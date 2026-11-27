Desde una cena de cinco tiempos en Codex hasta una celebración frente al mar con coctelería y música en vivo, el resort de Riviera Nayarit prepara una temporada festiva con experiencias gastronómicas, bienestar y actividades para toda la familia.

Pasar las fiestas de fin de año frente al mar tiene un encanto especial. Y si el plan incluye buena gastronomía, cocteles, experiencias de bienestar y paisajes del Pacífico, la propuesta resulta todavía más atractiva. Para esta temporada, Conrad Punta de Mita prepara una agenda de celebraciones que invita a despedir el 2026 y recibir el 2027 desde uno de los escenarios más atractivos de Riviera Nayarit.

Bajo el concepto Ocean of Lights, el resort reunirá distintas experiencias entre el 19 de diciembre de 2026 y el 3 de enero de 2027, con propuestas que van desde cenas especiales y actividades familiares hasta encuentros con las tradiciones mexicanas. La temporada comenzará oficialmente el 30 de noviembre, con el encendido de su árbol de Navidad.

Dos formas de recibir el 2027 frente al mar

La noche del 31 de diciembre tendrá dos celebraciones principales para quienes quieran comenzar el nuevo año en Conrad Punta de Mita.

Una de ellas tendrá lugar en Codex, el restaurante del resort reconocido entre los 250 Mejores Restaurantes de México. Ahí se ofrecerá una cena exclusiva de cinco tiempos, pensada para disfrutar de una velada más íntima y enfocada en la gastronomía. La experiencia estará disponible de 17:30 a 23:00 horas, tendrá un costo de 210 dólares por adulto y será exclusiva para mayores de edad. Las bebidas no están incluidas.

La segunda opción será Ocean of Lights, una celebración en Mezquite Beach Lawn que llevará la fiesta hasta la playa. De 19:00 a 01:00 horas, los invitados podrán disfrutar de una cena de gala, coctelería de autor, entretenimiento en vivo y una cuenta regresiva bajo las estrellas, con el océano Pacífico como escenario.

El acceso tendrá un precio de 220 dólares por adulto y 110 dólares por niño. En este caso, las bebidas tampoco están incluidas.

Ambas experiencias requieren reservación previa, por lo que conviene asegurar un lugar con anticipación.

Una ruta gastronómica para descubrir los sabores de México

La gastronomía también tendrá un papel importante durante las fiestas. Conrad Punta de Mita cuenta con siete espacios culinarios que ofrecen distintas formas de acercarse a los sabores mexicanos y a propuestas internacionales.

Entre ellos destaca Codex, con una interpretación contemporánea de la cocina mexicana; Mezquite, donde la preparación al fuego de leña y los ingredientes locales son protagonistas, y Árbol, que durante el día ofrece cocina tradicional mexicana y por la noche cambia hacia especialidades italianas.

A lo largo de la temporada también habrá menús especiales y clases de mixología para aprender a preparar algunos cocteles clásicos, como Margarita, Michelada, Cantarito y Mezcalita. Paleta, Agave Studio, Colibrí y Tuki completan la oferta gastronómica del resort.

Actividades para disfrutar las fiestas en familia

Quienes viajen con niños también encontrarán distintas opciones para aprovechar las vacaciones. El programa incluye recorridos en bicicleta, juegos al aire libre, ajedrez gigante, baile latino y actividades en los jardines.

Para los más pequeños, Turi Club organizará fiestas de pijamas y noches de cine al aire libre, mientras que la sala de juegos ofrecerá otro espacio para compartir durante la estancia.

La idea es que cada integrante de la familia encuentre una actividad para disfrutar de las vacaciones, más allá de las celebraciones tradicionales.

Bienestar y tradiciones para cerrar el año

La temporada también será una oportunidad para conectar con el entorno natural y las tradiciones de la región. Entre las experiencias programadas se encuentran ceremonias frente al mar, liberaciones selectas de tortugas y actividades para reflexionar y establecer intenciones de cara al nuevo año.

A esto se suma una agenda de bienestar con sesiones de yoga frente al océano, estiramientos guiados, ejercicios de respiración y experiencias sonoras. Una alternativa para quienes prefieren dedicar parte de sus vacaciones a descansar y hacer una pausa antes de comenzar otro ciclo.

Experiencias privadas para una celebración más exclusiva

Para quienes buscan algo más personalizado, Conrad Punta de Mita también cuenta con experiencias privadas que combinan gastronomía, cultura y hospitalidad.

Una de ellas es la posibilidad de disfrutar una cena en un espacio apartado entre los manglares de Codex, con un menú diseñado por el chef e inspirado en recetas ancestrales.

En Agave Studio, los huéspedes pueden acercarse al universo de los destilados mexicanos a través de catas privadas, mientras que las ceremonias de temazcal inspiradas en la cultura wixárika ofrecen otra manera de conectar con las tradiciones y el patrimonio cultural de la región.

¿Cuánto cuesta celebrar Año Nuevo en Conrad Punta de Mita?

Las celebraciones principales del 31 de diciembre tienen dos alternativas, dependiendo del tipo de experiencia que se busque:

Cena de Año Nuevo en Codex: 210 dólares por adulto. Exclusiva para adultos, de 17:30 a 23:00 horas.

210 dólares por adulto. Exclusiva para adultos, de 17:30 a 23:00 horas. Ocean of Lights en Mezquite Beach Lawn: 220 dólares por adulto y 110 dólares por niño, de 19:00 a 01:00 horas.

Los precios no incluyen bebidas y ambas experiencias requieren reservación previa.

Para conocer el programa completo de Navidad y Año Nuevo, así como los detalles de las actividades y reservaciones, puedes consultar la guía de temporada festiva de Conrad Punta de Mita o visitar conradpuntademita.com .

Entre cenas especiales, días de descanso y celebraciones junto al océano, Conrad Punta de Mita propone una manera distinta de disfrutar las fiestas: cambiar el frío de la ciudad por el clima de Riviera Nayarit y recibir el 2027 con el Pacífico como telón de fondo.