Chantal Khoueiry da voz a mujeres latinas con Premio Unlock Her Future 2024 Edición LATAM

Chantal es una defensora visionaria de los derechos de las niñas y el empoderamiento de las mujeres, con una amplia experiencia en recursos humanos, coaching ejecutivo y trabajo humanitario.

Desde 2001, ha trabajado en Value Retail, la única empresa especializada exclusivamente en la creación y operación de destinos de compras de lujo, como The Bicester Collection, en Europa y China. Inicialmente, fue Directora de Recursos Humanos del Grupo y desde 2018, ocupa el cargo de Directora de Cultura. Aunado a este logro, trabajó como Directora de Recursos Humanos en Polo Ralph Lauren. También ha participado en diversas iniciativas humanitarias globales para la UNESCO.

Además, es la Fundadora y Directora Ejecutiva de la empresa social Brides do Good. Aprovechando el poder de la industria nupcial para hacer el bien, Brides do Good se basa en la idea de conectar a las mujeres para proteger a las niñas vulnerables.

Al donar, vender o comprar vestidos de novia de Brides do Good, las novias y los seguidores pueden impactar positivamente en la vida de otras niñas necesitadas, al tiempo que combaten el impacto de la moda en nuestro planeta. Un tercio de las ganancias se invierten en proyectos benéficos que educan a las niñas y promueven el fin del matrimonio infantil. En 2019, Chantal lideró DO GOOD by The Bicester Collection, una iniciativa benéfica global que se centra en empoderar a mujeres y niños para generar un impacto social sostenible.

Como parte del programa DO GOOD, The Bicester Collection presenta con entusiasmo el Premio Unlock Her Future 2024 Edición LATAM. Este premio busca respaldar a tres destacadas mujeres emprendedoras sociales de América Latina a través de apoyo financiero, educativo y de capital humano, con el objetivo de desarrollar sus visiones, lanzar nuevas empresas y generar un impacto sostenible en sus comunidades.

Abierto a mujeres de todas las edades en LATAM con ideas inspiradoras para startups en fase inicial, las finalistas serán seleccionadas por un comité internacional en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y el apoyo de Ashoka. Las ganadoras recibirán financiamiento, educación superior, coaching personalizado, acceso a mentores globales y exposición global.

El compromiso de The Bicester Collection con el empoderamiento femenino se refleja en su programa DO GOOD y en la expansión del Premio Unlock Her Future, que ya ha tenido éxito en el Medio Oriente y el Norte de África.

Entrevista con Chantal:

Sabemos que el programa anual promueve a mujeres emprendedoras con impacto social, ¿qué aspectos tomó para focalizar este programa en América Latina?

Lanzamos a 15 millones de invitados al año en Europa, China y EE. UU. con nuestra colección Bissaur. Tenemos el poder de educarlos para apoyar nuestro programa DO GOOD. Nuestro premio futuro, lanzado el año pasado en la región de Mina, es una competencia de startups para identificar y respaldar a mujeres emprendedoras sociales con ideas para impactar a sus comunidades alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nos movemos de una región a otra cada año, comenzando con Millau y ahora llegamos a América Latina. Queremos encontrar a esas mujeres latinas que están cambiando el juego, de cualquier edad, con startups que tengan un impacto comunitario.

Actualmente las mujeres alrededor del mundo están construyendo un rol para impulsar el desarrollo social de la sociedad, ¿en qué elementos consideras enfocarte más como emprendedora?

En cuanto a las solicitudes, creo que vemos muchas ideas y mentalidades emprendedoras en América Latina. Sin embargo, lo que sucede es que las mujeres pueden sentir que no tienen la confianza o habilidades para llevar a cabo sus ideas, y necesitamos darles esa confianza en lugar de mirar la aplicación y decir que no cumplen con ciertos requisitos.

Necesitan confiar en sí mismas y seguir sus instintos para lograrlo. Veo muchas ideas en protección infantil, desarrollo infantil, y también creo que veremos desarrollos en violencia contra las mujeres e inclusión. Veremos una variedad de cosas relacionadas con el impacto ambiental, como el cambio climático también.

Para TBC es muy importante reconocer el papel de la mujer en todo el mundo, ¿por qué?

Lo que me encanta de este premio diferenciado es que cualquier mujer, de cualquier edad y de cualquier país de América Latina, puede presentar una solicitud. La única condición es que la idea de su emprendimiento o proyecto debe tener un impacto comunitario, tanto mental como social, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cuando estábamos en Millau el año pasado, tuvimos 850 solicitantes de 19 países de la región de Millau, que abarcaban todas las industrias. Vimos ideas en atención médica, educación para niñas, reciclaje, entre muchas otras. Creo que veremos lo mismo en América Latina y espero poder tener 5000 mujeres participando. El impacto ambiental puede cambiar y debe tener un impacto social.

¿Qué mensaje te gustaría dar a nuestros televidentes para impulsarlos a unirse a este programa?

Deben creer en sí mismas y en sus ideas, y sentirse seguras para presentar una solicitud. Es posible que no cumplan con todos los requisitos, pero creo que deben saber que hay apoyo disponible, ya sea financiero, educativo o a nivel de coaching. Estoy ansiosa por ver quiénes serán los cambiadores de juego. Créan en ustedes mismas y vayan por ello.

¿Qué consejo le das a las mujeres que quieren formar parte de las 3 ganadoras?

Escuchen a la gente, pero no pierdan de vista su iniciativa y lo que quieren lograr. Confíen en sus instintos también. Sean resilientes y no acepten un no como respuesta.