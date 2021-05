Nos encanta descubrir tale to mexicano y esta vez coincidimos con el arte de Mariana Marcos, originaria de Monterrey, NL. Una apasionada de diferentes disciplinas, como la cerámica, fotografía, lectura, pintura y carpintería dentro y fuera del país.

Siempre buscando un medio de expresión para decir a través del arte lo que no se dice comúnmente con palabras.

Inició creando obras hace 20 años y hasta el momento, ha ido evolucionando en técnica y lenguaje. La maternidad, la madurez y el aprendizaje de nuevas técnicas han sido clara influencia en su obra.

Su arte ha ido de lo abstracto a lo figurativo pasando por una combinación de ambas, pero siempre con un sello que la caracteriza en sus obras.

Quién la conoce y sigue su carrera suele identificar fácilmente su obra en forma inmediata por el discurso.

Sin duda, la honestidad en su trabajo y en su esencia hacen que el mayor tema y crítica de su obra sea precisamente la falta de sinceridad en una sociedad donde quedar bien es más importante que decir la verdad. ‘En las relaciones humanas usar máscaras es necesario a veces para poder sobrevivir en un

mundo donde mostrar el verdadero yo no siempre es bien aceptado’, afirma.

Entrevistamos a Mariana y esto fue lo que nos contó:

¿Cuáles han sido los artistas que más te han inspirado o influenciado en tu

carrera?

En mi adolescencia estuve obsesionada por Dalí, amaba su imaginación, técnica y locura. Posteriormente, Frida Khalo, Magritte, el manejo de color de Basquiat, la propuesta en su momento de Warhol y más recientes Friedrich Kunath y Golsa Golchini. Me encanta la diversidad con la que juega con materiales y pintura en miniatura. Entre muchísimos otros que tienen un gran talento.

¿Qué opinas sobre el machismo en el arte contemporáneo en México?

Por el lado del valor de obra de un hombre que en promedio es mucho más elevado que el de una mujer, así como la exposición que le dan mayor a los hombres que a las mujeres en museos, veo disparidad y es algo que no debería de suceder. Esto pasa en diferentes ámbitos pues el trabajo debería de ser valorado por igual, independientemente del género del artista, basado más bien en su obra, propuesta y

trayectoria.

Esto sigue sucediendo y lleva muchos años pasando y aunque ha habido un avance en la última década, creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Hay muchas mujeres que han sabido distinguirse en el mundo del arte y han aportado cosas muy valiosas con su gran talento aun con la corriente en contra, a estas mujeres yo las reconozco y aplaudo.

¿Cual el significado de las máscaras o caras escondidas para ti?

Es una manera de representar la falta de sinceridad como tal en la sociedad, como medio de supervivencia en las relaciones humanas que muchas veces no pueden manejar la verdad como tal ni mostrar su verdadero yo. La comunicación entre la gente muchas veces es a medias y también ocultamos nuestros verdadero yo detrás de máscaras de comportamiento diferentes a nuestra esencia .

Si pudieras escoger un museo o local para exhibir sus obras, ¿cuál sería?

Centro Cultural Plaza Fátima, en el cual acabamos de recibir una nueva semana de arte en México después de la pandemia,

¿Cuál fue tu participación y que te pareció?

En estos momentos estoy reorganizando mi obra, revalorando la dirección que está tomando mi carrera como artista y por lo tanto enfoque mi energía en este proceso y no estuve presente como hubiera querido. Pero cada día estoy más avanzada y en este momento me encuentro analizando participación en futuras ferias y/o colaboraciones de arte.

¿Si pudieras hacer una colaboración de arte con un artista, vivo o no, cuál sería?

Basquiat o Kunath

¿Cuáles son tus planes como artista post pandemia?

Como mencioné anteriormente, me encuentro trabajando en obra para participar en Ferias y exposiciones colectivas y seguir creando nuevas piezas de arte comisionadas para coleccionistas.

¿Frida Kahlo o Diego Rivera? Y ¿Por qué?

Frida, una artista en una época en que no era muy común sobresalir siendo mujer, su obra está llena de expresión y dolor que reflejaba su sentir. Siento que ella supo manejar su obra de una manera muy particular y emotiva, reflejando tanto el dolor físico como emocional, todo lo que pintaba tenía un significado profundo para ella y aunque su obra a veces es cruda, no ofende y transmite cosas

muy profundas.

¿Dónde podemos encontrar tu obra? Y ¿existe alguna obra que no esté a la venta por alguna razón personal o simplemente por estar muy conectada con la obra?

En este momento tengo poca obra disponible ya que he tenido buena respuesta de parte de la gente. Actualmente, tengo una pieza titulada ‘Morena Mía’ en mi casa, donde plasmo a la Virgen de Guadalupe de una manera única y mi esposo no quiere que la venda.

Personalmente, soy muy desprendida de todo lo que realizo y me gusta que siempre llegue a quien estaba destinado.

Mi trabajo lo pueden ver en mi instagram @mkarte donde siempre subo las que termino y es una forma fácil de contactarme o a través de Art Dealers con quien trabajo.