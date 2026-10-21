Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el resort propone una experiencia que honra las tradiciones mexicanas a través de altares, expresiones artesanales, alta cocina y ceremonias al atardecer, en un entorno donde la cultura y la naturaleza convergen.

En México, el Día de Muertos es una celebración en la que los recuerdos cobran vida a través de los colores, los aromas y los sabores que forman parte de la memoria colectiva. En Punta de Mita, esta tradición adquiere una dimensión especial con la propuesta de Conrad Punta de Mita, que del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026 invita a huéspedes y visitantes a descubrir el patrimonio cultural del país desde una perspectiva contemporánea, con el océano Pacífico como telón de fondo.

Durante tres días, el resort integrará altares, música, intervenciones artesanales y experiencias gastronómicas en un programa que celebra la identidad mexicana y el valor de las costumbres que se transmiten de generación en generación. Entre la vegetación tropical y la brisa marina, cada actividad propone una manera distinta de acercarse a una de las festividades más emblemáticas del país.

Arte y tradición: un encuentro con la identidad mexicana

El altar de muertos será uno de los protagonistas de la celebración. En colaboración con José Cuervo, Conrad Punta de Mita presentará una ceremonia de revelación acompañada de coctelería de autor, en un encuentro que reúne simbolismo, hospitalidad y tradición.

La agenda también contempla un espacio dedicado a la riqueza artesanal de México. En Colibrí, artesanos locales compartirán expresiones de la cultura Wixárika, piezas elaboradas con chaquira y alebrijes, acercando a los visitantes a técnicas y manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural del país.

Las Catrinas y los Catrines añadirán un acento festivo a la experiencia, con sesiones de maquillaje artístico para niños y adultos. A través de sus colores, formas y personajes, estas actividades celebran el valor del arte popular como vehículo de memoria y expresión cultural.

Sabores que evocan recuerdos

En la experiencia del Día de Muertos, la gastronomía ocupa un lugar esencial: cada receta guarda historias familiares y cada aroma remite a los sabores que acompañan esta temporada.

Durante la primera semana de noviembre, el restaurante Árbol presentará una selección de preparaciones tradicionales mexicanas, entre ellas moles, tamales, barbacoa, pipián, pozole y arroz con leche, elaboradas por la chef Elba y el equipo culinario del restaurante.

En Colibrí, el pan de muerto se preparará diariamente con notas de naranja, canela y vainilla, recuperando la esencia de uno de los grandes símbolos gastronómicos de estas fechas.

La celebración culminará con una velada especial en Árbol y Tuki, donde gastronomía, música y coctelería se reunirán para despedir la festividad en un ambiente pensado para compartir. Una invitación a descubrir cómo la cocina mexicana conserva historias y tradiciones a través de sabores que permanecen en la memoria.

Experiencias para compartir entre generaciones

La programación también contempla actividades para los huéspedes más jóvenes, con talleres de disfraces, dinámicas para descubrir dulces por el resort y funciones de cine al aire libre bajo las estrellas.

Estas propuestas amplían la celebración más allá de sus expresiones ceremoniales y artísticas, creando espacios de convivencia para familias y visitantes de distintas edades. Los alebrijes, las Catrinas y los altares se convierten así en puntos de encuentro entre generaciones, donde la creatividad abre nuevas formas de descubrir el significado de esta tradición.

El atardecer del Pacífico como escenario de memoria

Al caer la tarde, el paisaje de Punta de Mita se convierte en parte fundamental de la experiencia. Cada noche, una ceremonia en la playa invitará a los asistentes a reunirse en un momento de gratitud y recuerdo, mientras el horizonte se tiñe con las últimas luces del día.

El sonido del océano y la amplitud del paisaje acompañarán estos encuentros, en los que el sentido conmemorativo del Día de Muertos se vincula con la naturaleza y la memoria personal. Más que un despliegue visual, la propuesta busca preservar el espíritu de una celebración que honra la vida a través del recuerdo.

Con esta programación, Conrad Punta de Mita incorpora el Día de Muertos a su propuesta de experiencias culturales, culinarias y familiares, reafirmando su vínculo con la identidad mexicana. Una celebración en la que el arte, la gastronomía y los rituales encuentran un escenario privilegiado frente al Pacífico, para recordar que algunas de las tradiciones más valiosas son también aquellas que se comparten.

Conrad Punta de Mita se encuentra en la Riviera Nayarit y combina diseño contemporáneo, arte de inspiración local y hospitalidad de lujo en un entorno natural frente al océano. Para conocer más sobre sus experiencias o realizar una reservación, visita conradpuntademita.com o sigue al resort en Instagram: @conradpuntademita.