Texto de Emilio Farfan

¿Aún no has hecho planes para celebrar las Fiestas Patrias? Aquí te compartimos algunas sugerencias de Glits para que disfrutes la Noche Mexicana y des el mejor grito del año este 15 de septiembre, festejando este mes patrio como todo un sibarita y por qué no, todo el mes.

Hay mucho y de todo, en experiencias gratas que desde ahorita puedes vivir con ánimo y deliciosos sabores para halagar a tu paladar.

Más nogada que nunca

Para empezar, que te parece saborear un exquisito helado de nogada para irte sumergiendo en la atmósfera de mexicanidad de estos días con una adaptación

reinterpretada de un platillo tan nacional y tradicional como es el chile en nogada.

Glace Helado Artesanal te invita durante todo septiembre a probar su sabor

estrella de la temporada, disponible en su sucursal y taller de la Colonia del Valle en Avenida Coyoacán 360, Ciudad de México.

Fiesta fresca

Y para seguir refrescando paladares y muy ad-hoc para estos días de celebración a la mexicana la famosa agua de origen francés Perrier se une a este espíritu festivo y comparte un coctel sin alcohol de esos que ahora le llaman mocktails, a base de una de sus novedosas Perrier & Juice, que llevan un 78 % de agua mineral de manantial proveniente de Francia, un 17 de jugo de fruta y un dash de sabores naturales.

Este lo han bautizado como ‘Fiesta Mexicana’ y lleva:

Té de durazno

Jarabe de hierbabuena

Un shot de tequila

Jugo de limón

Cardamomo

Top de Perrier; Juice sabor durazno – cereza

Los callejeros

Y entrando en materia culinaria, el Hotel Brick y su restaurante Cerrajería te invitan a su celebración mexicana desde las 6 de la tarde al estilo callejero con un menú fijo de platos de autor muy originales y que están de chuparse los dedos.

Armando Acosta el chef ejecutivo y anfitrión invitó a dos colegas y amigos a intervenir su cocina con sus versiones personales de los antojos de calle que más le gustan a cada uno.

Para celebrar un 15 de septiembre como Dios manda, Entre Armando y Fernando Martínez Zavala presentan orgullosos de su talento culinario muy mexicano un tamalito de hongos ahogado en salsa verde, los tacos de pulpo en chileajo, tortas de lengua en adobo y el sopecito de wagyu.

Y para dar el quite en la triada, la chef Somsri del Galanga Thai House pone la nota original con antojos de la street food más popular como en Bangkok, con un platillo llamado Poh Pia Sod, unos rollitos primavera frescos de pato confitado con especias chinas y vegetales y el Khao Soi Neua Beef con curry de leche de coco, res y noodles de huevo.

¡Hasta se me hizo agua la boca!

Costo $800.00 sin servicio

Orizaba 95, Col. Roma norte, CDMX

Un clásico remasterizado

¡Vuelve Paxia a la carga y con todo! El chef Daniel Ovadía tras mucho pensarlo y concebir una nueva versión del que llegó a ser un clásico mexicano por excelencia con su otrora famosísimo restaurante Paxia que se ubicaba en San Angel, retoma este concepto remasterizando toda su propuesta de cocina contemporánea, mexicana como siempre, en su nueva locación en el rooftop del hotel Umbral del Centro Histórico capitalino.

Para este día del Grito o Noche Mexicana, se prepara para ofrecer un menú especial simplemente estupendo con platos que te sorprenderán, como: la gordita de chicharrón prensado de pollo acompañada de la famosa Mezcalita de chamoy de Paxia; el aguachile negro de camarón con cascarilla de cacao y huitlacoche maridado con cerveza Jabalí Salvajita; la quesadilla Oaxaca rellena de pollo y mole negro cubierta con azúcar de la mano de un Albariño Attis de Rías Baixas 2020.

Luego las costillitas y cueritos de lechón con un Valenciso de la Rioja; la lasaña de chicharrón en salsa verde con chipotle; o el chile serrano arropado; o el budín azteca con pato, foie gras y trufa blanca.

Para cerrar con unos buñuelos de guayaba, piloncillo y vainilla en compañía de un Tara Mezcal de Tiempo.

Vale la pena estirar el bolsillo y vivir esta gran experiencia culinaria

Costo $3,800.00 sin servicio

Venustiano Carranza 69, C. Histórico, CDMX

¡Vive la Mexique!

El afrancesado Sofitel de Reforma se empapa de mexicanismo este 15 de septiembre para unirse también a la máxima celebración nacional, con sus Noches Mexicanas en dos de sus icónicos restaurantes Balta y Cityzen. En el primero, ubicado en el piso 12 del hotel, la experiencia culinaria está dedicada a las cocinas de Yucatán y Oaxaca y su menú promete ser un festín en toda la expresión de la palabra.

Para acompañar, el trago insignia de la noche lo han bautizado como ‘Zotz Cocoa’ que lleva mezcal, licor Ancho Reyes, chocolate, piloncillo y canela, un coctel bastante original para brindar y sacar esa mexicanidad innata que traes adentro, cantando al compás de un mariachi invitado.

Por su parte en Cityzen la fiesta sigue con algunas especialidades de alta cocina mexicana y cócteles como el Mexican Eagle y desde luego, la vista más espectacular de la ciudad.

Av. Paseo de la Reforma 297, Col. Cuauhtémoc, CDMX