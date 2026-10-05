Seis décadas después de su nacimiento, el Commander evoluciona con una propuesta que combina elegancia contemporánea, precisión mecánica y una identidad inconfundible.

Hay objetos que trascienden las tendencias porque consiguen convertir su historia en una forma de identidad. El nuevo Commander Datoday de MIDO pertenece a esa categoría: una reinterpretación contemporánea de uno de los diseños más reconocibles de la firma suiza, concebido para acompañar el presente sin perder de vista el legado que lo precede.

La permanencia de una silueta

Desde 1959, la colección Commander ha construido una estética propia alrededor de proporciones que se reconocen de inmediato: una caja de líneas redondeadas, un bisel delgado, una corona integrada y una carátula de gran amplitud.

En el nuevo Datoday, estos códigos permanecen, aunque adquieren una expresión más urbana y sofisticada. La propuesta conserva la esencia que convirtió al Commander en un referente dentro de la historia de MIDO, pero incorpora nuevos detalles que actualizan su presencia para el contexto contemporáneo.

La caja de 40 milímetros está disponible en acero inoxidable o con tratamiento PVD en oro rosado. Su silueta integra un cristal de zafiro tipo “glassbox” y un reborde escalonado que aporta profundidad a la carátula y acompaña una minutería especialmente precisa.

Un ejercicio de equilibrio

El atractivo del Commander Datoday está también en la manera en que sus elementos dialogan entre sí. La arquitectura de la caja, el cristal abombado, los índices rediseñados y el brazalete integrado construyen una estética que apuesta por la sofisticación sin caer en excesos.

El resultado es un reloj de presencia definida, pero suficientemente versátil para transitar entre distintos escenarios. Una cualidad que ha acompañado a la colección Commander desde sus orígenes y que ahora encuentra una nueva interpretación.

El brillo sutil de los nuevos acabados

Cuatro versiones amplían la personalidad de la nueva propuesta. El verde con acabado de efecto rayos de sol se combina con el cálido tono del PVD oro rosado, mientras que las alternativas en acero inoxidable exploran carátulas en azul, antracita y plata.

Los contrastes en blanco aportan luminosidad a la composición y favorecen una lectura clara de las indicaciones. Los índices y las agujas incorporan Super-LumiNova® blanca, permitiendo que la información permanezca visible también durante la noche.

El brazalete retoma la construcción de tres eslabones característica de la línea, aunque con una ejecución más contemporánea. La combinación de superficies satinadas y elementos centrales pulidos añade profundidad, mientras que el sistema Easy Clip permite cambiarlo con facilidad.

Precisión con 80 horas de autonomía

Bajo esta estética se encuentra uno de los elementos esenciales de cualquier reloj MIDO: su movimiento.

El Commander Datoday incorpora el Calibre 80 automático, equipado con un espiral de Nivachron™ y una reserva de marcha de hasta 80 horas. El movimiento ofrece las funciones de horas, minutos, segundos, día y fecha, con la indicación de día y fecha situada a las tres en punto.

La elección de este mecanismo refuerza uno de los principales atributos de la colección: combinar una estética reconocible con una mecánica pensada para el uso cotidiano.

Un reloj para el presente y el futuro

El concepto detrás del Commander Datoday también encuentra una dimensión generacional. Para acompañar el lanzamiento, MIDO presenta una campaña protagonizada por Sergio y Graco Sendel, cuya participación pone en escena la relación entre aquello que se hereda y aquello que se transforma con el paso del tiempo.

La elección de ambos conecta naturalmente con la historia del Commander. Después de más de seis décadas, el diseño continúa evolucionando sin desprenderse de los códigos que le dieron identidad.

En ese sentido, el nuevo Datoday representa más que una actualización estética. Es una nueva página dentro de una historia que comenzó en 1959 y que continúa escribiéndose en el presente.

Porque algunos objetos no están hechos únicamente para marcar las horas. También están destinados a acompañar los momentos que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en recuerdos.