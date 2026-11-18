El universo del champagne y la alta hospitalidad se dieron cita en Marbella para celebrar una nueva edición de Éclat de Champagne, una experiencia que reúne a expertos, sommeliers, críticos y amantes del buen vino en torno a algunas de las etiquetas más exclusivas del mundo. En su tercera edición, celebrada en Puente Romano Marbella, el gran protagonista fue Charles Heidsieck Blanc des Millénaires 2017, elegido como el mejor champagne de la competencia.

Con una calificación de 8.9 sobre 10, esta cuvée se impuso en una cata a ciegas en la que participaron doce etiquetas de prestigiosas casas de Champagne. El segundo lugar fue para Pommery Cuvée Louise 2008, con 8.5 puntos, mientras que Krug Grande Cuvée completó el podio con 8.4.

La experiencia tuvo lugar el pasado 10 de noviembre en la terraza de Cipriani Marbella, uno de los restaurantes emblemáticos de Puente Romano, y contó con un jurado integrado por sommeliers, críticos especializados, periodistas e invitados internacionales.

Una competencia entre grandes nombres del champagne

La dinámica de Éclat de Champagne busca que cada etiqueta sea valorada por sus cualidades, sin que el prestigio de la casa productora influya en la decisión. Para ello, Alejandro Marcos, director del programa de vinos de Puente Romano Marbella, y Ángel González, sommelier jefe de Marbella Club, seleccionaron de manera independiente las doce cuvées participantes y las presentaron sin revelar sus etiquetas.

Cada integrante del jurado calificó las copas en una escala del uno al diez, en una jornada que terminó con un almuerzo en Cipriani, acompañado por una selección de vinos elegida especialmente por Alejandro Marcos.

Para Francesco Roccato, director general de Puente Romano Marbella, este encuentro representa una oportunidad para seguir enriqueciendo la propuesta gastronómica y enológica de ambos hoteles.

“Es un gusto ver cómo Éclat de Champagne reúne en Puente Romano Marbella a sommeliers, críticos y periodistas de distintos países”, expresó.

Por su parte, Alejandro Marcos destacó que esta edición fue especialmente reñida, pues las etiquetas participantes fueron elegidas para aportar nuevas experiencias a la competencia. “Probablemente ha sido la selección más difícil hasta ahora, porque cada año buscamos cuvées que nunca se hayan presentado en Éclat de Champagne”, comentó.

El privilegio de disfrutar al ganador durante diez años

Uno de los aspectos más especiales del certamen es que el champagne ganador no se queda únicamente con el reconocimiento. Charles Heidsieck Blanc des Millénaires 2017 tendrá un lugar reservado durante los próximos diez años en las cartas de vinos de Puente Romano Marbella y Marbella Club.

Ambos establecimientos conservarán botellas de esta añada y pondrán a disposición de sus huéspedes una cantidad limitada cada año. La intención es que los amantes del champagne puedan descubrir cómo evoluciona esta cuvée con el paso del tiempo y disfrutar de distintas etapas de su maduración.

El reconocimiento también permite acercarse a las particularidades de cada una de las etiquetas que ocuparon el podio. Blanc des Millénaires se elabora exclusivamente con uvas Chardonnay procedentes de la Côte des Blancs, una de las zonas más reconocidas de Champagne por la calidad de esta variedad.

Pommery Cuvée Louise 2008, por su parte, combina Chardonnay y Pinot Noir, mientras que Krug Grande Cuvée reúne tres variedades tradicionales: Chardonnay, Pinot Noir y Meunier.

Sobre el resultado, Ángel González compartió una reflexión que resume el espíritu de la cata: “El ganador es el champán que elegiría un experto, y Cuvée Louise es el que conquista a toda la mesa”.

Marbella, un destino para los amantes del buen vivir

La celebración de Éclat de Champagne también refleja la tradición de Marbella como uno de los destinos predilectos para quienes disfrutan de la gastronomía, los grandes vinos y las experiencias de hospitalidad de alto nivel.

Ubicado frente al Mediterráneo, Puente Romano Marbella es uno de los resorts más reconocidos de la Costa del Sol. Su propuesta combina arquitectura de inspiración andaluza, jardines tropicales, villas y suites, además de una oferta gastronómica con más de veinte restaurantes, entre ellos Nobu, Cipriani y COYA.

A esta experiencia se suma Marbella Club, su hotel hermano, con el que comparte la iniciativa y el compromiso de ofrecer una selección excepcional de vinos a sus huéspedes.

Éclat de Champagne nació como un encuentro privado entre los equipos de sommeliers de ambos hoteles y, en 2025, evolucionó hasta convertirse en una competencia con un jurado independiente. La primera edición tuvo como ganador a Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François 2008, mientras que Gosset Celebris 2012 se llevó el reconocimiento en la segunda.

Con Charles Heidsieck Blanc des Millénaires 2017 como nuevo protagonista, la tercera edición reafirma el lugar de Marbella en el mapa internacional del lujo, donde el vino, la gastronomía y el arte de recibir se convierten en parte de una misma experiencia.