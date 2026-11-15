Hay momentos memorables en San Miguel de Allende que no se explican, solo se viven. Pero hay uno que, año tras año, se ha convertido en el más esperado por quienes entienden que el lujo no es ostentación, sino emoción. Hablamos de una celebración tan especial como la llamada Cena Negra, que este año cumplió quince ediciones en su sede original, nada menos que el Hotel Matilda.

No es una cena de gala como tal, sino una ceremonia contemporánea en la que casi todo gira en torno al color negro. Se lleva a cabo en el corazón de uno de los hoteles boutique más cuidados del país. Luces tenues, música en su justa medida y un ambiente impregnado del aroma del cempasúchil envolvieron la velada durante esta reciente celebración del Día de Muertos. La lista de invitados reunió a personas que no llegaron para ver y ser vistas, sino para sentir.

Hay dos nombres que forman parte de la historia de la Cena Negra: el de Bruce James, socio director del Hotel Matilda y mente creativa detrás de esta celebración, quien hace quince años imaginó una reunión íntima para celebrar a su manera el Día de Muertos; y el de Bertha González, cofundadora y CEO de Casa Dragones, compañera de camino desde la primera edición de este exitoso happening .

El ritual que comienza desde el acceso

El arte siempre ha formado parte de la esencia de Matilda y de su Cena Negra, por lo que no podía faltar en esta edición y, mucho menos, en su máxima expresión, como ameritaba la ocasión.

Este año, la experiencia sensorial y visual estuvo a cargo del artista Jesús Valenzuela, quien presentó su obra La Llegada . No se trataba de una pieza colgada en una pared, sino de un recorrido que marcaba la ruta desde el acceso al hotel hasta un pasillo enmarcado por petates.

Allí, nueve módulos se levantaban uno tras otro, en alusión al viaje de nueve niveles que, según la cosmovisión mexica, realiza el alma para llegar al Mictlán o mundo de los muertos. Recorrerlo invitaba a bajar la voz, reducir el paso y entrar, literalmente, en otra dimensión.

Al atravesar el pasillo, los visitantes se encontraban con un muro negro y un gis en la mano. La consigna era íntima: escribir el nombre de aquella persona a quien deseaban tener cerca esa noche. El muro se fue llenando de nombres y recuerdos de quienes, aunque ausentes, permanecían presentes en la memoria.

El artista eligió el petate con toda intención. Ese tejido que antiguamente se utilizaba para envolver los cuerpos durante los funerales tradicionales se convirtió, aquella noche, en parte de la atmósfera. No como un elemento nostálgico, sino como un homenaje.

Lo que sucedió después fue quizá lo más inspirador de la noche: la instalación dejó de pertenecer únicamente al artista y se convirtió en una creación colectiva. De eso se trata el espíritu de la Cena Negra: evocar y transformar la ausencia en una presencia compartida.

Otra obra de arte, servida en la mesa

Ya en la mesa, la segunda obra llegó emplatada. Rodrigo Rivera Río, chef de KOLI Cocina de Origen, en Monterrey, fue el invitado estelar y protagonista gastronómico de la Cena Negra 2026. Para esta edición diseñó un menú de cinco tiempos creado exclusivamente para la ocasión. Una propuesta de raíces mexicanas, con la precisión y elegancia que han colocado su cocina entre las propuestas a seguir en el país.

Para abrir, sorprendió con un bocado llamado Meteorito , intenso y ahumado, elaborado con atropellado de carne seca, tempura de ceniza y caviar. Le siguió una ensalada fresca y vegetal con melón, pepino, pipián y quinoa.

Entre los platos principales destacó un mole negro, profundo y reconfortante, acompañado de borrego, tomate y requesón. Después llegó un corte de wagyu de textura impecable, servido con ajo negro, coliflor y sal. Para cerrar, un postre delicado y floral, casi etéreo.

Los maridajes acompañaron cada tiempo y crearon un diálogo entre la copa y el plato. La experiencia comenzó con tequila Casa Dragones, en sus expresiones Blanco y Joven, mientras que BLN Brands complementó el menú con una selección de vinos blancos, rosados y tintos, además de un licor cremoso.

Quince años y una tradición que sigue viva en Matilda

Lo que nació como una pequeña reunión entre amigos es hoy toda una referencia y, lo mejor de todo, es que jamás ha perdido su esencia: se mantiene íntima, emotiva y muy «Matilda», con una cuidada selección de arte, gastronomía de alto nivel y un estilo de hospitalidad que abraza.

En el mundo del lujo de nicho, lo que realmente vale no es lo que se sirve, sino lo que se recuerda. Y la Cena Negra XV deja precisamente eso: recuerdos inolvidables, expresión artística, mesas llenas de vida y una noche en la que San Miguel de Allende vuelve a demostrar por qué es uno de los lugares donde las tradiciones de nuestro México se celebran de una manera tan especial.

Emilio Farfán