permiten distinguir de un vistazo las horas diurnas de las nocturnas en su escala de 24 horas. El apodo abarca desde el 6542 de Pussy Galore hasta el GMT-Master II de acero 126710BLRO. En el Superman, también llamado Meteorite Pepsi(126719BLRO), Rolex conservó los colores, usó oro blanco para la caja y cortó la esfera de un meteorito. Por una vez, el superhéroe sí trae algo del espacio.

Si el azul del Pepsi se cambia por negro, toca Coke. El 16760, primer GMT-Master II, tenía además una caja más gruesa para alojar el calibre 3085, que permitía ajustar la hora local sin perder la hora de casa. De aquellas curvas vienen dos apodos muy de su época, Fat Lady y Sophia Loren. El posterior 16710 también se ganó el de Coke cuando llevaba bisel rojo y negro. ¿Con hielo? El Coke With Ice, o Icy Coke(126758RUSA), recrea los colores con rubíes y zafiros negros.

El Root Beer se reconoce por el café. En ejemplares antiguos, ese tono convive con el dorado. Clint Eastwood llevó dentro y fuera del cine un 16753 de acero y oro amarillo, de ahí que esa variante responda también a Clint Eastwood. En generaciones posteriores, el café comparte el bisel con el negro y el oro adquiere un tono rosado: es el Everose de Rolex, combinado con acero en el 126711CHNR o presente en toda la caja y el brazalete del 126715CHNR.

Para identificar el Sprite (126720VTNR, 2022), hasta una foto en blanco y negro sirve. La corona y la fecha quedan a la izquierda. Pensado para llevarse en la muñeca derecha, también responde a Destro; el bisel verde y negro le valió otro alias, Green Lantern. En 2025 apareció un pariente en oro blanco (126729VTNR), con la primera esfera de cerámica de Rolex. El verde de la esfera iguala el de medio bisel. Hay quien lo llama Green Hornet y quien, incapaz de elegir entre refresco y superhéroe, pide un Sprite-Hulk.

Un GMT para mirar con lupa

Sobre la mesa, cinco GMT-Master con la referencia 1675 podrían dar pie a cinco conversaciones distintas. En un Cornino, los protectores puntiagudos de la corona parecen cuernitos. El Concorde es de oro amarillo y se distingue por sus agujas rectas, tipo bastón. Un Pink Panther, también conocido como Fuchsia, debe su tono rosa al envejecimiento del sector rojo del bisel. Un Long E exige mejor vista: en su esfera mate de primera serie, el trazo central de la E de ROLEX se alarga casi hasta el extremo de los otros dos. Y si alguien saca un Blueberry, de bisel enteramente azul, habrá tema para toda la sobremesa. El origen de fábrica de esos insertos sigue siendo objeto de debate.

En el otro extremo están los que se reconocen desde la mesa de al lado. SARU reúne zafiros azules y rubíes en el bisel de un GMT-Master II, como el 126755SARU de oro Everose. El Ice (116769TBR) lleva oro blanco y diamantes en la esfera, el bisel, la caja y el brazalete. Se entiende que nadie haya sentido la necesidad de llamarlo «Long E».

La rana, el gigante y el café

En 2003, para los 50 años del Submariner, Rolex puso un aro verde de aluminio alrededor de una esfera negra con índices grandes. Los coleccionistas miraron el 16610LV y vieron a Kermit, nuestra rana René. En 2010, el sucesor ganó hombros más anchos y una esfera verde a juego con el nuevo bisel de cerámica. Así nació Hulk(116610LV). En 2020 volvió la esfera negra, creció la caja a 41 milímetros y el verde se quedó en el bisel cerámico. A ese 126610LV le tocó Starbucks, aunque los fieles a la rana prefieren Cermit, una contracción de ceramic y Kermit. Los más observadores distinguen incluso un verde oscuro inicial, el Mk1, y otro más claro que apareció hacia 2023, el Mk2.

Con los azules, conviene mirar primero el metal. El Bluesy lleva acero y oro amarillo con bisel y esfera azules, una combinación que va del 16803 de los ochenta al 126613LB de 41 milímetros. El Smurf, o Pitufo (116619LB, 2008), conserva el azul en ambos sitios, pero todo ese metal de apariencia plateada es oro blanco. Su sucesor de 2020, el Cookie Monster (126619LB), también es de oro blanco y lleva bisel azul. La esfera negra y la caja de 41 milímetros delatan al Monstruo Comegalletas.

El detalle que se le escapó a 007

Para volver al reloj de Connery hay que remontarse a Dr. No (1962). Su Submariner 6538 tenía una corona de cuerda de ocho milímetros, de ahí Big Crown, apodo que comparte con las referencias 6200 y 5510. Otros Submariner cumplieron misiones bastante menos cinematográficas. Los MilSub 5513 y 5517, suministrados al Ministerio de Defensa británico, se reconocen por detalles como las agujas en forma de espada, los pasadores fijos para sujetar la correa y una T rodeada por un círculo que indica el uso de tritio en la esfera.

Quedan dos que recompensan a quien se acerca un poco más. En el Red Submariner 1680, lo rojo es apenas la palabra SUBMARINER impresa sobre la esfera negra. Y en ciertos 5513 de alrededor de 1966, las cinco puntas de la coronita de Rolex son tan cortas y achatadas que recuerdan el pelo de Bart Simpson. El reloj le llevaba más de veinte años al personaje. A quien quiera encontrar a Bart le toca hacer algo poco habitual con un reloj: mirarlo de cerca y olvidarse de ver la hora.