La icónica firma relojera presenta una nueva versión de su colección Primera Dama que, por primera vez, incorpora un movimiento automático. Con detalles en diamantes, esferas en tonos sofisticados y un diseño que combina herencia cubana con precisión suiza, este lanzamiento celebra el lado más femenino de la alta relojería.

Hay accesorios que van mucho más allá de complementar un look, y un buen reloj es definitivamente uno de ellos. Cuervo y Sobrinos lo sabe y, esta vez, lleva su emblemática colección Primera Dama a un nuevo nivel con el lanzamiento de Primera Dama Autorecargante, una propuesta que combina diseño, personalidad y tradición relojera.

La gran novedad está en su interior: por primera vez, esta colección incorpora un movimiento automático Soprod M100, con una reserva de marcha de 42 horas. Una evolución que mantiene la esencia elegante de Primera Dama, pero suma ese encanto de la relojería mecánica que tanto disfrutan los amantes de los buenos relojes.

En el exterior, la caja de acero inoxidable de 36 mm conserva unas proporciones delicadas y sofisticadas, mientras que la esfera se convierte en una de las grandes protagonistas. Su acabado guilloché ondulado crea un juego de luces y sombras que recuerda el movimiento de la arena y aporta textura a cada pieza.

Tres tonos para diferentes estilos

La colección estándar llega en tres tonalidades que tienen mucha personalidad: burdeos, azul claro y rosa empolvado. Cada una ofrece una manera distinta de llevar este diseño, desde una opción más intensa y sofisticada hasta alternativas suaves y luminosas.

Otro detalle que suma puntos es su versatilidad. Cada reloj incluye dos opciones intercambiables: una correa de piel de becerro a juego con el color de la esfera y un brazalete de acero inoxidable. Así, basta cambiar la correa para darle un aire diferente y adaptarlo a distintos momentos y ocasiones.

Para quienes aman un poco más de brillo

Si lo tuyo son los detalles que no pasan desapercibidos, la versión Primera Dama Autorecargante Full Diamonds seguramente llamará tu atención.

Disponible en negro y plata, esta interpretación eleva el diseño con una esfera de acabado lacado y motivo guilloché tipo rayos de sol. El toque especial está en sus 10 diamantes engastados en los índices y otros 58 que rodean la caja, creando un efecto luminoso sin perder la elegancia de sus proporciones.

Al igual que los modelos tradicionales, estas versiones también incluyen una correa de piel de becerro y un brazalete de acero inoxidable para jugar con diferentes estilos.

Belleza por fuera, precisión por dentro

Más allá de su estética, esta nueva Primera Dama tiene mucho que presumir en términos de ingeniería. Su movimiento automático Soprod M100 cuenta con una reserva de marcha de 42 horas y puede apreciarse a través del fondo de cristal de zafiro, que deja ver su masa oscilante en forma de abanico, especialmente decorada.

La pieza también incorpora cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos y ofrece una hermeticidad de hasta 5 ATM. Todo esto en una caja de apenas 9.8 mm de altura, que conserva una silueta cómoda y refinada.

Un legado con personalidad propia

Fundada en La Habana en 1882 y actualmente establecida en Suiza, Cuervo y Sobrinos tiene una historia muy particular dentro del universo relojero: combina la precisión de la tradición suiza con ese espíritu caribeño que siempre ha distinguido a la Maison.

Con Primera Dama Autorecargante, la firma demuestra que evolucionar no significa dejar atrás lo que la hace especial. Su nueva colección conserva los códigos que la han convertido en una de sus líneas más reconocibles, pero añade una dimensión mecánica que abre un nuevo capítulo en su historia.

Al final, se trata de un reloj que equilibra dos mundos: la delicadeza de los detalles femeninos y el carácter de la alta relojería automática. Una combinación que confirma que la elegancia también está en saber apreciar lo que sucede detrás de cada segundo.