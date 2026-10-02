La histórica Maison parisina, fundada en 1766, abre un nuevo capítulo con un espacio concebido como una evocación contemporánea de París, donde gastronomía, arquitectura y hospitalidad acompañan la experiencia de compras de lujo.

Hay lugares que se visitan y otros que consiguen convertir una visita en una experiencia. La llegada de Café Lapérouse a La Vallée Village, cerca de París, pertenece a esta segunda categoría. La histórica Maison gastronómica, cuya historia comenzó a orillas del Sena en 1766, lleva ahora su particular interpretación del art de vivre francés a uno de los destinos de compras de lujo más reconocidos de Europa.

El nuevo espacio nace de una colaboración con Value Retail y representa, además, un paso importante para Lapérouse: es el primer concepto de la Maison desarrollado específicamente para un entorno de retail y el punto de partida de una estrategia de expansión internacional.

Pero más que hablar de una nueva dirección gastronómica, la propuesta invita a entender el lujo desde otro lugar: como una experiencia que continúa después de las compras, alrededor de una mesa, en una terraza parisina o durante una pausa acompañada de café, pastelería y conversación.

Un París imaginado

La experiencia comienza antes de sentarse a la mesa. Inspirado en un París reinterpretado desde una mirada contemporánea, Café Lapérouse despliega distintos ambientes que convierten el recorrido por el espacio en parte esencial de la visita.

Los característicos toldos azules de la Maison anuncian una terraza que evoca las grandes brasseries parisinas. En el interior aparecen salones luminosos, un espectacular Shell Bar, un gabinete de curiosidades, un jardín de aire romántico y un mural monumental de 15 metros de longitud.

La escenografía no pretende reconstruir literalmente el París del pasado. Su intención es más sugerente: tomar elementos reconocibles del imaginario parisino y mezclarlos con una sensibilidad contemporánea para crear un espacio que se sienta teatral, íntimo y, sobre todo, vivido.

Es una aproximación coherente con la historia de Lapérouse, una Maison que durante más de dos siglos ha convertido la gastronomía y la hospitalidad en parte de su identidad.

De Victor Hugo a una nueva generación

Fundado en 1766 a orillas del Sena, Lapérouse forma parte de la memoria gastronómica de París. Sus salones históricos han recibido a personajes como Victor Hugo, Marcel Proust, Émile Zola, Ernest Hemingway, Winston Churchill y Serge Gainsbourg, convirtiendo al restaurante en mucho más que una dirección para comer.

Su historia habla también de una tradición francesa en la que gastronomía, cultura, arquitectura y conversación forman parte de un mismo ritual.

Ahora, esa herencia se adapta a un público internacional y a una nueva forma de vivir el lujo. Café Lapérouse abre sus puertas desde las 10:00 horas y propone acompañar distintos momentos del día, desde el desayuno hasta el almuerzo, pasando por una pausa de café, el tea time o una bebida al final de la tarde.

Cuando cae la noche, el espacio adquiere una dimensión más privada, con posibilidad de organizar eventos y alquileres exclusivos.

Los clásicos de Lapérouse, en clave contemporánea

La propuesta gastronómica mantiene un vínculo directo con el ADN de la Maison, pero apuesta por una interpretación accesible y actual de sus grandes clásicos.

En la carta aparecen el œuf Lapérouse, el croque-monsieur, los rigatoni con trufa, además de postres emblemáticos y piezas de pastelería. Una selección pensada para acompañar tanto una comida como una visita más espontánea, sin convertir la experiencia en un ritual excesivamente formal.

Es precisamente esa flexibilidad la que permite que el café funcione como una extensión natural del día en La Vallée Village: un lugar para detenerse, reunirse y disfrutar de la gastronomía francesa sin necesidad de abandonar el espíritu relajado de una jornada de compras.

El lujo también está en la pausa

La incorporación de Café Lapérouse amplía la idea de lo que significa visitar La Vallée Village. El destino, que reúne más de 110 boutiques de firmas francesas e internacionales, suma ahora una dimensión gastronómica que complementa su propuesta de hospitalidad.

Personal shopping, concierge, atención personalizada, experiencias a medida y servicios para visitantes internacionales forman parte de un recorrido en el que la compra es solo uno de los elementos de la experiencia.

Con Café Lapérouse, ese recorrido incorpora una nueva pausa: sentarse a la mesa, contemplar la arquitectura, compartir una comida o simplemente disfrutar de un café en una terraza que parece transportar al visitante a otro París.

La apuesta tiene también una lectura más amplia. En un momento en que el lujo busca ofrecer experiencias capaces de trascender el producto, la combinación de gastronomía, patrimonio, diseño y hospitalidad adquiere un protagonismo cada vez mayor.

Café Lapérouse parece entenderlo bien. Su llegada a La Vallée Village no consiste únicamente en abrir una nueva dirección, sino en trasladar una parte de la historia parisina a un destino internacional y convertirla en una experiencia contemporánea.

Porque, al final, quizá el verdadero lujo no sea solamente encontrar algo excepcional, sino tener un lugar donde detenerse y disfrutarlo.